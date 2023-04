Wir drehen am Rad und laufen mit der Zeit!

Dem Trend zum Radrennsport wird PEDALHERO mit einer erlesenen Auswahl an Rennrädern und Gravelbikes der Top-Marken KTM, Orbea, Simplon, Wilier samt Zubehör gerecht, inklusive Fachberatung von Radprofis. Eine weitere Exklusivität bietet PEDALHERO mit Bikefitting, einer digitalen Messung der optimalen Sitzposition. Einen weiteren Schwerpunkt setzt PEDALHERO auf den Laufsport samt Equipment. Der Bike & Run Shop PEDALHERO bietet auch auf der Outdoormesse alles an, was das Sportlerherz begehrt.

Dazu kann man Rennräder vor Ort live testen. „Egal, ob Hobbyläufer, Triathlet oder Marathonläufer, bei den Abverkaufsmodellen von ON und Saucony werden alle Laufschuh-interessierten fündig“ , laden Geschäftsführer Matthias Leichtfried und Shop-Leiter Julian Gruber zu einem Besuch am Messestand ein. Komm vorbei - überzeug dich selbst! Achtung – die besten Schnäppchen werden schnell vergriffen sein.