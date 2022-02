LESEN ist Abenteuer im Kopf

Knapp jeder zehnte Österreicher liest beinahe täglich ein Buch, rund ein Drittel liest zumindest wöchentlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts IMAS im Auftrag des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels im Jahr 2016 zum Leseverhalten der Österreicher.

Drei Viertel der Befragten lesen gedruckte Bücher, sechs Prozent E-Books. Hallo! Mostviertel hörte sich um, wie man(n) es in der Region mit den „Abenteuern im Kopf“ so hält, die bekanntlich nicht nur die Fantasie anregen, sondern auch die Empathie sowie das abstrakte Denken fördern, die Konzentrationsfähigkeit verbessern und den Wortschatz erweitern.

Foto: zVg

Martina Gerersdorfer, Bezirkshauptfrau von Amstetten

Martina Gerersdorfer, Bezirkshauptfrau von Amstetten Foto: Gerersdorfer

Warum lesen Sie so gerne?

Martina Gerersdorfer: Bücher haben mich von klein auf fasziniert, ich habe schon sehr früh mit dem Lesen begonnen. Ich habe mir immer auch Bücher zu den verschiedenen Anlässen gewünscht und auch bekommen. Lesen wurde bei uns zu Hause gefördert. Als Kind bin ich oft so in meine Bücher eingetaucht, dass ich für meine Umgebung nicht mehr greifbar war. Meine Mutter ist nach wie vor eine begeisterte Leserin, vielleicht hat sie mir da etwas mitgegeben. Lesen hat mich natürlich auch die ganze Schulzeit begleitet, ich habe auch - vielleicht im Unterschied zu manchen Schulkollegen - klassische Literatur gerne gelesen. Lesen bedeutet für mich Freizeit und Abschalten vom Alltag, ich lese zur Unterhaltung, weil ich etwas erfahren/lernen/wissen will, aus Interesse und Neugier, weil mich ein Buchtitel anspricht. Wenn Sie so wollen: Lesen quer durch den Gemüsegarten.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Gerersdorfer: „Die Kunst des richtigen Maßes“ von Johannes Huber.

Haben Sie einen Lieblingsautor?

Gerersdorfer: Ich habe nicht direkt einen Lieblingsautor. „Zwischendurch“ und speziell im Urlaub lese ich sehr gerne Krimis. Ich mag Donna Leons Commissario Brunetti, wobei es hier vermutlich gar nicht so sehr um die Handlung geht, vielmehr um die beschriebenen Charaktere, das vermittelte Lebensgefühl der Venezianer, die Stimmung, Venedig und Italien. Ich habe auch einige Bücher von Isabel Allende, ihr Stil und ihre Bücher sind beeindruckend. Und sonst, wie gesagt, eher ein Querschnitt durch das ganze bunte Angebot. Ich bräuchte viel mehr Zeit …

Wo lesen Sie?

Gerersdorfer: Am liebsten natürlich ganz gemütlich zu Hause, in einem bequemen Sessel, auf der Couch, mit einer Tasse Kaffee.

Lesen Sie Bücher in gedruckter Form oder digital?

Gerersdorfer: Beides. Ich habe relativ lange gewartet, bis ich mir einen E-Reader zugelegt habe, aber im Urlaub schätze ich die Vorteile des E-Readers. Er ist leicht, praktisch, es gibt kein Problem bei der Auswahl, welches Buch mitkommt, wenn ich wegfahre. Grundsätzlich habe ich zwar lieber ein gedrucktes Buch in der Hand, aber die digitale Form hat halt auch ihre Vorzüge.

Wie ordnen Sie Ihre Bücher?

Gerersdorfer: Meine Bücher habe ich eher thematisch gereiht. Bücher eines Autors stehen beisammen.

Was wollten Sie schon immer mal lesen?

Gerersdorfer: „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi. Ich habe das Werk gekauft, es aber bisher noch nicht geschafft. Ich habe es noch nicht einmal begonnen …

Was sollte jeder gelesen haben?

Gerersdorfer: Das ist eine schwierige Frage, die Auswahl ist zu groß. Hauptsache, es wird gelesen.

Josef Maderthaner, Leiter der Amstettner Theatergruppe TheSaStA

Josef Maderthaner, Leiter der Amstettner Theatergruppe TheSaStA Foto: Maderthaner



Warum lesen Sie so gerne?

Josef Maderthaner: Gerne lesen empfinde ich - überspitzt ausgedrückt - als eine Art von Gnade und sie ist schließlich zu einer Leidenschaft geworden.

Foto: zVg

Schon als Jugendlicher las ich unter der Tuchent die zirka 50 Karl May-Bände aus der Stadtbücherei mit einer Taschenlampe, nachdem mir meine Eltern das Licht abgedreht hatten. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk, an das ich mich erinnere, war in den 50er Jahren ein Bildband über Österreich, schwarz-weiß mit ausführlichem Kommentar. Es liegt außerdem schon über 50 Jahre zurück, als ich bei einem Schulkollegen, der nach der Matura nach England ging, zehn gebrauchte Taschenbücher erwerben konnte. Sie wurden der Grundstock für meine „Bibliothek“ und sind bis heute eine Kostbarkeit für mich geblieben.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Maderthaner: „Medea“ von Christa Wolf.

Haben Sie einen Lieblingsautor?

Maderthaner: Es ist mir unmöglich bei der Unzahl an Autoren einen Lieblingsautor zu nennen. In meinen ersten Jugendjahren waren es Karl May, Erich Kästner und Hermann Hesse. Meine Lieblings-Krimiautoren sind Henning Mankell, Andrea Camilleri und Jo Nesbo. Von den österreichischen Autoren schätze ich Christoph Ransmayr, Johann Nestroy, Thomas Bernhard, Joseph Roth. Von den deutsch-sprachigen Bernhard Schlink sowie Martin Suter und außerhalb des deutschen Sprachraumes Vargas Llosa, Leon de Winter, William Shakespeare und Giovannino Guareschi mit seinen köstlichen Don Camillo und Peppone-Bänden.

Wo lesen Sie?

Maderthaner: Am liebsten zu Hause - umgeben von Büchern, wobei ich manchmal auch in Sachbüchern oder Gedichten schmökere, die ich nicht in einem Zug durchlese. Es gibt aber kaum eine Tätigkeit in meiner Freizeit, in der kein Buch dabei ist – ob im Urlaub, in der Ordination beim Arzt oder an meinem Lieblingsplatz im Garten.

Lesen Sie Bücher in gedruckter Form oder digital?

Maderthaner: Nur in gedruckter Form, da ein Buch für mich etwas Greifbares, nahezu etwas Lebendiges ist - schwer zu erklären, aber vielleicht ist es auch eine Art Altersstarrsinn…

Wie ordnen Sie Ihre Bücher?

Maderthaner: Eine grobe Ordnung besteht in Sachbüchern, Bildbänden, Gedichten, Theater und Romanen, wobei ich gestehe, dass ich äußerst schlampig mit dieser Ordnung umgehe. Ich freue mich, wenn ich in meiner „Ordnung“ ein Buch finde, das ich eigentlich gar nicht gesucht habe. Meine Frau ist manchmal verzweifelt, wenn sie beanstandet, dass sie in nahezu jeder Lade, die sie öffnet, Bücher findet. UND SIE HAT RECHT!

Was wollten Sie schon immer mal lesen?

Maderthaner: Ich weiß, dass ich von meinen 5.000 bis 6.000 Büchern nur einen Bruchteil lesen kann. Dazu kommen jährlich eine große Anzahl an interessanten Neuerscheinungen. Aber ich bin schon froh, dass ich immer wieder wählen kann.

Was sollte jeder gelesen haben?

Maderthaner: Es steht mir nicht zu, über Geschmack, Einstellung oder irgendwelche andere Kriterien zu urteilen. Doch um die Sprengkraft von Büchern nur ein wenig zu erahnen, sollten wir wissen, dass alle wesentlichen Ideologien — ganz ohne Wertung — und damit die Ausrichtung der Politik unserer Erde, und damit das Wohlergehen jedes Einzelnen von uns, von Büchern ausgegangen sind. Denken wir etwa an die Bibel für das Christentum, das „Kapital“ von Marx und Engels für den Kommunismus und „Mein Kampf“ von Hitler für den Nationalsozialismus…

Helmut Scharner, Krimi-Autor und Sales Manager beim größten österreichischen Stahlkonzern

Helmut Scharner liest gerne in seinem Ohrensessel. Foto: Scharner



Warum lesen Sie so gerne?

Helmut Scharner: Ich liebe es gedanklich in fremde Welten einzutauchen, mich in einzelne Figuren hineinzuversetzen, die vor einer Herausforderung stehen, mit ihnen mitzufühlen und zu erleben, wie sie sich weiterentwickeln. Der große Vorteil eines Buches gegenüber von einem Film ist für mich, dass in einem Buch die Gedankengänge und Beweggründe der Figuren mehr Raum bekommen und man sie so deutlich besser verstehen kann. Natürlich kann man sich auch alles genau so vorstellen, wie es für einen selbst am besten passt, im Gegensatz zum Film, in dem man Bilder gemäß den Vorstellungen anderer serviert bekommt.

Bei Sachbüchern und gut recherchierten Zeitungsartikeln liegt der Vorteil darin, dass sie mehr in die Tiefe gehen und man gezielt die Information bekommt, nach der man gerade sucht, ohne von aktuellen News überflutet zu werden, die am nächsten Tag oft schon wieder überholt sind.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Scharner: Derzeit lese ich ein dünnes Büchlein mit dem Titel „Die Kunst einen Elefanten zu reiten“ von Aljoscha Long und Ronald Schwepp. Geschildert werden darin Kaffeehausgespräche zwischen den zwei Protagonisten Max und Balduin über das Glück und das Leben. Danach warten schon „Der Letzte Tod“ von Alex Beer, „Shelter“ von Ursula Poznanski und „Playlist“ von Sebastian Fitzek in meinem Bücherregal auf mich.

Haben Sie einen Lieblingsautor?

Scharner: Ich bin in vielen verschiedenen Genres unterwegs und in jedem habe ich einen oder mehrere Lieblingsautoren. Im Sachbuchbereich zählt zum Beispiel Bernhard Moestl mit seinen Büchern über die Philosophie der Lebensweise der Shaolin-Mönche zu meinen Lieblingsautoren. Bei historischen Romanen ist Ken Follett mit seiner Kingsbridge-Reihe und seiner Jahrhunderttrilogie sehr zu empfehlen. Auch Jugendbücher lese ich immer wieder einmal gerne, hier treffen Suzanne Collins mit den Tributen von Panem und die österreichische Autorin Ursula Poznanski meinen Geschmack. Dann lese ich natürlich noch viele Thriller und Kriminalromane, in diesem Genre schreibe ich ja selbst und es freut mich besonders, dass hier seit einigen Jahren mehrere österreichische Autoren international erfolgreich sind wie Alex Beer, Andreas Gruber, Bernhard Aichner, Jan Beck, Ursula Poznanski, Beate Maxian und Claudia Rossbacher, die ich natürlich alle mit Genuss lese.

Wo lesen Sie?

Scharner: Vor der Pandemie war ich sehr viel auf Reisen und habe in Flugzeugen und Hotelzimmern gelesen, das hat sich seit zwei Jahren stark reduziert. Im Herbst und Winter lese ich derzeit daheim entweder liegend auf der Couch oder sitzend auf unserem neuen Ohrensessel, im Frühling und Sommer auch gerne auf unserer Hollywoodschaukel am Balkon oder auf unserer Liege im Garten.

Lesen Sie Bücher in gedruckter Form oder digital?

Scharner: Bücher lese ich nur in gedruckter Form! Ich arbeite sehr viel am Bildschirm, daher finde ich es entspannender, hier in der Freizeit einen Unterschied zu machen und echtes Papier in den Händen zu halten.

Wie ordnen Sie Ihre Bücher?

Scharner: Nach Autorennamen, die Bücher vom selben Autor stehen nebeneinander, hier gibt es dann aber keine alphabetische Unterscheidung, sondern nur noch eine Trennung zwischen Belletristik- und Sachbuchbereich.

Was wollten Sie schon immer mal lesen?

Scharner: Ich lese viele aktuelle Texte lebender Autoren, aber kaum etwas von prägenden Autoren aus der weiter zurückliegenden Vergangenheit, das wäre etwas, das ich einmal nachholen will. Jetzt wo ich darüber nachdenke: Seit langem steht bereits von Khalil Gibran das Buch „Der Prophet“ in einer schön gebundenen Ausgabe in meinem Bücherregal, das werde ich mir jetzt gleich zur Hand nehmen.

Was sollte jeder gelesen haben?

Scharner: Da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten – ich entscheide mich derzeit aber für Bernhard Moestls Buch „Shaolin – Du musst nicht kämpfen, um zu siegen“, da die Gedanken und Strategien darin gerade in der jetzigen Zeit für viele eine gute Hilfestellung geben könnten.

Gerhard Steinkellner, Obmann der Amstettner Vereine „Perspektive Kino“ u. „g´scheckat“ (Verein der interkulturellen Persönlichkeiten)

Gerhard Steinkellner liest gerne Bücher von Friedrich Dürrenmatt. Foto: Steinkellner



Warum lesen Sie so gerne?

Gerhard Steinkellner: Weil es mein Leben bereichert. Bücher erweitern meine Lebenserfahrung, sie erweitern meinen Horizont. Zwischen den Buchdeckeln lockt das, was ich selbst nicht erleben werde, lockt ein Leben, das nicht meines ist: Egal ob die Handlung in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft angesiedelt ist. Ob in der Wüste, im Urwald oder im Weltall — alle Orte und Zeiten sind möglich. Wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, auf dieses fremde Leben, kann man Drachentöter, Goldsucher in Alaska oder ein Marsmensch sein und vieles mehr und dies alles ohne sein gemütliches Zuhause zu verlassen. Lesen ist Abenteuer im Kopf, dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Steinkellner: Ich lese meist zwei Bücher parallel. Einen Roman zur Entspannung und ein Sachbuch. Derzeit lese ich den Roman: „Ein von Schatten begrenzter Raum“ von Emine Sevgi Özdamar und „Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise“ von der Philosophin Martha C. Nussbaum

Haben Sie einen Lieblingsautor?

Steinkellner: Nein. Ja doch, Friedrich Dürrenmatt. Von ihm habe ich alles mit großer Begeisterung gelesen.

Wo lesen Sie?

Steinkellner: Eigentlich überall. Das Schöne an Büchern ist, man kann sie überall hin mitnehmen — zumindest Taschenbücher, und man braucht nur ein wenig Licht, schon steht einem Lesevergnügen nichts mehr im Wege. Aber grundsätzlich halte ich es da mit dem Philosophen M. T. Cicero, der sagte schon vor rund 2000 Jahren: „Hast einen Garten und eine Bibliothek, dann hast du alles, was du brauchst.“

Lesen Sie Bücher in gedruckter Form oder digital?

Steinkellner: Bücher bevorzuge ich in gedruckter Form zu lesen. Zeitschriften und Zeitungen lese ich mittlerweile meist digital.

Wie ordnen Sie Ihre Bücher?

Steinkellner: Das ist seit dem Corona-Virus ein „Work in progress“. Jeden Lockdown habe ich meine Bücher neu geordnet, also in den letzten zwei Jahren viermal. Jetzt bin ich soweit, dass ich viele Bücher im Keller, in Schachtel verpackt, stehen habe. Ich bin noch beim Überlegen, nach welchen Kriterien ich sie, nachdem die Lockdowns doch vorbei sein dürften, endgültig ordnen werde.

Was wollten Sie schon immer mal lesen?

Steinkellner: „Die unsichtbaren Städte“ von Italo Calvino. Zitate vom Buch kenne ich einige, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen, obwohl ich es mir schon lange vornehme.

Was sollte jeder gelesen haben?

Steinkellner: „Der kleine Prinz“, von Antoine de Saint-Exupery. Ein Klassiker – wunderbar zu lesen, von Kindern bis hin zu Erwachsenen jeden Alters. Die Schönheit dieses schmalen Büchleins, es hat knapp 90 Seiten, liegt in seinen tiefgründigen Lehren, die in einer einfachen Sprache wiedergegeben werden.

Karl Weghaupt, Gynäkologe u. ehemaliger Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des LK Amstetten

Karl Weghaupt liest meist mehrere Bücher parallel. Foto: Weghaupt



Warum lesen Sie so gerne?

Karl Weghaupt: Weil ich beim Lesen Teil der Geschichte bin. Ich gehe auch gerne ins Kino und schaue gerne Filme. Aber dabei bin ich nur Beobachter von außen. Im Gegensatz dazu bin ich beim Lesen mitten drin im Geschehen. Ich lebe mit, ich leide mit, ich bin mitten drin.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Weghaupt: Üblicherweise lese ich zwei, drei, oder auch vier Bücher gleichzeitig. Momentan lese ich von Christoph Ransmayr „Der Fallmeister“ und von Christian Jostmann „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“. Dazu habe ich noch zwei Bücher über Hundetraining in Arbeit und zwar über „Mantrailing“ und „Giftködertraining“.

Haben Sie einen Lieblingsautor?

Weghaupt: Nein, habe ich nicht. In jungen Jahren habe ich alles von Alexander Solschenizyn verschlungen, aber auch Emile Zola habe ich gerne gelesen. Seine naturalistische Schreibweise hat mich sehr angesprochen. Auch die Sprache des Umberto Eco fand ich sehr geschliffen und darum las ich ihn auch gerne. Paulus Hochgatterer lese ich wiederrum wegen seiner Sprache und wegen seiner aus dem Leben gegriffenen Geschichten sehr gerne.

Wo lesen Sie?

Weghaupt: Ich lese im Wohnzimmer und auch im Wintergarten. Da habe ich einen Relaxsessel, der sich in jede Position einstellen lässt — da kann man sehr entspannt lesen. Meistens läuft auch eine CD mit guter Musik daneben. Eines der ehemaligen Kinderzimmer habe ich zu einem Lesezimmer umgestaltet, wohin ich mich auch gerne zum Lesen zurückziehe. Im Bett schaffe ich das Lesen nicht, weil ich da sofort einschlafe.

Lesen Sie Bücher in gedruckter Form oder digital?

Weghaupt: Ich ziehe gedruckte Bücher vor. Ich brauche das Gewicht des Buches, den Geruch des Papiers und das Geräusch beim Umblättern. Im Urlaub nehme ich schon das E-Book, da ja dabei das Gewicht und Volumen der Bücher eine gewisse logistische Herausforderung darstellen.

Wie ordnen Sie Ihre Bücher?

Weghaupt: Hauptsächlich in „gelesen“ und „ungelesen“. Natürlich finden Biografien, Reiseberichte, Romane der Gegenwart oder historische Romane zueinander. Aber Ordnung, so würde meine Gattin sagen, ist das keine.

Was wollten Sie schon immer mal lesen?

Weghaupt: Ich denke, ich werde mir noch Heimito von Doderers „Die Strudlhofstiege“ — ein Gesellschaftsroman, der eine interessante und faszinierende Zeit in Wien beschreibt — vornehmen.

Was sollte jeder gelesen haben?

Weghaupt: Ich weiß nicht, ob ich hier eine Empfehlung abgeben kann, da ja Interessen und Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Besonders beeindruckt hat mich Alexander Solschenizyns „Der erste Kreis der Hölle“. Auch Umberto Ecos „Der Name der Rose“ hat mir sehr gefallen. Dieser mittelalterliche Kriminalroman in einer schönen Sprache erzählt, mit einem großen Spannungsbogen ist schon lesenswert.

Ganz allgemein möchte ich noch etwas anfügen: Ich lese ganz selten ein Buch ein zweites Mal oder gar mehrmals. Das ist mir in jungen Jahren nur bei „Tom Sawyer“ und bei „Robinson Crusoe“ passiert. Zudem halte ich es so, wenn ich ein Buch zu lesen beginne, dass ich es auch bis zum Ende lese. Manchmal muss ich mich allerdings dazu zwingen und manchmal vergeht schon einmal mehr als ein Jahr, bis ich das unterbrochene Buch wieder hernehme und fertiglese. Allerdings passiert es ganz selten, dass ich mich weigere, ein Buch fertig zu lesen. Das ist dann der Fall, wenn sogenannte angesagte Autoren ein Buch nach dem anderen herausschießen und damit auch hin und wieder Mist produzieren — so etwas lese ich dann nicht fertig.

Momentan bin ich dabei, meine ungelesenen Bestände aufzuarbeiten und endlich zu lesen. Ich habe mir nämlich in meiner beruflich aktiven Zeit jede Menge Bücher angeschafft, über die ich interessante Rezensionen gelesen oder auf Ö1 gehört habe. Ich habe aber nie die Zeit gefunden das alles zu lesen und das muss ich jetzt nachholen.