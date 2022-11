„Nicht dem Gehirn, dem Herzen folgen!“

Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser, den Christian Ebner (51) da gewagt hat. Er beendete mit Oktober seine Tätigkeit als Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH, des größten Bereichs der ASFINAG GmbH. Und machte sich selbstständig. „Man entwickelt sich weiter und stellt dann fest, dass die berufliche Tätigkeit einem nicht mehr die Erfüllung gibt. Dass man einfach woanders mehr bewirken kann. Mir war klar: wenn ich nicht mehr die Leidenschaft verspüre für das, was ich mache, dann muss ich was verändern“, erklärt der St. Georgner.

Er machte sich selbstständig, gründete eine GmbH für Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung, Organisation Teamentwicklung. Zudem ist er als Trainer, Keynote Speaker, Moderator, Coach und im Bereich der Vermögensberatung tätig.

Schon damals, als er vor 15 Jahren als Leiter der Stabsabteilung des NÖ Landespolizeikommandos zur ASFINAG wechselte, hätte das in seinem Umfeld auch viel Unverständnis mit sich gebracht. „Das Gleiche werden sich auch jetzt viele denken, aber ich will die Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht an dem zu hängen, was das Gehirn sagt, sondern dem Herzen zu folgen“, schildert Christian Ebner.

Die Entscheidung, sich nun erneut beruflich umzuorientieren, reifte rund um den vorjährigen Jahreswechsel. „Ich war nie der langfristige Planer, sondern lebe im hier und jetzt und will schauen, wo ich sinnstiftend etwas bewegen kann. Wachstum ist nur möglich, wenn man die Komfortzone verlässt“, ist Ebner überzeugt.

Offene Türen folgen dem Schritt

Ob bei dem Wechsel aus der Geschäftsführung nicht auch Ängste und Zweifel kommen? „Ja, natürlich gibt es das. Aber wenn man die Entscheidung trifft, dann öffnen sich Türen, wenn nicht, bleiben sie zu. Das wird einen ein Leben lang nicht mehr loslassen“, sagt er weiter.

Seine Erfahrungen will er in seine Tätigkeit einfließen lassen und Firmen bei ihrem Wachstumsprozess begleiten „Mein Steckenpferd ist aber, dass ich mehr Herz in die Wirtschaft bringen möchten. Das Vorbild ist dabei Bodo Janssen, der sich für eine extreme Mitarbeiterbeteiligung einsetzt. Wir müssen wieder mehr auf die Menschen schauen, das wichtigste an einem Unternehmen sind nämlich die Mitarbeiter. Leider gibt es ihnen gegenüber aber oft eine Misstrauenskultur“, ist Ebner überzeugt.

Mit Gleichgesinnten gründete er dafür auch die Plattform wirtschaftmitherz.at, die immer wieder Veranstaltungen organisieren möchte, bei denen es darum geht, „Menschen mit dem Virus der Menschlichkeit und Herzlichkeit anzustecken“.

Gerade in Zukunft sei es für Unternehmer und Führungskräfte nämlich immer wichtiger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. „Die Jüngeren suchen sich heute die Firmen aus, für die sie tätig sind. Daher bin ich überzeugt, dass Unternehmen, die mit Sinn und Menschlichkeit führen, die Nase vorne haben werden“, sagt Ebner.

Zur Person:

Christian Ebner lebt in St. Georgen am Ybbsfeld, ist verheiratet und Vater von drei Kindern

Beruflicher Werdegang:

1998 bis Juni 2002: Offizier der Gendarmerie

Juli 2002 bis Juni 2005:Leiter der Landesverkehrsabteilung im NÖ Landespolizeikommando

Juli 2005 bis Dezember 2007:

Leiter der Stabsabteilung des NÖ Landespolizeikommandos

Jänner 2008 bis August 2009:

Leiter der Abteilung Service, Kontrolldienst, Vertrieb in der ASFINAG Maut Service GmbH

September 2009 bis Mai 2019: Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement in der ASFINAG Service GmbH

Juni 2019 bis Oktober 2022: Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH

Seit Oktober 2022: Selbstständiger Unternehmer

www.christian-ebner.at