Neues Jahr, neues Glück!

Seit einem Vierteljahrhundert ist Michaela Hinterholzer die treibende Kraft hinter der Tourismusregion Moststraße. Damals wie heute sind ihr Land und Leute ein Herzensanliegen. „Da ist schon was entstanden“, blickt die Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin der Marktgemeinde Oed-Öhling zufrieden zurück – und optimistisch nach vorne. „Das Mostviertel kann man herzeigen und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Mostviertler sind stolz auf ihre Heimat!“

31 Gemeinden zählt das Bündnis, das sich kürzlich einstimmig auf die Strategie 2030 geeinigt hat. Und sie brennen alle darauf, sich und ihre Kulturlandschaft präsentieren zu dürfen. „Ganz besonders im Frühling, wenn das Mostviertel zum größten blühenden Garten Europas wird“, ist Hinterholzer in großer Vorfreude.

Erfolgreicher Weg wird fortgesetzt

Die Ziele der neuen Strategie orientieren sich an dem schon Erreichten, erklärt die Moststraße-Obfrau. Es geht um die Kulturlandschaft, ihre Erhaltung und touristische Vermarktung, um Bewegung in freier Natur – Schwerpunkt Radfahren – sowie um regionale Produkte, Nachhaltigkeit und Gesundheit.

An den erklärten Zielen orientiert sich eine Reihe von Projekten. Eines der ersten ist der Ausbau des Ybbstalradweges im Abschnitt Ybbs bis Waidhofen an der Ybbs. „In zwei Etappen wollen wir hier die Qualität deutlich erhöhen und schon im Frühjahr in die Umsetzung gehen“, verrät Hinterholzer.

Die Hauptanliegen sind eine bessere Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr (Hinterholzer: „Viele wollen mit dem Zug anreisen“) und eine attraktivere Anbindung an den Donauradweg. In einer zweiten Phase wird sogar eine neue Querung der Ybbs angedacht.

Most, Obst und Veredelung

Zum Thema Kulturlandschaft setzen die Regionsgemeinden weiter verstärkt auf Obstbaum-Pflanzaktionen sowie Schnitt- und Veredelungskurse. „Wir haben im Vorjahr die meisten Baumbestellungen seit Bestehen der Aktion jeher verzeichnet“, ist Hinterholzer überzeugt, dass hier im Kleinen ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz geleistet wird.

In Richtung Jugend geht das Projekt „Mission Most“. Gemeinsam mit der Landjugend will die Moststraße junge Menschen fürs Mostpressen begeistern und damit auch zur Obstveredelung.

Noch jünger ist die Zielgruppe für das „Saftpressen“. Das ehrgeizige Schulprojekt soll der nächsten Generation die Wertigkeit von Obst und Obstprodukten mit einem praktischen Erlebnisprogramm näher bringen – vom Obstklauben übers Pressen bis zum Abfüllen von Fruchtsäften.

„Wenn die Kinder dann mit Freude ihren selbst gemachten Saft trinken, ist das die nachhaltigste Form einer Bewusstseinsbildung“, hofft Hinterholzer auf große Unterstützung bei den Schulen.

Seitens der Moststraße wird zudem ein Filmprojekt mit Anita Lackenberger („Feste feiern im Mostviertel“) umgesetzt und bekommt der „Oberösterreichische Mariazeller-Pilgerweg“ einige Verbesserungen.

Stolz ist die Tourismusregion auf ihre 130 Mitgliedsbetriebe. Ihnen werden im Strategieplan 2030 neben einer intensiven Vernetzung und Marketing weiterhin umfassende Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten.

Nicht zuletzt richten die 31 Gemeinden ihren Fokus auf die Landesausstellung 2026. „Die Bewerbung haben wir abgegeben. Eine Zusage täte der Region schon sehr gut“, ist Michaela Hinterholzer angesichts der laufenden Gespräche zuversichtlich.

In ihre große Hoffnung mischt sie den Appell an all jene, die mit guten Ideen das Mostviertel in die Zukunft begleiten wollen. „Wir müssen das Feuer an junge Menschen weitergeben. Projekte, die ins Leitbild passen und über Co-Finanzierungen verfügen, sind jederzeit willkommen. Ein paar Ausflugsziele könnten wir schon noch vertragen!“

TIPP: Tag des Mostes, Sonntag, 24. April