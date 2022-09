Perfekte Kombination: Ihr Dusch-WC

2-in-1-Lösung – mehr Platz im Badezimmer

Ihr in die Jahre gekommenes Bidet empfinden Sie als Platzräuber und es ist Ihnen schon länger ein Dorn im Auge? Trotzdem möchten Sie auf das frische Hygienegefühl nicht verzichten? Ihr Expertenteam aus Rosenau hat die perfekte Lösung! „Ein Dusch-WC ist Ihre raumsparende Kombination aus Toilette und Bidet.

Die Umsetzung ist schnell und einfach! Bei uns können Sie aus vielen Modellen auswählen, die wir gerne noch an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Kaltenbach. Auch für andere platzsparende Raumkonzepte im Badezimmer ist die Firma Kaltenbach die richtige Adresse.

Pflegeleicht. Hygienisch. Komfortabel.

Die Pflege der Dusch-WCs gestaltet sich sehr praktisch. Die Mehrheit der WCs ist mit einer Spezial-Glasur überzogen, die das Keimwachstum in gefährdeten feuchten Bereichen verringert. Eine hygienische Reinigung des Intimbereichs wird dadurch ermöglicht. Viele Kunden bestätigen: Dieses Gefühl von Sauberkeit möchte man nicht mehr missen.

Hinzu kommt auch, dass man je nach Modell kaum bis kein Toilettenpapier sowie Hygienefeuchttücher benötigt. So tut man nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern verhindert auch die Verstopfungsgefahr der Abflussrohre und Kläranlagen. Für ein individuelles Beratungsgespräch kontaktieren Sie das Team der Fa. Kaltenbach GmbH! Ein Anschauungsmodell eines Dusch-WCs ist auch in ihrem Schauraum in Rosenau ausgestellt.

www.badprofi-kaltenbach.at