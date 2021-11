Österreichs größter Markencup

Rennsportluft schnuppern – das ist es, was Max Zellhofer und Suzuki Austria mit dem Suzuki-Cup möglich machen. Seit nunmehr 18 Jahren behauptet sich die Serie in Österreich und dem benachbarten Ausland. Die Plattform für Einsteiger und Fortgeschrittene hat bereits unzählige spannende Rennen erlebt und „so nebenbei“ dutzende Talente hervorgebracht.

„Rallye-Staatsmeister Hermann Neubauer ist zum Start seiner Karriere durch unsere Schule gegangen“, erzählt Zellhofer. „Auch einige Fahrer in der DTM sowie Werksfahrer bei Audi oder Porsche haben sich ihre ersten Sporen in unserem Cup verdient“, ergänzt der 56-jährige Amstettner, der zusammen mit seinem Sohn noch immer an der Spitze mitfährt.

Heuer landete er in der österreichischen Jahreswertung an zweiter Stelle, knapp vor seinem punktegleichen Sohn Christoph und lediglich acht Punkte hinter Gesamtsieger Fabian Ohrfandl (32).

Alle Autos sind völlig baugleich

Die Chancengleichheit für alle ist für Zellhofer einer der Gründe für die Beliebtheit der Serie: „An den Rennen sind zwischen 25 und 30 Autos am Start. Alle baugleich und technisch völlig ident! Da kommt es auf das Talent und Durchsetzungskraft an“, so der Kfz-Unternehmer, der als Veranstalter und Rennleiter alle Zügel fest in der Hand hat: „Jedes Fahrzeug kommt nach den Rennen auf unseren Prüfstand. Zudem überwachen wir anhand der elektronischen Datenaufzeichnung die Autos lückenlos auf der Strecke!“

„Fakt ist“, so Zellhofer, „jeder der vom Suzuki-Cup im Motorsport weiter gewandert ist, hat es auf Anhieb unter die Top-10 seiner Klasse geschafft!“

Gefahren wird der Cup an sechs Wochenenden im Jahr – stets im Rahmenprogramm größerer Rennsportveranstaltungen. Insgesamt 13 Rennen bestreiten die Starter auf bekannten Rennstrecken wie dem Hungaro-Ring, dem Red Bull-Ring, dem Salzburg Ring, dem „Moto Monster“ in Poznan (Polen), dem Slovakiaring und dem Autodrom in Brünn.

Wie in der Königklasse „Formel 1“ gibt es für das erste Rennen ein Qualifying. Beim zweiten Bewerb gehen die ersten Acht aus dem ersten Lauf in umgedrehter Reihenfolge an den Start. „Das schafft enorme Spannung“, weiß Max Zellhofer aus eigener Erfahrung.

Höchst professionell ist das Umfeld, das den Fahrern und ihren Begleitern geboten wird. So sind eigene Techniker und Werkstätten vor Ort. Für jeden Starter liegen maximal sechs Reifensätze bereit. Und selbst die Küche überlassen Max und sein Team nicht dem Zufall. „Wir kochen vor Ort für bis zu 150 Personen!“

Entsprechend groß ist die Begehrlichkeit fürs Rennfahren in den umgebauten Swift-Sport-Modellen, von denen jedes in Amstetten eine Sicherheitszelle, ein Sportfahrwerk, eine Differenzialsperre sowie verstärkte Kupplungs- und Bremssysteme erhalten.

„Die Cup-Fahrzeuge kann man entweder mieten – für ein Rennen oder mehr – aber natürlich auch kaufen“, beziffert Zellhofer den Aufwand für ein Wochenende mit rund 4.000 Euro.

Übrigens: Für 2022 sind noch einige wenige Startplätze frei. Wer sich also als Pilot versuchen möchte, braucht nur auf die Website www.suzuki-cup.at gehen.

Zum Ausprobieren bieten Max Zellhofer Interessenten (auch ohne Rennlizenz) kostengünstige Testtage auf einigen der Cup-Rennstrecken an. Vielleicht ein Geschenktipp für jemanden, der das Besondere liebt!

www.suzuki-cup.at