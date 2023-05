„Nach 10 Jahren erstmals einen Award zu gewinnen, tut richtig gut!“

Seit 10 Jahren gehören die Poxrucker Sisters untrenbar zur heimischen Musikszene. Heuer erhielten sie für ihren Song „Sie“ den „Amadeus“. Bis Jahresende ist das Schwestern-Trio auf Jubiläumstour. Vor ihrem Gastspiel am 3. Juni in Stephanshart trafen wir Steffi Poxrucker zum Interview.

Ihr feiert heuer als Band „10-Jahre“ und seid auf großer Jubiläumstour. Hättet Ihr euch diesen Erfolg je träumen lassen?

Steffi Poxrucker: Musik war in unsrem Leben immer wichtig, aber wir hatten nie eine Musikkarriere geplant. Wir haben nicht einmal unsere Ausbildungen in diese Richtung angelegt. Es ist uns fast ein bisschen passiert. Und als sich dann die Möglichkeit abzeichnete, alles zu laufen begann, da haben wir uns dann schon gesagt: Jetzt wollen wir´s schon wissen. Und jetzt schauen wir auf 10 intensive Jahre und sind dankbar für großartige Erlebnisse und Erfolge. Das alles ist nicht selbstverständlich. Es gehört viel Arbeit, Fleiß und Mut dazu. Es braucht Talent und Glück. Und mit der richtigen Mischung hoffen wir, dass es gut weitergeht!

Gibt es zum Jubiläum auch eine Jubiläumsproduktion?

Steffi: Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, war der Musikmarkt noch komplett anders. Da gab es noch kein Spotify, dafür noch viel mehr CD-Verkäufe. Wir haben lange überlegt, wie wir das Jubiläum neben der Livetour feiern können. Und nachdem wir trotz allen Veränderungen immer wieder gefragt werden: ,Gibt es eigentlich eine CD, wo alle Songs des Konzertes oben sind?’, haben wir uns gefragt: Warum nicht das Beste aus den 10 Jahren Poxrucker Sisters auf eine CD verpacken. Für alle Fans, und die, die es noch werden wollen, erscheinen Mitte Juni unsere beliebtestens Hits wie „Glick“, „Herzklopfn“, „D´Sun geht auf“ oder „Sche sa“ auf einem Sampler. Neben dem Best of aus vier Studioalben sind darauf auch unsere neuen Nummern „Sie und Na“ auf der CD zu finden. Auch eine Liveaufnahme von „Glick“ anlässlich unseres #weare Konzertes im Linzer Brucknerhaus wird hier erstmals veröffentlicht und nicht fehlen darf natürlich unsere neue Single „Jo voi“, die auch im Juni erscheint.

Das Musikgeschäft kennt einige erfolgreiche Beispiele für Bands im Familienkreis. Wie ist es, Beruf und privat in diesem Geschäft zu verbinden?

Steffi: Für uns ist es seit Anfang an ein Gewinn, als Schwestern Musik zu machen. Es ist etwas Besonderes - nicht nur in der Außenwirkung, auch für uns. Das Schwestern sein hat da einige Vorteile. Wir verstehen uns ohne Worte, sind aufeinander abgestimmt, harmonieren und vertrauen einander.

Oft waren wir froh, dass wir einander haben, denn als Frau im Musikbusiness ist es nicht immer leicht. Es gibt als Geschwister dieselben Herausforderungen wie bei anderen Bands: Konflikte, Diskussionen gehören dazu. In unserem Fall ist Trennung halt keine Option. Der einzige Nachteil ist, dass es keine 4. Sister gibt, falls mal eine krank wird. Das wäre echt praktisch...

Gibt es auch noch die klassischen Streitereien unter Geschwistern?

Magdalena Poxrucker: Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr viel dazugelernt. Unsere Zusammenarbeit, obwohl innerhalb der Familie, ist professioneller geworden. Wir achten auch darauf, dass Familie und Arbeit, also das Projekt Poxrucker Sisters, gut getrennt werden. Natürlich quatschen wir beim Familienfrühstück über das letzte Konzert oder andere schöne Sachen. Aber wenn wir Zeit als Großfamilie verbringen, dann hat die Arbeit mal zu warten. Das nimmt viel Stress und Konfliktpotenzial raus.

Ihr habt heuer mit dem Lied „Sie“ den Amadeus in der Kategorie „Songwriterin des Jahres“ gewonnen. Sind euch solche Auszeichnungen wichtig?

Christina Poxrucker: Musik ist das Emotionalste, was aus einem Menschen herauskommen kann. Songwriting ist etwas sehr intimes und man zeigt sich verletzlich, wenn man neue Ideen oder Songs präsentiert. Daher ist ein Bewerten von Musik immer schwierig und oft auch nicht angebracht. Wir haben jetzt 10 Jahre lang hart gearbeitet, viel komponiert und über 50 Songs als Studioproduktion veröffentlicht, daher bedeutet uns dieser Amadeus Awards sehr viel. Die Nominierung war schon eine Ehre, vor allem in einer so vielfältigen Kategorie. Und jetzt nach 10 Jahren erstmals einen Award zu gewinnen, tut richtig gut.

Musik ist ja bekanntlich Gefühlssache. Wieviel autobiografisches steckt in euren Titeln?

Magdalena: Nachdem wir alle unsre Songs selbst geschrieben haben, sehr, sehr viel. Nicht jedes Thema, dass man als Song verarbeitet, muss ja direkt vom eigenen Leben kommen. Manchmal ist es ein Gespräch mit einer Freundin, dass beschäftigt und nachklingt und dann zum Song wird. Manche Themen brennen unter den Nägeln und viele unsere Songs hängen eng mit uns zusammen. Die Geburt des ersten Kindes, Erfahrungen in der Schulzeit, Reisen, der Abschied von geliebten Menschen. Das alles prägt und das Komponieren und Texten neuer Songs ist für uns wie ein Ventil.

Wie darf man sich das Komponieren im „Hause Poxrucker“ vorstellen? Folgt die Musik dem Text oder umgekehrt?

Steffi: Wir sind uns einig, dass es am Besten ist, wenn beides einfach gleichzeitig da ist. Wenn der Flow stimmt, dann merkt man das auch. Aber manchmal tüftelt man schon länger. Es gibt ja Songs, die sind in einer Stunde fertig, an anderen werken wir drei Wochen und Monate, bis es passt. Meistens bringt eine die Idee zu unsren Songwriting Treffen mit. Das kann mal nur ein Refrain oder ein Strophe sein, manchmal ist es schon mehr. Und dann wird gemeinsam daran gearbeitet.

Ihr habt euch der österreichischen Mundart verschrieben. Könnt Ihr Euch auch Aufnahmen in anderen Sprachen vorstellen?

Steffi: Im Zuge von #weare haben wir unsere Kolleginnen auf der Bühne bei ihrem neuen Song in Englisch begleitet. Es macht natürlich auch Spaß, mal was anderes zu machen und die englische Sprache ermöglicht interessanterweise wieder ganz anderen stimmlichen Ausdruck. Doch der Dialekt ist die Sprache, in der wir uns selbst ausdrücken. Unsere Muttersprache, in der wir Gefühle und Themen am besten auf den Punkt bringen.

Am 3. Juni spielt Ihr in Stephanshart, auf der Open-Air-Bühne im kleinen, feinen Moarhaus. Auf eurem Tourplan stehen u.a. auch die Starnacht am Wörthersee oder das Woodstock der Blasmusik? Sind es eher die größeren Events, die bei euch für Gänsehaut-Momente sorgen, oder ist das nicht so wichtig?

Christina: Es ist oft genau umgekehrt: Um so kleiner ein Konzert, um so nervöser werden wir. Kleinere Bühnen schaffen eine andere Intimität und Nähe zum Publikum. Und das schafft ein besonderes Erlebnis. Bei großen Konzerten und Menschenmassen entwickelt sich natürlich eine andere Energie. Ein Event wie das Woodstock der Blasmusik ist jedenfalls aufregend und unvergesslich. Doch es ist nicht automatisch besser. Es braucht im Musikerinnenleben wohl beides, damit die Musik das ganze Potenzial ausschöpfen kann.

Spielt Ihr lieber „unplugged“ oder mit Band?

Magdalena: Das hängt oft mit der Größe der Bühne und Veranstaltung zusammen. Wir sind froh, dass wir beide Seiten von uns zeigen können. Mit Band können wir uns auf der Bühne richtig austoben und wir sagen dann immer: Am Ende eskaliert es - also nicht nur wir, sondern auch das Publikum. Unsere Band ist einfach super gut drauf, unterstützt uns fantastisch und kennt uns jetzt großteils über Jahre. Da geht kaum was schief.

Wenn wir unplugged unterwegs sind - also entweder nur wir drei oder begleitet am Klavier und manchmal mit einer zusätzlichen Geigerin, nehmen wir bewusst auch andere Songtitel mit. Wir musizieren gemeinsam und lassen den Stimmen viel Raum.

Eurer Keyboarder Johannes Peham kommt aus Zeillern, einem Nachbardorf von Stephanshart. Wart Ihr schon einmal in der Gegend?

Steffi: Wir haben letztes Jahr eine wunderschöne Sommernacht in Zeillern erlebt. Begeistertes Publikum, super Stimmung und bis auf den letzen Platz gefüllt. Generell kommen wir sehr gern ins Mostviertel. Wir haben in der Gegend eine große Fanbase und hatten wunderbare Konzerte – von A wie Amstetten bis Z wie Zeillern.

Was erwartet die Besucher bei einem Konzert zur Jubilläumstour?

Steffi: Wir zeigen uns in allen Facetten, mit Band aber auch akustisch und haben Songs aus allen 4 Alben mit. Natürlich gibt es auch ein paar Überraschungen, die es nur Live zu erleben gibt und letztens sagte uns eine Besucherin nach dem Konzert: „So ein Konzert von euch, das ist einfach ein Erlebnis. Ihr drei seid eine Naturgewalt.“ Diese Rückmeldung hat uns sehr bestärkt. Wir möchten das Publikum begeistern und es mitnehmen. Wir lachen, singen, tanzen gemeinsam. Und manchmal weinen wir auch. So wie halt das Leben ist.

Ist euch die Musikalität in die Wiege gelegt worden?

Steffi: Definitiv. In unserer Familie wurde viel gesungen. Wir wurden bereits als Babys mitgenommen zu den Chorproben der Eltern. Unsere Oma war, so erzählen es uns viele, eine begnadete Sängerin. Keiner von ihnen hatte eine professionelle Ausbildung. Aber die Freude an der Musik und die Selbstverständlichkeit davon wurde uns einfach mitgegeben.

Wie haben eure Eltern reagiert, als Ihr das Hobby zum Beruf gemacht habt?

Christina: Bei unseren ersten Auftritten war Magdalena erst 14 Jahre alt und sie bekam immer Lampenfieber. Da meinte unsere Mama: „Vielleicht lasst ihr das lieber wieder.“ Das hat sich zum Glück gelegt. Unser erstes Album haben wir aufgenommen, da maturierte Magdalena gerade. Wir standen als Poxrucker Sisters immer auf eigenen Füßen, aber unsere Eltern haben uns mental und emotional sehr unterstützt. Wenn wir nach einem starken Tourwochenende heimgekommen sind, dann hat uns Mama mit ihrem leckeren Essen und dem Daheimsein-Gefühl wieder aufgepäppelt.

Habt Ihr einen Plan B zur Musik?

Steffi: Den haben wir seit 10 Jahren ;) Das Musikbusiness ist unberechenbar und schwer zu kalkulieren. Wir wollen Qualität auf der Bühne zeigen und Konzert-Produktionen kosten Geld. Manchmal mehr, als man verdient. Daher war es uns immer wichtig, finanziell abgesichert zu sein. 2 von uns sind Lehrerinnen, eine ist momentan noch karrenziert in der Jugendarbeit. Das 2. Standbein ist auch hilfreich, um am Boden zu bleiben, denn das Leben besteht ja nicht nur aus Musikvideos und Konzerten. Es ist aber manchmal auch ziemlich anstrengend, alle Erwartungen gleichzeitig zu erfüllen und alles gut fiaranond zu kriegen.

Ihr dürft euch ja zum Teil selbst über Kinder freuen. Würdet Ihr denen den Weg in eine Musikkarriere ebnen?

Steffi: Wir haben von unserer Familie mitbekommen: Mach das, was dir Freude macht. Da gab es keine Vorgaben und Einschränkungen, keinen Druck irgendwas zu erreichen. Das leben wir unseren Kindern (2,5 & 4,5 Jahre) auch vor. Sie wachsen natürlich mit Musik auf und sind sozusagen unsere Musiktester. Sie hören neue Songs von uns als Erste und dürfen sie dann gleich auf ihre Ohrwurmqualität prüfen. Ihre Musikalität beeindruckt uns immer wieder, aber sie wachsen damit in einer Natürlichkeit auf, dass es natürlich nicht verwundert. Christinas Sohn ist auch sehr sportlich begabt. Welchen Weg sie auch gehen wollen, wir werden sie darin unterstützen und da sein.

Welche Musik läuft bei euch im Auto?

Steffi: Eigentlich hören wir drei alle gerne Radio, und freuen uns noch immer jedes Mal ganz narrisch, wenn ein Song von uns kommt. Mit den Kindern hat sich die Playlist im Auto etwas geändert. Neben typischen Kinderhits laufen aber aktuell unsere CDs. Gerade die kleine 2,5-Jährige ist, vermutlich geprägt von der letzten Tour, bei der sie noch überall mit war, grad ein großer PoxSis Fan.

Gibt es Künstler, die euch beeinflusst haben oder es aktuell tun?

Christina: Als Kinder begegnete uns viel Austropop, wir sangen Liederberge mit den alten Hoddan auf und ab, waren in der Musikschule und Musikhauptschule und entdeckten dort Musik aus verschiedenen Genres. Unsere Eltern hörten viel Reinhard May, STS, Hubert von Goisern. Wir waren als Geschwister angetan von The Corrs, oder auch den Dixie Chicks. Diese Musikerfahrung prägt natürlich. Aktuell beschäftigen wir uns viel mit Musik anderer Frauen in Österreich. Es geht um gegenseitige Unterstützung und das Bewusstsein dafür, dass es tolle weibliche Musik-Acts in Österreich gibt. Das zeigen wir auch mit unseren Konzerten zum Weltfrauentag, die wir für 2024 bereits wieder planen.

Wo seht Ihr euch in – sagen wir einmal - 10 Jahren?

Steffi: Wir machen Musik so lange es uns freut, so lange wir dafür brennen und die Leute davon begeistert sind. Wir haben das jetzt 10 Jahre geschafft und wir haben noch viel vor. Es muss uns damit in erster Linie gut gehen. Das Schöne ist: Das Leben geht nicht immer geradlinig, schon gar nicht nach oben. Und Umwege schaffen oft eine neue Perspektive. Musik wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Wir werden immer die Poxrucker Sisters sein.