Palmers ab Ende April NEU in St. Valentin

Wäsche für Damen und Herren in gewohnter Palmers-Qualität auf mehr als 60 m² – das gibt es ab 28. April im Modehaus Kutsam nach vielen Jahren endlich auch wieder in St. Valentin.

„Palmers verfügt über jahrzehntelange Expertise im Bereich Wäsche und steht für Qualität und Ästhetik,“ so Geschäftsführer MMag. Johannes Behr-Kutsam. „Das Palmers-Sortiment harmoniert daher sehr gut mit unserem bestehenden Angebot an Marken – so können wir unseren Kundinnen und Kunden eine breite Palette an hochwertiger Mode und toller Wäsche unter einem Dach anbieten.“

Christian Krenn (Head Of Franchise Palmers) freut sich ebenso über die neue Zusammenarbeit: „Mit dem Modehaus Kutsam haben wir einen verlässlichen Partner gewonnen – das Unternehmen ist zudem als Familienbetrieb gut in der Region verwurzelt. Mit St. Valentin werden wir bereits den zweiten von vier geplanten Standorten eröffnen“.

Foto: Kutsam

Das Kutsam Modeteam freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die sich selbst ein Bild vom neuen Sortiment machen möchten.

Und das Beste kommt zum Schluss: An den drei Eröffnungstagen (28. bis 30. April) gibt es -15% auf das gesamte Palmers-Sortiment. Und ein Gläschen Sekt natürlich auch.