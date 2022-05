LFS Gießhübl auf Erfolgskurs

Viel positive Stimmung herrscht in der landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl. Die Schülerzahlen legen zu und der Zeitplan beim Neubau von Turnsaal und Internat hält, wie Direktor Johannes Reiterlehner weiß: „Wir werden im September übersiedeln!“

Der neue Standard lässt die Schüler jubeln: 84 Betten in geräumigen Doppelzimmern, viel Freiraum und ein Turnsaal, der auch Veranstaltungen alle Ehre macht, heben das hohe Niveau an der Amstettner Fachschule noch ein Stück höher. „Ob Tierhaltung, Ackerbau, Grünland, Forstwirtschaft, Direktvermarktung oder sogar Jagd – unsere landwirtschaftliche Ausbildung ist breit gefächert“, so Reiterlehner. „Dazu bieten wir die Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement mit Ernährung, Gesundheit und Gartenbau sowie Soziale Dienste an, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen!“

Trotz guter Auslastung hat der Schulleiter natürlich immer ein paar Plätze frei – beim einjährigen Berufsreifelehrgang zum Beipsiel, oder bei der Dorfhelferausbildung. Beide starten im Herbst.

Und er lädt zum Schulheurigen der 2. Klasse Landwirtschaft ein: 20./21. Mai!

www.lfs-giesshuebl.ac.at