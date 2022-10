Himmelwärts pilgern

„Pilgern bedeutet, sich auf den Weg machen und sich selber finden“, erklärt Friedrich Kriener. „Die längste Reise ist die zu sich selbst“ ist das Originalzitat von Dag Hammarskjöld aus dem Buch „Zeichen am Weg“, das ein wichtiges Begleitbuch unserer Pilgerungen wurde. Für meine Frau Maria und mich ist das Gehen immer ein Teil der Verbundenheit mit der Natur, mit uns selbst und mit unseren beiden Söhnen. Viele Wege – unwegsame oder auch kerzengerade – haben uns erkennen lassen, wie weit uns unsere Füße eigentlich tragen.“

Doch wie sind die Krieners eigentlich zum Pilgern gekommen? „Einschneidend war, dass mir mein Körper vor Jahren signalisierte, dass es in dem Tempo meines Berufes nicht mehr so weitergehen kann. Eine Bekannte hat mich dann im September 2018 zu einem Infoabend für eine Pilgerbegleiterausbildung nach Seitenstetten mitgenommen. Wieder zuhause, erzählte ich meiner Frau von dieser Ausbildung mit den verschiedensten Workshops in mehreren niederösterreichischen Stiften. „Warum machen wir das nicht gemeinsam?“, war für mich die überraschende Frage meiner Frau. Dann war es nur noch ein kleiner Schritt und wir waren Teil der Pilgerbegleiterausbildung 018/2019.“

Richtige gemeinsame Entscheidung

Für Maria und Friedrich Kriener war es eine richtige gemeinsame Entscheidung. Sie haben die Ausbildung genossen und tolle Freunde gefunden. Themen der Ausbildung waren u.a. die Geschichte des Pilgerns, Pilgersymbole, Organisation, Wegfindung und Erste Hilfe. „Und das alles mit fachkompetenten Vortragenden und in sehr altehrwürdigen Kirchenhäusern“, berichtet Friedrich Kriener. „Wir waren etwa im Stift Zwettl und Stift Altenburg mit unseren Ausbildnern Marianne und Stefan Kimeswenger und durften jeweils mehrere Tage auch hinter die Stiftsmauern blicken.“

Von Anbeginn an war man eine eingeschworene Truppe von zehn gleichgesinnten Personen. Gemeinsam absolvierte man auch eine viertägige 92 Kilometer lange Praxis-Pilgerung von Seitenstetten nach Maria Taferl, wobei jeden Tag ein anderer Teil der Gruppe die Organisation übernahm. Am Kollmitzberg entstand dann auch das gemeinsame Foto von Maria und Friedrich Kriener vor der untergehenden Sonne und Blick auf die Donau.

Die Abschlussarbeit war schließlich eine schriftlich ausgearbeitete neue Pilgerung von drei Tagen. Nach 13 Monaten bekamen die Krieners und ihre acht Kolleginnen und Kollegen bei einer Feierstunde im Stift Seitenstetten, wo auch ihre Familien und ihre Freunde eingeladen waren, dann ihre zertifizierten Pilgerurkunden überreicht – ein bewegender Moment.

„Wir möchten Menschen mitnehmen, die Kleinigkeiten und die Kostbarkeiten, die sich am Weg in der Natur, in Kapellen und Kirchen befinden, wahrzunehmen. Wir zitieren hier immer Paulo Coelho: „Wenn man auf ein Ziel zugeht, ist es äußerst wichtig, auf den Weg zu achten. Denn der Weg lehrt uns am besten, ans Ziel zu gelangen, und er bereichert uns, während wir ihn zurücklegen.“

Es ist die Bereicherung, die am Weg geschieht, die nicht planbar ist, die einfach geschieht und die uns weitere Horizonte im Leben aufzeigt.“

Eine mobile Therapeutencouch

Was bedeutet das Pilgern also für uns? „Schritte setzen, die Erde bei jedem Schritt spüren, um dem Geist und der Seele mit dieser Geschwindigkeit des Gehens die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Umfeld bewusst wahrzunehmen. Sich einlassen und eins werden mit der Natur. Komplett ungeschminkt, ohne Zeitdruck und ohne Wertigkeit.

Alle sind zu Fuß auf dem Weg. Menschen sind beim Pilgern einfach nur Mensch. Hier sind Titel und die Bankkonten nicht vorhanden. Pilgern ist auch eine Form der Neuorientierung für sich selbst. Hier schafft man Kontakt mit der Schöpfung, hier wird einem bewusst, was wirklich Leben heißt.

Pilgern ist Reduktion auf das eigene Ich, auf das Leben in Gottes Natur. Einfach eine Pause machen, in einer nicht gemähten Wiese zu liegen, die Augen schließen und wahrnehmen. Hier klärt sich vieles. Was ist wirklich wichtig? Oder erst am Abend unter dem unendlichen Sternenhimmel sitzen oder liegen und hier die Schöpfung spüren. Wir alle sind seit der Geburt auf einem eigenen Weg unterwegs und Pilgern hilft sich selber zu finden. Ein Pilgerweg ist eine mobile Therapeutencouch, Pilgern macht mit jedem was.“

Bewusst langsam

Wie erklären sich Maria und Friedrich Kriener das aktuell gestiegene Interesse der Menschen am Pilgern? „Die Überflutung der medialen Angebote ist unendlich. Jeder Computer, jedes Handy bekommt Speichererweiterungen. Was bekommt jedoch unser Körper, unser Gehirn? Wir schaffen es fast nicht mehr im täglichen Leben, uns auf das Wesentliche zu reduzieren, zu viel wirkt auf uns von außen ein. Bewusst langsam, bewusst mit wenig auskommen, bewusst nur mit sich alleine unterwegs sein. Sich auf den Weg einlassen, denn der Weg macht was mit den Pilgern.

Einer unter vielen zu sein, es zählt nur der Mensch mit seinen körperlichen Fähigkeiten. Und die Pilger-Angebote werden ständig mehr, denn auch hier breitet sich der Pilgermarkt mit allen seinen Möglichkeiten aus - von all inklusiv bis zu 5 Sterne-Herbergen, wird alles schon angeboten. Jedoch sind wir der Meinung, dass sich das „normale einfache“ Pilgern mit zusätzlichen spannenden und lebensbejahenden Wegangeboten weiterentwickeln wird.“

Mostviertler Pilgerung

Wer nun Lust bekommen hat mit Maria und Friedrich Kriener himmelwärts los zu pilgern, hat am 26. Oktober Gelegenheit dazu.

Die Mostviertler Pilgerung findet bei jedem Wetter statt und führt von der kulturKiRCHE St. Marien, Amstetten-Allersdorf, hinauf auf den Sonntagberg. Treffpunkt ist um 6.45 Uhr in der kulturKiRCHE in Allersdorf. Einstimmung mit einem HörMOment und dem Pilgersegen. Entlang der Ybbs geht es dann himmelwärts mit Meditations-, Gebets- und Jausenstationen. Der Marsch dauert ca. 8 Stunden mit 350 Höhenmeter. Unkostenbeitrag: 10 Euro. Rücktransport kann organisiert werden. Anmeldungen sind bis bis 21. Oktober bei den Pilgerbegleitern möglich.