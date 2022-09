150 fleißige Helfer beim Haager Volxfest

Was es braucht, um ein paar tausend Volxfest-Besuchern einige unterhaltsame Stunden zu bereiten, davon kann der Musikverein Stadt Haag ein Lied singen. Über 150 Freiwillige sind von 15. bis 18. September für den Verein auf den Beinen. Die Auf- und Abbautage dazugerechnet, sind es noch um einiges mehr. Und sie haben alle eines gemeinsam: Wir arbeiten für die gute Sache!

„Als gemeinnütziger Verein sind wir nicht gewinnorientiert. Alle Erträge aus dem Fest wandern in die Vereinsarbeit“, bestätigt Obmann Harald Weidinger, der mit seinem Team für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Dass die Ausgaben bei 90 aktiven Mitgliedern und sieben Marketenderinnen groß sind, unterstreicht er mit ein paar Zahlen: „Wir sind zur Gänze für das Haus der Musik verantwortlich, das dem Verein gehört. Heizen, Strom, Instandhaltung – alles müssen wir in Eigenregie meistern. Auch die Ausgaben für Instrumente und Trachten sind beträchtlich. Die komplette Tracht für einen Musiker kostet rund 1.000 Euro, von den Schuhen bis zum Hut. Für eine Trompete zahlen wir ca. 2.000 Euro, für eine Tuba 6.000 Euro oder mehr! Dazu kommen Reparaturen, aber auch Ausgaben für den Probenbetrieb und vieles mehr.“

Was man wissen muss: Der Musikverein stellt seinen aktiven Mitgliedern die gesamte Ausrüstung kostenfrei zur Verfügung.

Die Arbeit läuft über ein ganzes Jahr

Das Volxfest beginnt für die Haager Blasmusiker schon ein Jahr vor dem eigentlichen Termin. „Verträge mit den Musikbands, dem Zeltverleih oder den Gastrolieferanten müssen fixiert werden“, weiß David Michlmayr, der im Organisationsteam mitarbeitet.

Der Aufbau am Volksfestgelände startet dann erst zwei Tage vor dem Bieranstich. „Dienstag um 8 Uhr früh geht es los. Mit rund 25 Personen beginnen wir auf dem, von der Feuerwehr sauber gewaschenen Platz. Montag nach dem Volxfest ist um 17 Uhr wieder alles besenrein“, erzählt Michlmayr stolz.

Dazwischen stehen Hunderte fleißige Hände im Dauereinsatz – in der Küche und den Bars, im Service und hinter den Kulissen – zum Beispiel beim Abwaschen oder Saubermachen nach einer langen Partynacht.

Beste Qualität aus der Region

Worauf die Haager Musikanten und ihre Helfer stolz sind, ist das Speisen- und Getränkeangebot, mit dem sie die Gäste während der vier Tage verwöhnen. Hendl, Würstel, Fleisch, Säfte, Schnäpse, Most etc. stammen allesamt aus der Region, direkt von Bauern oder renommierten Familienbetrieben. „Da achten wir ganz bewusst auf beste Qualität“, so Michlmayr, der jedem Besucher auch einen Abstecher in die Kaffeebar empfiehlt. Dort gibt es köstliche Mehlspeisen aus den privaten Haager Backstuben!

„Irgendwie macht das alles trotz der vielen Arbeit sehr viel Freude“, steht Harald Weidinger alle zwei Jahre gerne im Volxfest-Dauereinsatz. „Wir sind eine so bunt gemischte Gruppe aus Musikerfreunden, da schweißt uns das Fest neben der traditionellen Vereinsarbeit im laufenden Jahr noch mehr zusammen!“ Übrigens: Der Jüngste in der Kapelle ist knapp über 18, der älteste 86!

Einen Hinweis haben die engagierten Blasmusiker noch: „Der Eintritt in unser Festzelt ist an allen Tagen frei, auch zu den Abendterminen. Und wir versprechen: Die Preise im Zelt sind absolut fair!“

Wer es übrigens dennoch ein wenig günstiger haben möchte, dem empfehlen Weidinger und Michlmayr die Hendl-Aktion am Volxfest-Samstag – von 11 bis 13 Uhr!