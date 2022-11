Gsundheit, sollt’s leben!

Besser hätte der Termin nicht passen können: Drei Tage nach dem offiziellen Zuschlag für die NÖ Landesausstellung 2026 holte die LEADER-Region Tourismusverband Moststraße bei einem Galaabend im prunkvollen Festsaal des Landesklinikums Mauer 19 Top-Moststraßebetriebe vor den Vorhang; feierten rund 100 Gäste das 30-Jahr-Jubiläum der Original Mostflasche und wurde gemeinsam auf den Jungmost 2022 angestoßen.

Ja – Most & Moststraße sind eine Erfolgsgeschichte. Erlebte die Landessäure in der Nachkriegszeit ein Stimmungstief, so prägt sie heute ein ganzes Viertel – touristisch und kulinarisch – und schmückt mit über 300.000 Obstbäumen das Land. Damit nicht genug! Allein dieses Jahr wurden über die Plattform gockl.at weitere 3.000 hochstämmige Pflanzen bestellt.

30 Jahre Original Mostflasche

Vor 30 Jahren war der Weg zwar vorgezeichnet, aber noch in den Kinderschuhen! Das wissen Toni Distelberger, erster Obmann der damals neu gegründeten Mostgalerie und „Lieglbauer“ Hannes Zarl. Zusammen mit einem Dutzend Mostbauernkollegen verfolgten sie die Idee für eine eigene, hochwertige Mostflasche – auch über viele Hürden hinweg! „Für die erste Form mussten über 800.000 Schilling private Haftungen unterschrieben werden“, sahen beide die Investition aber von einer gemeinsamen Aufbruchsstimmung getragen. Toni Distelberger: „Wir hatten das Gefühl, die Region steht fest hinter uns!“

Wie sehr die jungen Moststraßenbetriebe an einem Strang zogen, dokumentiert eine weitere Zahl: 996 mundgeblasene Flaschen aus Riedel-Glas wurden in der Erstauflage produziert und zum stolzen Stückpreis von 2.000 Schilling angekauft.

„Das damalige Design war das Vorbild für alle Nachbildungen, die das Eckige unserer Vierkanter mit dem Runden der Flasche verbinden“, weiß Hannes Zarl. Dass die ursprünglichen Naturkorken heute durch einen Drehverschluss ersetzt sind und das eingeprägte Logo minimal geändert wurde, unterstreicht die Gründeridee.

Anonyme Tester in 100 Betrieben

Eine Reminiszenz an die 90er Jahre lässt die Moststraße zum 30-Jahr-Jubiläum der Mostflasche mit einer Spezialfüllung aufleben: alte Originale, handgefüllt mit jungem 2022er Most.

Die ersten davon bekamen dieser Tage 19 Siegerbetriebe eines aktuellen Mystery Guest Tests überreicht.

Michaela Hinterholzer, Obfrau der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße: „Wir haben heuer anonyme Tester in unsere 100 Mitgliedsbetriebe ausgeschickt – mit dem Ziel, auch zukünftig die hohen Qualitätsstandards der Betriebe zu halten und durch direktes Kundenfeedback Verbesserungspotenziale zu erkennen!“

Durchgeführt wurden die Mystery Guest Testungen von der Firma Whitebox GmbH aus Linz, einer Agentur für Mystery Shopping, Online-Marktforschung und Kundenbefragungen.

Büroleiterin Nicole Wagner, Senior Consultant bei Whitebox, erklärt: „Zuerst stimmen wir die Kriterien mit unserem Auftraggeber ab. Danach erarbeiten wir ein Szenario für unsere Mystery Guest Tester und schicken sie nach einem ausführlichen Briefing zu den Betrieben ins Feld.“

Die Firma Whitebox wählt ihre Tester dabei aus einem Pool von über 12.000 Mystery Guest Personen aus, die Erfahrung im jeweiligen Einsatzbereich haben. So wird die Qualität und Unabhängigkeit der Ergebnisse sichergestellt.

19 ausgezeichnete Betriebe

Getestet wurde in insgesamt sechs Kategorien: Ab Hof, Heuriger, Hotel, Urlaub am Bauernhof, Gasthaus/Gasthof/Restaurant und Ausflugsziel. Die Ergebnisse wurden im Zuge einer Prämierungsgala im Festsaal des Landesklinikums Mauer präsentiert. Dabei wurden die besten drei Betriebe mit der höchsten Bewertung pro Kategorie gekürt – ganz bewusst, ohne einen Sieger oder eine Punkteanzahl zu nennen.

Mit einer Ausnahme: Als einziger Betrieb schaffte das MostBirnHaus in Ardagger 100 Prozent. „Wir freuen uns wirklich sehr und sind überaus stolz auf dieses außergewöhnliche Ergebnis. Diese Auszeichnung sehen wir als Wertschätzung und Bestätigung für unsere Arbeit in den letzten Jahren, die Mostbirne als Kulturgut nach außen zu tragen und unseren Gästen ein ausgezeichnetes Service zu bieten“, zeigte sich Geschäftsführerin Michaela Schmutz bei der Prämierungsgala sichtlich gerührt.

„Ich bin unglaublich begeistert über die hohe Qualität und Auszeichnung unserer Mitgliedsbetriebe. Man sagt ‚Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein‘. In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir weiterhin auf Qualität an der Moststraße setzen können und gratuliere allen 19 Betrieben zur Auszeichnung“, so Obfrau Michaela Hinterholzer über den würdigen Rahmen des Galaabends im Festsaal des Landesklinikums Mauer.

