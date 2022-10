ES begann in einer meiner Quarantänen

Christina Kerschner (29) alias NNOA hat gerade ihre 6. Single inklusive Musikvideo mit dem Titel „On & On“ veröffentlicht. Alle ihre Songs sind gleich auf Anhieb im Radio gespielt worden. Mit „Absolute Quality Austrian Alternative Pop R&B“ beschreibt Dave Dempsey, Moderator der FM4 Morning Show, das neue Stück. Hörenswert!

Christina, wie geht´s dir damit, deine neue Single im Radio zu hören?

Christina Kerschner: Ich freue mich natürlich, dass sie im Radio gespielt wird. Es erweitert den HörerInnen-Kreis und es tut gut, als Belohnung für die vielen Monate Arbeit, die in so einem Projekt stecken.

Wie darf man sich so einen Entstehungsprozess eines Songs vorstellen?

Kerschner: Ich verfüge in Wien über ein Producing-Team, mit dem ich arbeite, das letztendlich die Produktion im Studio übernimmt. Komponieren und schreiben zu Beginn, das passiert hauptsächlich zuhause am Klavier. Bei „On & On“ begann es in der Tat in einer meiner Quarantänen, wo wir mehrere Tage in einem Hotelzimmer festgesteckt sind. Das ist keine angenehme Situation, aber man hat Zeit etwas auszuprobieren.

Die ersten Skizzen von „On & On“ waren dann schnell da. Bei mir im Kopf ist ein klares, visuelles Bild entstanden. Ich habe mir vorgestellt, wir wären in einem riesigen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit einem weißen Flügel in der Mitte – rundherum nichts außer Sonne, Glas, Licht mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer. Das ist die Stimmung, die ich da wiedergeben wollte. Alles, was mit Meer und Wasser zu tun hat, gibt mir etwas.

Das klingt ja sehr kreativ, läuft das immer so ab bei dir?

Kerschner: Es gibt da keinen ultimativen Ablauf, das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Meistens beginne ich mit einer Akkordfolge am Klavier. Dann wird relativ rasch klar, wo es mich melodisch hinzieht. Dann murmelt man so Wörter vor sich hin, gewisse Emotionen bleiben hängen. Man spürt das, bestimmte Akkorde bringen ja bestimmte Stimmungen mit sich.

Bei On & On wusste ich, dass das ein beseelter und energischer Song wird, eher happy. Es kommen viele Ideen, manche verfliegen auch wieder. Es muss alles irgendwie gefiltert und gefasst werden. Man kann sich das vorstellen, wie einen Nieselregen aus Ideen, gemischt mit Regenbogenfarben. Man kann ja, wenn man die Hände faltet, nicht jeden Tropfen auffangen. Aber, viele Ideen kommen zum Glück wieder, darauf kann ich mich verlassen.

Du kommst ja aus dem Mostviertel, wo liegen die Wurzeln deiner musikalischen Laufbahn und gibt es Ereignisse, die dich besonders geprägt haben?

Kerschner: Ich bin in Wieselburg aufgewachsen und habe eine sehr musikalische Familie. Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister, bei uns ist das auch in den Generationen sehr verankert gewesen. Ich bin dankbar, dass ich durch die enorme Unterstützung meiner Eltern an der Musikschule Wieselburg eine gute Ausbildung genießen und Gesang, Klavier und Gitarre lernen durfte.

Sehr spannend war für mich als ich schon mit 6 Jahren bei dem Kindermusical ANNIE, das die Musikschule gemeinsam mit Profis und den örtlichen Kindern auf die Beine gestellt hat, mitwirken durfte.

Welche Rolle hast du da gespielt?

Kerschner: Es geht in dem Stück um ein Waisenhaus und ich habe die Molly – die Jüngste im Bunde – gespielt. Ich war auch damals mit Abstand die Jüngste im Cast. Das war schon sehr prägend.

Du hast an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz dein Gesangstudium abgeschlossen. War das schon immer dein Wunsch, eine höhere Ausbildung Richtung Musik zu machen?

Kerschner: Nein, so geradlinig war das nicht. In jungen Teenagerjahren war da sogar Flaute. Zu dieser Zeit war zum Beispiel Skifahren viel wichtiger, deshalb bin ich nach der Matura am BORG Scheibbs nach Innsbruck gezogen und wollte zuerst zwar Tourismus studieren – weil meine Eltern ein Reiseunternehmen besitzen – es wurde dann aber Wirtschaftswissenschaften, das habe ich auch durchgezogen, obwohl es zugegeben ein Kampf war. Ich habe mich zuerst für Innsbruck, aufgrund der Nähe zu den Bergen, entschieden und erst dann für die Studienrichtung. Wenn wir zwischen zwei Vorlesungen einmal drei Stunden Zeit hatten, sind wir dann wirklich auf die Piste gefahren.

Du bist neben deinem Solo-Projekt NNOA musikalisch sehr vielseitig unterwegs, ob als Sängerin der Bruckner University Big Band oder als Frontfrau der Electro Swing/EDM-Band Deladap. Mit Deladap bist du heuer im August als Headliner auf dem Festival hiesige & dosige in deiner Heimatstadt Wieselburg aufgetreten. War das etwas Besonderes für dich?

Kerschner: Ich war schon viel auch im Ausland unterwegs, aber das war eines der sehr besonderen Konzerte meiner Karriere. Ich hatte tatsächlich noch nie davor ein Konzert in Wieselburg gespielt. Ich war mir nicht sicher, wie das wird. Das Publikum war dann aber so unglaublich responsive. Es war so eine giving crowd, das Feedback während des Konzerts war unglaublich und extra cool, weil ich ja schon gemerkt habe, dass der Faktor, dass ich aus Wieselburg bin, mehr Offenheit generiert hat. An diesem Abend habe ich mich unglaublich zuhause gefühlt in dieser Stadt. Und das waren nur die Menschen, wirklich nur die Menschen. Das war sehr schön!!!!

Wie geht´s weiter mit NNOA und mit Christina?

Kerschner: Ich bin vor kurzem von Wien nach Mannheim umgezogen, um an der Popakademie Baden-Württemberg meinen Master zu machen und weiter an meinen Songs auch für NNOA zu schreiben. Man darf gespannt sein.

www.officialnnoa.com/