Noch immer viele freie Stellen am Arbeitsmarkt

Die niederösterreichischen Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Februar 2023 sind mit 18.997 freien Stellen um minus 2,7 Prozent und damit nur geringfügig weniger als vor einem Jahr gemeldet. Ein so hohes Stellenangebot wie in den letzten Monaten hat es laut AMS-Aussendung in Niederösterreich noch nie gegeben.

Das ist auch im Mostviertel nicht anders, die Betriebe suchen weiterhin Fachkräfte, um die – meist gute – Auftragslage zu bewältigen.

Auch am Lehrstellenmarkt zeigt sich zuletzt eine veränderte Situation: Lehrstellensuchende stehen einem Überangebot an Lehrstellen gegenüber.

