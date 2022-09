Robert Wieser: Was du nicht weißt, das hörst du nicht!

Wenn Robert Wieser (34) am 21. Oktober in der Mostviertelhalle Stadt Haag für die Lions-Damen ein Benefizkonzert der Polizeimusik Oberösterreich dirigiert, dann hat der Revierinspektor aus St. Peter in der Au wieder einmal den „schönsten Job der Welt“.

Seit Mai 2021 leitet er das ca. 50-köpfige Orchester, dessen Mitglieder mehrheitlich im OÖ-Polizeidienst stehen. Als ausgebildeter Trompeter war Wieser zuvor acht Jahre stellvertretender Kapellmeister. Parallel dazu fuhr er im Streifendienst – bis November 2021 am Posten Enns. Durch eine Sondervereinbarung kann sich der sympathische Mostviertler heute schwerpunktmäßig der Musik widmen, unterstützt die Landespolizei OÖ aber auch noch bei Aufnahmeverfahren.

Bis zu 15, meist wohltätige Konzerte mit dem großen Orchester, ein wöchentlicher Probentag, sowie zahlreiche Auftritte mit kleineren Ensembles (Dienstfeiern, Empfänge, Begräbnisse etc.) stehen auf dem Arbeitsplan des leidenschaftlichen Musikers.

Damit nicht genug. Im Bezirk Amstetten agiert Robert Wieser als Bezirkskapellmeister und leitet „so nebenbei“ noch die heimatliche Musikkapelle St. Peter in der Au.

Musiker sein ist als Laie das Schönste

Fragt man ihn, wofür sein Herz nun eigentlich schlägt, dann gibt es eine klare Antwort: Für alle zusammen. Und das, obwohl er immer noch seinen ehemaligen Trompetenlehrer im Ohr hat, der meint: Musiker sein ist als Laie das Schönste.

Robert Wieser ist in der glücklichen Lage, beide Seiten leben zu dürfen: „Wenn wir mit der Polizeimusik spielen, sind wir Profimusiker, auf Bezirksebene bin ich der Laie! Wichtig ist nur, dass man das, was man spielt, gut spielt!“

„Die Geige war vom Opa motiviert!“

Robert Wieser erhielt zunächst Instrumentalunterricht in der Musikschule in St. Peter in der Au, in den Fächern Violine, Trompete und Klavier. „Die Geige war vom Opa motiviert“, lächelt er.

Für die Mostviertler Lions-Damen - von links: Sabine Lahnsteiner, Regina Merkinger und Ulrike Alena - gastiert Robert Wieser am 21. Oktober mit der Polizeimusik Oberösterreich in Haag. Foto: Hans Schoder

Sein Talent und die „musikalischen Wegweiser“ aus der Familie (Großvater war Kapellmeister und Musikschullehrer, Vater lange Jahre Musikvereinsobmann) führten ihn in das Adalbert-Stifter-Musikgymnasium Linz. Dort absolvierte er zeitgleich ein Vorbereitungsstudium an der Anton-Bruckner-Privatuniversität im Hauptfach Trompete bei Professor Josef Eidenberger. Sein Spiel verfeinerte Wieser in der Folge bei der Militärmusik Niederösterreich.

Danach folgte ein Schwenk hin zur Orchesterleitung – mit Dirigentenlehrgängen (inklusive Dirigentenmeisterkurs) und zahlreichen Fortbildungen. Unter anderem zählen Thomas Dross, Maurice Hamer, Andreas Spörri, Thomas Ludescher und Jan Cober zu seinen Lehrern. Wie er im Hallo! Mostviertel-Gespräch verrät, steht als nächster der renommierte Musiker, Komponist und Musikpädagoge Thomas Ludescher auf der Wunschliste.

„Sein Handwerk zu lernen, ist enorm wichtig. Sonst kratzt du nur an der Oberfläche“, sieht sich Wieser noch lange nicht am Ziel und den Ausspruch seines Lehrers und persönlichen Mentors Thomas Dross bestätigt: Was du nicht weißt, das hörst du nicht!

Jeder Mensch ist musikalisch

Robert Wieser, der nach eigenen Angaben als Schüler ziemlich faul war, hat ein großes Herz für die Nachwuchsarbeit. „Jedes Kind soll in Berührung mit Musik kommen! Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass jeder Mensch musikalisch ist und Musik enorm wichtig für eine gesunde persönliche Entwicklung ist!“

Nicht zufällig deckt er sich dabei zu 100 Prozent mit seiner Ehefrau, einer Musikpädagogin. Mit ihr musziert er gerne im Familienverbund und besucht – so oft es die Zeit erlaubt – Konzerthäuser im In- und Ausland.

„Ich habe als Kind im Auto fast nur Makatsch-Kassetten (böhmische Blasmusik, Anm.d. Red.) gehört. Das hat mich geprägt. Heute bei einem Frühschoppen zu sehen, wie Kinder vor der Bühne mittanzen oder im Rhythmus klatschen, erinnert mich an diese schöne Zeit und stimmt mich sehr glücklich!“

Was Robert Wieser selbst im Auto spielt? „Das ist ganz unterschiedlich. Im Moment ist es sehr viel Ö3. Meist aber Radio Niederösterreich, Volksmusik, Big Band-Sound und symphonische Blasmusik!“

Top-Jugendarbeit in den Musikkapellen

Ein Riesenkompliment macht der Bezirkskapellmeister der Jugendarbeit in seinem Gebiet: „Was hier geleistet wird, ist höchst professionell. Da wird ehrenamtlich unglaublich viel Zeit und Herzblut reingesteckt.“ Die Auswirkungen sind laut Wieser offensichtlich und nicht zu überhören: Durchschnittlich 65 (!) Mitglieder zählen die 52 Blasmusikkapellen im Bezirk Amstetten, dem zahlenmäßig größten Bezirksverband in Österreich. Eine Tatsache, die Robert Wieser und seine Kollegen aus dem Bezirksteam – allen voran Rene Killinger und Manfred Hirtenlehner – ebenso mit großem Stolz erfüllt, wie viele Spitzenplatzierungen bei Landes- und Bundesbewerben.

das „Woodstock“ auf der To-Do-Liste

Hier landet das Hallo! Mostviertel-Gespräch unweigerlich beim „Woodstock der Blasmusik“. Über 60.000 Musikliebhaber hat das Festival heuer nach Ort im Innkreis gelockt. Robert Wieser hat es zu seinem Leidwesen wieder nicht geschafft. „Ich war wieder selbst im Einsatz und hab mir leider die Zeit nicht genommen“, will er es nächstes Jahr unbedingt versuchen. „Dort wird von der Blasmusik mittlerweile jeder Musikstil abgebildet und das ist – gepaart mit der unglaublichen Stimmung – einzigartig!“

Die bunte Vielfalt der Blasmusik ist es letztlich, die den dreifachen Kapellmeister fasziniert. „Während wir mit der Polizeimusik eher orchestrale Klänge anstimmen, sehe ich das Hauptaugenmerk bei der traditionellen Blasmusik weiterhin in der Brauchtumspflege. Diese Kulturform soll Freude machen und Menschen verbinden, auch wenn unsere Kapellen allesamt auch großartige Konzertprogramme spielen. Denn Marschmusik macht in der Regel 70 bis 80 Prozent vom Gesamtrepertoire jeder Ortskapelle aus“, weiß Wieser.

Letztere genießt er dann auch als Gast bei Musikapellen im Bezirk. „Wenn irgendwo Not am Mann ist, helfe ich gerne aus. Die Begeisterung, die man da jedes Mal erlebt, lässt mich auch nach einem langen Frühschoppen-Sonntag glücklich und zufrieden nach Hause fahren. Sie ist der höchste Lohn für die überwiegend ehrenamtliche Tätigkeit!“

Ob man Robert Wieser auch bald als Komponisten in der Blasmusik-Literatur findet, wollte ich zum Schluss noch wissen? „Irgendwann möchte ich schon ein eigenes Stück schreiben. Eher so in Richtung Festmusik“, verrät er nach kurzem Nachdenken.