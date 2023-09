Schmerzfrei ganz ohne Medikamente

Im wohnlichen Behandlungsraum duftet es fein nach Zirbe! Zwischen bunten Wandtapeten sitzt die pensionierte Versicherungsfachfrau Brigitta Kinast-Pötsch (71). Gemütlich macht sie im Orthopädiezentrum Amstetten ihre wöchentliche Extrakorporale Magnetotransduktions-Therapie (EMTT®), eine Behandlung, mit der sie ihre chronischen Schmerzen im Knie und im Rücken sehr gut kontrollieren kann.

„Ich bin so froh, dass der Magnetolith® nun in Amstetten angeboten wird. Früher musste mich mein Mann dafür zweimal pro Woche nach Linz fahren. Das war schon eine große Belastung“, ist die gebürtige Wienerin voll des Lobes für das Orthopädiezentrum in der Agathastraße 15, das die EMTT® exklusiv im Mostviertel anbietet. „Eine perfekt organisierte Therapieeinheit dauert nur ca. 14 Minuten, ich brauche mich dafür nicht auszuziehen und das Beste – sie ist völlig schmerzlos und nebenwirkungsfrei!“

Mit Magnetimpulsen zum Erfolg

Was ist nun das EMTT®-Erfolgsgeheimnis? Das erklären die Ärzte des Orthopädiezentrums, Dr. Schigutt, Dr. Nepraunik & Dr. Seltenheim – drei Fachärzte für Orthopädie und orthopädische Chirurgie: „Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems sind weltweit die häufigste Ursache von (chronischen) Schmerzen. Zu den Erkrankungen zählen Rückenschmerzen, Arthrose oder auch typische Sportverletzungen wie z.B. Entzündungen an Sehnen und Gelenken. Bei der EMTT® werden schmerzende Körperareale ganz lokal mit hochenergetischen Magnetimpulsen behandelt, wo diese ihre Wirkung entfalten!“

Die Fachärzte bringen es noch weiter auf den Punkt: „In jeder Zelle laufen chemische Reaktionen ab, die dem Stoffwechsel dienen. Voraussetzung dafür ist eine stabile Durchlässigkeit der Zellmembran. Eine pathologische Veränderung führt zu einer Stoffwechselstörung, die sich letztlich in Erkrankungen äußern kann. Die EMTT® kann die chemischen Reaktionen des Zellpotenzials positiv beeinflussen und die physiologischen Zellvorgänge normalisieren!“

Brigitta Kinast-Pötsch: „In meinen über 45 Berufsjahren habe ich viel mit der Medizin zu tun gehabt. Selten war ich von einer Therapie so überzeugt wie jetzt! Die EMTT® ist ein Segen für Menschen mit chronischen Schmerzen.“ Nur den fehlenden Kassenbeitrag bemängelt die Versicherungsfachfrau: „Es sind zwar nur 136 Euro, die man für acht Sitzungen bezahlt, aber angesichts der enormen Wirksamkeit ist es schade, dass hier nichts beigetragen wird“, spart sie nicht mit Kritik am Gesundheitssystem und gibt zugleich eine leise Empfehlung für eine Zusatzversicherung ab. Die übernimmt unter anderem solche Behandlungskosten zu 80 Prozent!