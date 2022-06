Neuerung in der Oberbank Amstetten

Mit einem neuen Gesicht präsentiert sich die Führungsebene der Oberbank Amstetten. Markus Lechthaler übernimmt die Filialleitung von Manfred Schalhaas, der in die Geschäftsbereichsleitung Niederösterreich Burgenland wechselt.

Der 46-jährige Oberösterreicher war bereits von 2008 bis 2016 für die Oberbank tätig, von 2010 bis 2016 als Leiter des deutschsprachigen Firmenkundenbereichs in Tschechien.

Seine internationale Erfahrung nimmt er nun mit nach Amstetten, wo er zusammen mit Markus Bechyne die Speerspitze bildet. Letzterer verantwortet unverändert den Privatkunden- und Veranlagungsbereich sowie die gehobene Wertpapierberatung.

„Wir haben einen perfekten fließenden Übergang gestartet, der unseren Kunden maximale Kontinuität und Sicherheit gewährleistet“, freut sich Lechthaler auf die neue Herausforderung.

„Fühlen mit, was die Kunden bewegt“

„Manfred hat große Fußstapfen hinterlassen. Was uns beide aber verbindet, ist die Nähe zu unseren Kunden. Wir versuchen, ständig mitzufühlen, was sie beschäftigt. Das macht uns am Ende erfolgreich“, so der dreifache Familienvater, der direkt an der Landesgrenze in Enns sein Zuhause hat und sich somit schon ein wenig als Mostviertler fühlt.

Eines kann Lechthaler versichern: „Manfred Schalhaas bleibt den Filialen im Mostviertel und allen Firmenkunden im Zuge seiner neuen Funktion weiterhin erhalten!“