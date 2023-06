Steinmetz Leitner – Meisterwerke aus Stein!

Foto: privat

‚Aller Anfang ist schwer‘, so konnte man meine erste Zeit im Handwerk bezeichnen. Denn für mich war anfangs nicht ganz klar, ob ich den Weg als Steinmetz wegen meines Vaters gehe, oder weil ich es doch selber wollte. Der Knopf ging mir dann in der Berufsschule auf, gerade als ich an der Zähigkeit eines heimischen Granites verzweifelte.

In meiner Lehrzeit hatte ich das Glück, mit meinem Vater einen geduldigen, hilfsbereiten und vor allem handwerklich und fachlich unglaublich geschickten Lehrherren zu haben. Dabei erlernte ich sowohl traditionelle Handwerkskunst, zum Beispiel das Erstellen von Ornamenten oder Grabinschriften, als auch den Umgang mit schwerem Gerät wie Brückensäge, Wandarmschleifmaschinen oder großen/kleinen Winkelschleifern.

Nach Pflichtschule, Berufsschule und Bundesheer verschlug es mich in den Wintermonaten drei Jahre lang nach Hallein in die Bauhandwerker HTL. Diese habe ich 2013 erfolgreich mit der Prüfung zum Steinmetzmeister abgeschlossen. Mit mittlerweile 16 Jahren Berufserfahrung habe ich nun die Ehre, von meinem Vater einen stetig und gesund gewachsenen Betrieb übernehmen zu dürfen. Diese Herausforderung werde ich gerne annehmen und mein Bestes geben, den Betrieb auch in spannenden Zeiten gesund zu halten.

An die bestehenden Geschäftsbeziehungen, neue und alte Kunden sowie Freunde möchte ich nun eine Bitte richten: Bleiben Sie unserem Betrieb treu. Meine Mitarbeiter und ich werden unser Bestes geben, die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit weiter zu erhalten. DANKE!