"Nicht ohne mein Smartphone"

Sevda Batmaz, Obmann-Stellvertreterin des Amstettner Vereins „g´scheckat“ (Verein der interkulturellen Persönlichkeiten)

Warum ist das Smartphone für Sie ein unverzichtbarer Begleiter geworden?

Sevda Batmaz schätzt die Zeitersparnis, die die Digitalisierung mit sich bringt. Foto: Batmaz

Sevda Batmaz: Mein erstes Handy 1999 war für mich nur ein „Telefon“. Heute aber kann man mit dem Smartphone viele Aufgaben unterwegs erledigen, die zuvor ursprünglich nur mit einem PC oder mit anderen Geräten bewältigt werden konnten. Damit ist das Smartphone eine große Erleichterung im Alltag und spart auch Zeit.

Wann greifen Sie nach dem Aufwachen zum ersten Mal nach Ihrem Handy?

Batmaz: Nachdem ich mich für die Arbeit fertiggemacht habe.

Worin liegen die Vorteile der Digitalisierung?

Batmaz: Die Digitalisierung beeinflusst unseren gesamten Alltag. Diese Veränderung betrifft nicht nur unser Privatleben, sondern auch viele andere Bereiche wie Wirtschaft, Kultur und Bildung.

Die Vorteile dabei sind z.B. schnelle Arbeitsprozesse und bessere Vernetzung auf nationaler sowie auf internationaler Ebene. Neben neuen Arbeitsmodellen ergibt sich zudem ein schnellerer Wissenstransfer, mehr Flexibilität und eine enorme Zeitersparnis.

Wie lange sind Sie täglich im Schnitt online?

Batmaz: Es kommt darauf an, was man mit online meint. Telefonisch bin ich immer erreichbar. Aber wenn es ums „Surfen“ geht, da bin ich täglich zirka zwei Stunden online.

Wie oft und wann leisten Sie sich den Luxus des Offline-Seins?

Batmaz: Ich schalte mein Smartphone selten aus, lasse es aber meistens, wenn ich am Wochenende unterwegs bin, daheim und im Urlaub bin nur für wichtige Anrufe erreichbar.

Maria Ettlinger, Geschäftsführerin Moststraße

Warum ist das Smartphone für Sie ein unverzichtbarer Begleiter geworden?

Viele Funktionen des Smartphones sind für Maria Ettlinger im Alltag nicht mehr wegzudenken. Foto: Doris Schwarz-König

Maria Ettlinger: Das Smartphone hat mittlerweile zahlreiche Funktionen, die im Zuge meiner beruflichen Tätigkeiten, aber auch für private Zwecke nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sind. Dazu zählen: Kamera, Kommunikationskanäle, Terminkalender, Mails, Einkaufsliste, Brieftasche/NFC Bezahlfunktion und Nachrichten. Aber auch Streaming, Musik, Navi, digitaler Parkschein, Wecker, Suchmaschine, Social Media, Grüner Pass und natürlich die Telefonfunktion.

Wann greifen Sie nach dem Aufwachen zum ersten Mal nach Ihrem Handy?

Ettlinger: Die wichtigsten Nachrichten des Tages werden kurz nach dem Aufstehen gecheckt, dabei handelt es sich um private Nachrichten, aber auch um Nachrichten aus aller Welt.

Worin liegen die Vorteile der Digitalisierung?

Ettlinger: Das sind sicher viele. Spontan fallen mir unzählige Kommunikationsmöglichkeiten ein, Zeitersparnis und Erleichterung von Arbeiten sowie Vernetzung auf globaler Ebene. Aber auch schneller Zugriff auf Wissen, Homeoffice, mobiles Arbeiten und Datenzugriff von überall.

Wie lange sind Sie täglich im Schnitt online?

Ettlinger: Das Smartphone nutze ich täglich geschätzt zwei bis vier Stunden, das beinhaltet meine beruflichen und privaten Tätigkeiten.

Wie oft und wann leisten Sie sich den Luxus des Offline-Seins?

Ettlinger: Leider kaum.

Andreas Haker, Gründer des Amstettner Reparatur-Cafés

Warum ist das Smartphone für Sie ein unverzichtbarer Begleiter geworden?

Andreas Haker: „Das Smartphone hat vieles einfacher gemacht, was früher oft unmöglich oder umständlich war.“ Foto: Haker

Andreas Haker: Das Smartphone verbindet Menschen schnell, einfach und unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Es ist ein digitales Schweizer Taschenmesser in der Hosentasche, mit einer Rechenleistung, die wir vor einigen Jahren noch nicht mal auf einem normalen PC am Schreibtisch hatten. Wofür man früher viele verschiedene einzelne Geräte brauchte, benötigt man heute nur noch ein Smartphone.

Wann greifen Sie nach dem Aufwachen zum ersten Mal nach Ihrem Handy?

Haker: Wenn ich in der Früh aus dem Haus gehe, drehe ich mir gerne ein Hörbuch oder einen aktuellen Podcast auf, damit die Zeit in Bus und Zug mit anregenden Inhalten befüllt wird. Mails und WhatsApp lese ich aber erst später am Tag.

Worin liegen die Vorteile der Digitalisierung?

Haker: Das Smartphone hat vieles einfacher gemacht, was früher oft unmöglich, umständlich oder mit großem Zeitaufwand verbunden war. Dinge wie ein Online-Banking oder auch die Handysignatur, mit der sich schon viele Behördenwege schnell und einfach erledigen lassen, sind echte Vorteile der Digitalisierung.

Wie lange sind Sie täglich im Schnitt online?

Haker: Die Grenze zwischen online und offline verschwimmt für mich zusehends. Wenn ich Dinge wie das Hören von Podcasts oder das Streamen von Musik, Serien oder Hörbüchern mit einrechne, dann sind es sicher zwei bis drei Stunden am Tag.

Wie oft und wann leisten Sie sich den Luxus des Offline-Seins?

Haker: Ich gönne mir schon öfter den Luxus, einfach mal einige Stunden oder sogar Tage nicht erreichbar zu sein. Besonders im Urlaub oder bei Ausflügen mit der Familie. Vollständig offline bin ich dabei aber nur selten, weil es einfach zu viele Annehmlichkeiten mit sich bringt, online zu sein.

Sonja Mille, diplomierte Ehe-, Familien- und Lebensberaterin sowie Mitfrau im geschäftsführenden Team der Frauenberatung Mostviertel

Warum ist das Smartphone für Sie ein unverzichtbarer Begleiter geworden?

Sonja Mille nutzt die Vorteile des praktischen Arbeitens mit dem Handy, Social Media Apps hat sie aber keine. Foto: Mille

Sonja Mille: Es ist ein Mini-Computer, den man meistens bei sich hat und der viele praktische Funktionen in einem Gerät vereint. Ich verwende es vorwiegend für private und berufliche Kommunikation, aber auch als Fotoapparat, Wecker, Radio, Buch, Wanderkarte, Navi, Öffi-Ticket und zum Recherchieren im Internet. Zudem gibt es Apps, wie z.B. Handysignatur, Internetbanking, Gurgeltest, die ohne die Verwendung eines Smartphones gar nicht möglich sind.

Wann greifen Sie nach dem Aufwachen zum ersten Mal nach Ihrem Handy?

Mille: Wenn der Wecker läutet – am Handy. Wobei es da noch ausgeschaltet ist.

Worin liegen die Vorteile der Digitalisierung?

Mille: Man kann vieles immer und überall selbst erledigen, das ist schon sehr praktisch und man kann leichter mit Menschen in Verbindung bleiben. Z.B. waren Video-Calls in den Lockdowns eine Alternative für persönliche Treffen.

Natürlich gibt es auch viele Nachteile, wie Cyber-Gewalt, Fakenews, Missbrauch von persönlichen Daten, Energieverbrauch usw. Auch süchtiges Verhalten wird durch Spiele und Social Media Apps am Handy/PC gefördert. Für einen halbwegs gesunden Umgang muss man sich schon ganz schön selbst bei der Nase nehmen, das kennen wir sicher alle, weil man sich so daran gewöhnt hat, das Handy immer dabei zu haben.

Wie lange sind Sie täglich im Schnitt online?

Mille: Ich verwende keine Social Media Apps und ich spiele nicht am Handy. Ich glaube also, nicht so lange. Was ich schon mache, ist Nachrichten oder Filme am Computer zu streamen, weil ich keinen Fernseher habe.

Wie oft und wann leisten Sie sich den Luxus des Offline-Seins?

Mille: Oft! Wie gesagt, ist das Handy für mich mehr ein Werkzeug als ein Spielzeug oder ein Zeitvertreib. Ich treffe mich lieber persönlich mit Freundinnen und Freunden oder der Familie, als ewig hin und her zu schreiben.

Andreas Sator, Journalist, Autor u. Podcaster aus Weistrach, lebt in Wien

Warum ist das Smartphone für Sie ein unverzichtbarer Begleiter geworden?

Die Digitalisierung hat es Andreas Sator ermöglicht, so zu arbeiten, wie er gerne möchte. Foto: Heribert Corn

Andreas Sator: Es ist einfach wahnsinnig praktisch. Ich lese meine E-Mails, bin mit Freundinnen und Freunden in Kontakt, spiele Schach oder schaue schnell, wann das nächste Fußballspiel des FC Arsenal läuft. Mein Kalender bringt mich durch die Woche und in den Fotos schwelge ich in Erinnerungen.

Wann greifen Sie nach dem Aufwachen zum ersten Mal nach Ihrem Handy?

Sator: Mein Handy ist bewusst meistens nicht im Schlafzimmer. Ich schaue in der Früh einmal kurz darauf und versuche, es dann wieder wegzulegen (gelingt manchmal).

Worin liegen die Vorteile der Digitalisierung?

Sator: Sie hat es mir ermöglicht, journalistisch so zu arbeiten, wie ich gerne möchte. Mit Blogs, Podcasts,

Newslettern und Twitter bin ich mit Menschen in Kontakt, die sich für das interessieren, was ich mache. Und dazu brauche ich weder eine Druckerpresse noch eine Radiostation.

Wie lange sind Sie täglich im Schnitt online?

Sator: Manchmal sechs, manchmal acht, manchmal auch zehn Stunden.

Wie oft und wann leisten Sie sich den Luxus des Offline-Seins?

Sator: So oft wie möglich. Beim Spazieren, beim Bücher- und Zeitunglesen, im Schlafzimmer, wenn ich Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringe. Ich versuche, es so oft wie möglich wegzulegen.