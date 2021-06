Das Musical ON YOUR FEET! kommt mit den größten Hits von Gloria Estefan und der Miami Sound Machine nach Amstetten. Titel wie „Rhythm Is Gonna Get You“, „1-2-3“, „Live For Loving You“ oder „Conga“ verführen jeden zum Mittanzen und werden die Zuschauer in Amstetten von ihren Stühlen reißen.

Bewegende Story

Das Stück erzählt das Leben der Ausnahmekünstlerin Gloria Estefan, das einer Achterbahnfahrt gleicht: Familie, Liebe und die große Leidenschaft zur Musik prägen ihren Lebensweg, der trotz Welthits und großen Tourneen alles andere als unbeschwert ist. Vor allem das schwierige Verhältnis zur Mutter verschlechtert sich mit der steigenden Popularität. Dann wird Gloria auch noch bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt…

Vom Broadway ins Mostviertel

Wie die Geschichte endet, erfahren die Musical-Fans in der Pölz-Halle ab 14. Juli. In den Hauptrollen werden dabei Myrthes Monteiro und Frank van Hengel das Publikum begeistern. Davon ist Intendant und Regisseur Alex Balga überzeugt: „Nach mitreißenden Vorstellungen am Broadway hat das Musical bereits einige internationale Bühnen erobert. Umso mehr freut es mich, dass wir den Zuschauern in Amstetten dieses Stück mit so wunderbaren Darstellern als deutschsprachige Erstaufführung präsentieren können.“