„Wichtig war uns, die Arbeiten an ein einziges Unternehmen vergeben zu können. Damit wir uns dann um nichts mehr kümmern müssen – vom Ausbaggern über den Poolbau bis hin zum Pflastersteine legen“, erklärt Thomas Aufreiter aus St. Valentin. Dieses gewünschte All Inklusive-Sorglospaket haben er und seine Familie schließlich bei der Firma Haider Pool in Amstetten gefunden. „Wir sind heute noch sehr froh darüber und würden es wieder mit der Firma Haider machen. Während und auch nach den Arbeiten hat alles problemlos funktioniert“, betont der St. Valentiner.

DANIELA FÜHRER

Noch bevor das Projekt konkret wurde, informierte sich die Familie bei der Tullner Messe über ihre Möglichkeiten, im bestehenden Garten das gewünschte Schwimmbad zu integrieren. „Wir haben uns von unserem Gärtner Langeder zuerst einen Plan machen lassen. Nachdem wir mit diesem Plan in der Hand mehrere Angebote verglichen haben, entschieden wir uns schließlich für die Firma Haider als Projektpartner. Und sie hat dann auch alles genau nach unseren Vorstellungen top umgesetzt“, berichtet der Familienvater. Im Herbst 2016 wurde mit den Arbeiten begonnen. „Ab den ersten warmen Sonnentagen im April 2017 konnten wir den Pool schon nutzen“, blickt Thomas Aufreiter auf die Arbeiten zurück.

Es entstand ein 8x4 Meter großes, gemauertes Becken aus Styroporschalsteinen, das mit einer weißen Folie ausgekleidet wurde. „Das liegt auch nach wie vor sehr im Trend, denn durch die weiße Folienfarbe schimmert das Wasser schön hellblau“, berichtet Ing. Oliver Haider, Geschäftsführer der Mag. Ing. Haider GMBH, über das Vorzeige-Projekt in St. Valentin. Nur die Auftritte der Pooltreppe und die im Wasser integrierte Sitzbank wurden mit dunkelgrauer Folie verkleidet, um diese optisch hervorzuheben.

Besonders ist auch die Poolabdeckung, die nur einseitig mittels einer Schiene geführt ist, zu erwähnen. Zusätzlich verfügt sie über einen seitlichen Einstieg. „Den Einstieg nutzen wir sehr gern, wenn das Wetter nicht ganz so schön ist“, erzählt Thomas Aufreiter.

Die Filtertechnik wurde im nahegelegenen, ebenerdig zugänglichen, Technikraum des Poolhauses untergebracht. „Der mit Chlor aufbereitete Pool verfügt zudem über eine automatische Niveauregulierung, die den Wasserspiegel auf konstantem Niveau hält. Weiters wurden alle Vorbereitungen für eine spätere Nachrüstung einer automatischen Pflegemittelbeigabe und einer automatischen Filterreinigung getroffen“, erklärt Oliver Haider.

Die Familie Aufreiter ist bis dato sehr glücklich über ihr eigenes Schwimmbad im Garten. „Wir genießen es wirklich sehr und verbringen hier viel Zeit mit der ganzen Familie, aber auch mit Freunden und Nachbarn“, zeigt sich Thomas Aufreiter glücklich über das gelungene Projekt.