Bilden – Bewegen – Begeistern am BG/BRG Amstetten

Vernetztes Denken und breites Wissen in vielen Gebieten sind gefragter denn je. Unsere ausgezeichnet qualifizierten Lehrkräfte bereiten die Schülerinnen und Schüler in nur 4 Jahren in der Oberstufe perfekt auf die Matura vor und legen in der Unterstufe die Basis für einen gelingenden Bildungsweg. Die Vermittlung umfassender Allgemeinbildung ist unser täglicher Auftrag und unsere Stärke. Es ist uns besonders wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in einem wertschätzenden Klima zu Persönlichkeiten heranreifen können.

Wir bieten in Unter- und Oberstufe vier Schwerpunkte an, die eine wertvolle Grundlage für ein weiterführendes Studium bieten: Der Schwerpunkt Musik stärkt den heute enorm wichtigen Faktor Kreativität und bietet eine fundierte weiterführende musikalische Ausbildung. Im Zweig Sprache und Kommunikation erlernt man in der Oberstufe als dritte Fremdsprache entweder Französisch bzw. Latein oder Spanisch. Darüber hinaus steht der souveräne und lustvolle Umgang mit Sprache wie z.B: im Pflichtfach Rhetorik im Fokus. Im Schwerpunkt Informatik erwartet die Schüler eine fundierte theoretische und praktische Ausbildung in vielen informatischen Teilbereichen wie Coding, Robotics, Webentwicklung oder Netzwerktechnik. Der Schwerpunkt Sport setzt auf eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung in allen Bereichen des Sports.

Auch interessierte Absolventen der Mittelschulen sind an unserer Schule herzlich willkommen!

Schnuppern ist jederzeit nach Voranmeldung möglich! (schnuppern@am-gym.at)

Aktuelle Informationen auf: bgamstetten.ac.at