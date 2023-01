Neues Bad ab drei Tagen

Ein neues Bad schon ab drei Werktagen – alles inklusive zum Fixpreis und ohne eigenen Arbeitseinsatz! Vor allem, wenn es um Umbauten geht, ist das der erklärte Wunschtraum vieler Baufamilien. Dass es geht, beweist der Badprofi Kaltenbach. Als Nachfolger der Firma Kletecka bietet Karl-Heinz Kaltenbach das tausendfach bewährte System im Mostviertel an. Im Interview erklärt der Ybbstaler Unternehmer, was dieses so besonders macht.

Karl-Heinz Kaltenbach: „Wir sind der Profi für Ihr pflegeleichtes und barrierefreies Bad!“ Foto: Kaltenbach GmbH

Herr Kaltenbach, Sie werben mit einem kompletten Badumbau in wenigen Werktagen. Darf man sich den Begriff komplett wirklich komplett vorstellen?

Karl-Heinz Kaltenbach: Ja, wir kommen und bauen Ihr Bad um, ohne dass Sie damit Arbeit haben. Also die alte Badewanne, Dusche raus, allfällige Leitungen erneuern – das dürfen wir als zertifizierter Installationsbetrieb – neue Oberflächen und Möbel rein, alles schlüsselfertig montiert und final gereinigt. Auch während der Umbauzeit müssen Sie sich keine Sorgen um Schmutz im Haus machen. Wir verlegen von der Haustüre bis zum Sanierungsprojekt einen hochwertigen Schutzteppich. Die anderen Teile des Hauses werden nicht mit Straßenschuhen betreten. Eigene Ventilatoren verhindern die Staubbildung während der Bauarbeiten.

Und wie schafft man das in so kurzer Zeit?

Kaltenbach: Das geht, weil wir uns darauf spezialisiert und unser System im Lauf der Jahre perfektioniert haben. Natürlich braucht es eine gute Vorbereitung, Baustoffe mit minimalen Trocknungszeiten, hochwertige Materialien – wir verwenden überwiegend heimische Qualität – und das Know-how von perfekt eingespielten Teams. Genau das können wir und das lieben wir, weil wir jedes Projekt mit Freude angehen. Weil ich schon dabei bin: Wer bei uns einsteigen möchte, ist gerne willkommen – insbesondere Tischler, Installateure oder Allroundmonteure. Wir bieten Mitarbeitern alle Vorzüge eines Familienunternehmens und eine 4-Tage-Woche. Dazu kommt, dass unsere Kunden fast ausschließlich in der engeren Umgebung beheimtat sind, heißt für unsere Teams kurze Anfahrtszeiten.

Wie darf man sich den Ablauf einer Badsanierung vorstellen?

Kaltenbach: Wenn Anfragen bei uns eintreffen, führt mein erster Weg zu den Kunden. Dort besprechen wir einmal unverbindlich, was gewünscht ist. Oft ergibt sich aus meiner langjährigen Erfahrung schon beim ersten Termin ein Vorschlag, wie das alte Bad durch eine neue moderne Wellnessoase ersetzt werden kann. Neuerdings richten wir unseren Fokus verstärkt auf die Pflegeleichtigkeit und Barrierefreiheit. „So wenig Arbeit wie möglich“ lautet unser Anspruch für die Bäder unserer Kunden. Wir verzichten auf Fugen und auf Silikon. Dafür verbauen wir großflächige Alupaneele, die viel Gestaltungsspielraum offen lassen – stehen doch rund 300 verschiedene Designs zur Auswahl. Und wenn gewünscht, können Oberflächen sogar aus eigenen Foto-Wunschmotiven angefertigt werden. Schon beim ersten Vor-Ort-Termin gibt es ein unverbindliches Fixpreisangebot und nach erfolgter Beauftragung eine 3D Planung inklusive detaillierter Aufgabenbeschreibung. Also scheuen Sie keinen Anruf, wir haben für jeden Badwunsch und jedes Budget eine Lösung, versprochen!