NÖN: 2015 wurde die Lehrlingsinitiative ohne Struktur und Mitglieder gestartet. Heute sind über 60 Betriebe dabei und es wurden tausende Schüler erreicht. Wie wurde der Verein „Mein Lehrbetrieb“ zum Erfolg?

Willi Hilbinger: Ich kann mich noch gut an unsere erste Zusammenkunft bei Elektro Oberklammer im Juni 2015 erinnern. Zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn war der Saal leer. Wir haben schon befürchtet, dass wir mit unserer Idee alleine bleiben. Aber am Ende der Veranstaltung waren 200 Personen da und der Funke sprang über. Das Image der Lehre zu heben, war von Anfang an unser gemeinsamer Antrieb. Für den Erfolg war wichtig, dass wir sofort mit konkreten Aktivitäten angefangen haben. Schon im September 2015 gab es das erste karriere clubbing im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs.

Markus Felber: Willi hat es geschafft, viele Menschen zu motivieren, sich ehrenamtlich einzubringen. Und so sind wir eine richtige Gemeinschaft geworden: Regina Günther hat das Schulbotschafterteam gegründet, Richard Hanger hat die virtuellen Firmen-Rundgänge umgesetzt, viele weitere Menschen und Institutionen haben sich eingebracht. Unser jährliches Highlight blieb das karriere clubbing, seit 2019 auch mit interaktiven Werkstattinseln.

Foto: zVg

NÖN: Welche Grundsätze sind Ihnen wichtig?

Willi Hilbinger: Bei „Mein Lehrbetrieb“ zählt jeder Mitgliedsbetrieb gleich viel, egal wie groß er ist und wie viel Umsatz er macht. So verlosen wir seit Anfang an die Messestände beim karriere clubbing, jeder hat gleich viel Platz für seinen Auftritt. Aus diesem solidarischen Prinzip schöpfen wir unsere Kraft und Energie. Wir haben uns auch nie verbogen und haben immer den ganz klaren Fokus auf das Thema Lehre gelegt. Mit der Qualität der Lehrlingsausbildung unserer Mitgliedsbetriebe wollen wir punkten.

Markus Felber: Hier hat sich die Situation im Vergleich zu 2015 auch stark geändert. Niemand spricht mehr vom Akademikermangel, der Facharbeitermangel stellt uns aktuell alle vor große Herausforderungen.

NÖN: Herr Felber, Sie sind am 29. August einstimmig zum neuen Obmann gewählt worden. Was sind Ihre Ziele?

Markus Felber: Wir möchten versuchen, das „karriere clubbing“ neben Waidhofen auch an einem zweiten Standort zu etablieren. Wir haben viele Mitgliedsbetriebe im Raum Amstetten/Melk/Scheibbs. Ihnen würde es einen großen Mehrwert bringen, wenn die Messe näher zu ihren Firmenstandorten kommt. Dazu gibt es aktuell sehr gute Gespräche. Auch unsere Kooperationen möchten wir ausbauen, z.B. mit den regionalen Wirtschaftskammern.

Foto: zVg

NÖN: Herr Hilbinger, schwingt bei Ihnen Wehmut mit, dass Sie das Amt nun abgeben?

Willi Hilbinger: Ich bin vom aktuellen Vorstandsteam völlig überzeugt und kann daher leichten Herzens aus meiner Funktion ausscheiden.

NÖN: Welche Botschaft möchten Sie hinaustragen?

Willi Hilbinger: Mir ist es besonders wichtig, dass wir die Eltern erreichen. Sie spielen bei der Berufsauswahl eine so große Rolle und daher mein Appell: Machen Sie sich beim karriere clubbing am Freitagnachmittag selbst ein Bild und besuchen Sie uns mit ihrem Kind im Schloss Rothschild! Diese persönlichen Gespräche mit den Firmen sind durch nichts zu ersetzen.

Markus Felber: Wir möchten zeigen, dass wir in der Region großartige Betriebe haben und dass die Lehre ein ausgezeichneter Karriereweg ist, der alle Chancen bietet.