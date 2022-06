Ohne warten – sofort starten!

Sie halten Ausschau nach einem mobilen Begleiter? Im Autohaus Senker und Pruckner erfüllt sich der Traum vom neuen Auto garantiert.

Freuen Sie sich auf eine vielfältige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen der Marken VW, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA und VW Nutzfahrzeugen. Mehr als 500 Fahrzeuge sind lagernd und sofort erhältlich – und das zu attraktiven Konditionen.

Persönliche Beratung

Egal ob Kleinwagen, SUV oder Kombi, ob Benziner, Plug-in-Hybrid oder Elektroauto – bei Senker und Pruckner ist für sämtliche Mobilitätsansprüche das passende Fahrzeug verfügbar.

Die Verkaufs-Teams in den Autohäusern beraten gerne persönlich zu den Finanzierungs- und Versicherungsmöglichkeiten und stellen ein individuelles und maßgeschneidertes Angebot zusammen.

Jetzt on top bis zu 3.000 Euro sparen

Sparen Sie dank verschiedener Porsche Bank-Boni bis zu 3.000 Euro* on top beim Kauf eines Neu- oder Jungwagens. Also vorbeischauen, Wunschmodell auswählen und individuelle Mobilität genießen!

Nähere Informationen direkt bei SENKER und PRUCKNER

oder unter

www.senker.at bzw. www.pruckner.co.at

*Preise bereits abzüglich aller möglichen Bonifikationen. Aktionspreise nur gültig bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank.

Mobilität fürs Leben: Warum in die Fachwerkstätte?

Die Kontrollleuchte blinkt schon seit Tagen auf, das jährliche Service ist längst überfällig oder die Windschutzscheibe wurde den Winter über in Mitleidenschaft gezogen?

Die Frage lautet nun: wohin mit dem Auto? Man will den treuen mobilen Begleiter schließlich ja auch in guten Händen wissen. Die Reparatur oder Wartung sollte schnell und zuverlässig vonstattengehen, der Werterhalt des Autos sichergestellt werden und dazu auch noch der Preis stimmen.

Die beste Wahl: die Fahrt in die Marken-Fachwerkstätte. Die Service-Techniker:innen verfügen über weitreichende Erfahrung, eine Top-Ausbildung am aktuellen Stand der Technik und kennen die jeweiligen Modelle in und auswendig.

Die Arbeiten können so nicht nur rasch und unkompliziert – auch mithilfe sogenannter „Clever Repair“-Methoden – ausgeführt werden, sondern stellen auch sicher, dass das eigene Auto genau die Pflege erhält, die es gerade braucht. Dies garantiert nicht nur lang anhaltenden, sicheren Fahrspaß, sondern auch optimalen Werterhalt des Fahrzeuges. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein besonders wichtiger Aspekt.

Nicht zu unterschätzen sind zudem Pannen oder Unfälle, für die man ohne Absicherung schnell mal tief ins Portemonnaie greifen muss. Dank der Mobilitätsgarantie, die sich bei Durchführung von Service und Inspektion in autorisierten Service-Betrieben ein Autoleben lang verlängert, steht rund um die Uhr sofortige Hilfe zur Verfügung. Und das sogar im Ausland.

Warum also der Weg in die Fachwerkstätte die richtige Wahl ist? Durch die Kombination aus top ausgebildeten Technikern, modernstem Equipment sowie Original-Ersatzteilen und -Zubehör kann ein hoher Qualitätsstandard garantiert werden, der für langanhaltenden Fahrspaß sorgt. Abgerundet wird dieser „Rundum-Service“ durch eine persönliche und kompetente Beratung und Betreuung – von der Terminbuchung bis zur Abholung.

Gute Fahrt!