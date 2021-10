Obsterlebnis Mostlandhof

Wenn die Obsternte im Mostviertel jetzt in ihre Herbstrunde geht, dann herrscht auch am Mostlandhof Hochbetrieb. Der Traditionsgasthof in Schauboden, Gemeinde Purgstall, ist seit 2014 im Besitz von Elisabeth und Andreas Selner und stellt mit seinen mehr als 600 Obstbäumen bzw. Obststräuchern eine Besonderheit dar.

Bekannte aber auch längst vergessene Sorten werden dort auf 18 ha Grund mit viel Liebe zum Detail gepflegt und die Früchte zu erlesenen Köstlichkeiten verarbeitet, welche die Gästen auf den Tisch bekommen.

Die Selners sehen aber keineswegs den Eigennutzen im Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Ihre Bäume und Sträucher haben sie zu einem Obsterlebnispfad zusammengefasst, der als Ausflugsziel für Familien, Gruppen und Fachpublikum die Artenvielfalt der Region erlebbar machen soll.

Auf drei Routen – eine davon komplett barrierefrei – sind Stationen, Rast-, Spiel und Ruheplätze entstanden und Kleinode wie ein traditioneller Bauerngarten, eine kleine Kapelle oder ein Mostkeller.

Entlang der frei zugängigen, familientauglichen Runden erzählen Schautafeln über Apfel, Birne, Asperl, Zwetschke, Kirsche, Maulbeere, Nuss & Co, deren Verarbeitungsmöglichkeiten und liefern so viel Wissenswertes über das Mostviertel.

„Naturliebhaber kommen einfach voll auf ihre Kosten“, schwärmt Elisabeth Selner und empfiehlt auch einen Blick vom Mostlandhof-Gastgarten: „Man sieht hier auf das Erlauftal – von Steinakirchen bis Maria Taferl – bis hin zum Ötscher!“

Die ganze Familie hilft zusammen

Die arbeitsintensive Pflege der natürlichen Artenvielfalt ist ein ganzheitliches Familienprojekt. So arbeiten die Selners mit ihren Kindern und den Eltern bzw. Schwiegereltern in Garten, Haus und Wald. Auch dem alten roten Lindner-Traktor vom Senior-Chef kommt das ganze Jahr über große Bedeutung zu.

„Die Arbeit ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der Gastronomie und lässt uns selbst Energie tanken“, erklärt die Mostlandhof-Wirtin, die ihr Hotel-Restaurant seit heuer auch zu den Mostbaron-Betrieben zählen darf. „Wir sind sehr stolz darauf, zu diesem erlesenen Kreis zu gehören, der sich seit vielen Jahren für die Pflege der Mostobstkultur einsetzt!“

Dass die Mostviertler Familie ihren Auftrag sehr ernst nimmt, unterstreicht sie nicht zuletzt mit zahlreiche Spezialausbildungen und Kooperationen. So sind Andi und Michael Selner bereits zertifizierte Obstbaumwärter und so arbeitet der Mostlandhof mit Initiativen wie der „Arche Noah“ oder dem Verein Wildbienengarten und dem Verein zur Erhaltung der Streuobstwiesen im Mostviertel zusammen.

www.mostlandhof.at