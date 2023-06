„Schönheit ist ein Gefühl!“

Beim Kongress der europäischen Gesellschaft für Plastische Chirurge in Stockholm hat er Ende Mai den wichtigsten Forschungspreis verliehen bekommen. Im Laufe seiner Karriere hat er bisher drei Buchkapitel in Lehrbüchern und über 70 Arbeiten in nationalen und internationalen Fachjournalen publiziert. 2022 erteilte ihm die Medizinische Universität Wien nach seiner Habilitation die Lehrbefugnis als Privatdozent.

Die Liste der medizinischen und wissenschaftlichen Leistungen von Priv.-Doz. Dr. Stefan Hacker ist lang. Am liebsten ist der 38-jährige Wahl-Mostviertler aber als plastischer Chirurg in seinen Ordinationen in Wien und Wieselburg tätig. Wir sprachen mit Stefan Hacker über die „Schönheit“ im Mostviertel.

Foto: DORIS SCHWARZ-KÖNIG

Herr Dr. Hacker, Sie kommen frisch dotiert aus Stockholm zum Interview. Wie wichtig sind Ihnen Auszeichnungen?

Stefan Hacker: Natürlich freut es mich, dass meine Arbeit honoriert wird. Ich bin seit dem Studium immer wissenschaftlich tätig. Die Auszeichnung, die ich in Stockholm bekommen habe, ist eine internationale Anerkennung für meine Gesamtarbeit der letzten Jahre. In Österreich bin ich erst der Zweite, dem diese Ehre zuteil wurde. Nach der Lehrbefugnis für die Medizinische Universität Wien vom Vorjahr ist das so etwas wie ein zweites Lebensziel, das ich erreicht habe.

Bleiben wir noch bei der Wissenschaft. Wie darf man sich den Prozess einer Forschungsarbeit vorstellen?

Hacker: Dazu gibt es ein genaues und sehr aufwendiges Regelwerk. Am Anfang steht immer eine Datensammlung – meist 20 bis 30 Seiten, die ich an ein wissenschaftliches Journal schicke. Dort wird es von mehren unabhängigen Prüfern irgendwo auf der Welt begutachtet. Erst wenn die grünes Licht geben, wird die Expertise veröffentlicht. Von mir sind bislang ca. 70 solcher Arbeiten publiziert worden. Das ist schon eine Ehre, wenn man weiß, dass 60 bis 80 Prozent aller wissenschaftlichen Arbeiten abgelehnt werden.

Gibt es Schwerpunktthemen, mit denen Sie sich beschäftigen?

Hacker: Berufsbedingt sind es die Geweberegeneration und die Wundheilung. Da hat sich in den vergangenen Jahren extrem viel getan und für die Patienten zum Positiven gewendet. Das Hauptinteresse richtet sich dabei an ältere Patienten mit Nebenerkrankungen und entsprechend schlechter Gewebeheilung. Natürlich profitiert auch die plastische Chirurgie von den neuen Erkenntnissen massiv.

Womit wir schon beim Thema wären. Sie sind Facharzt für Plastische Chirurgie. Was bedeutet Schönheit für Sie?

Hacker: Vorweg – persönliche Vorlieben spielen in meinem Berufsalltag keine Rolle. Wichtig ist, dass sich meine Patienten nach einer OP oder einer Behandlung wohl fühlen. Das alte sprichwörtliche „Hauptsache gesund“ hat da eher ausgedient. Patienten kommen mit einem Anliegen zu mir, ich kann sie beraten und Angebote machen, mit ihnen darüber sprechen, ob die geplante Veränderung sinnvoll ist, oder nicht. Als Arzt muss ich am Ende entscheiden, ob das, was sich Patienten wünschen, auch medizinisch vertretbar ist.

Foto: DR. HACKER

Gibt es Grenzen, die Sie nie überschreiten würden?

Hacker: Die plastische Chirurgie ist in Österreich genau geregelt. Dazu muss man wissen: Nicht jeder Schönheitschirurg oder Arzt für Ästhetische Medizin ist auch Plastischer Chirurg. Diese Begriffe sind nämlich nicht gesetzlich geschützt. Ich habe nach meinem Medizinstudium am AKH die umfassende Ausbildung zum Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie absolviert und mich im In- und Ausland weiter intensiv diesem Thema gewidmet. Als zusätzliche Qualifikation verfüge ich noch über die europäische Facharztprüfung. Zurück zu Ihrer Frage: Das Ästhetik-OP-Gesetz regelt genau, was man tun darf. Eingriffe bei Minderjährigen sind zum Beispiel verboten. Auch sonst gibt es einen Katalog an strengen Vorschriften.

Foto: DR. HACKER

Können Sie das etwas konkretisieren?

Hacker: Gerne! Wenn Patienten zu mir in die Ordination kommen, steht am Anfang das verpflichtende Erstgespräch. Dabei geht es um eine wertfreie Aufklärung und Risikobeurteilung. Frühestens 14 Tage später kann der Patient in einen möglichen Eingriff einwilligen, den ich dann frühestens weitere 24 Stunden später durchführen darf. Damit sollen Kurzschlussentscheidungen verhindert werden.

Haben Sie schon Eingriffe abgelehnt?

Hacker: Das kommt sogar sehr oft vor. Wenn dem Schönheitsideal falsche Vorstellungen zugrunde liegen – zum Beispiel durch Einflüsse aus den sozialen Netzwerken, oder wenn Eingriffe langfristig gesundheitliche Probleme verursachen könnten, oder ich der Meinung bin, dass eine OP nicht vernünftig ist.

Wie zum Beispiel?

Hacker: Wenn ein junger Mensch zu mir kommt und sich eine sehr kleine Stupsnase wünscht, dann lehne ich das ab – weil ich weiß, dass er oder sie in 10 bis 15 Jahren nicht mehr ordentlich Luft bekommt.

Und was sind die beliebtesten Schönheitswünsche der Mostviertlerinnen und Mostviertler?

Hacker: Da gibt es zwei große Schwerpunkte: einmal das Gesicht – sprich Nasenkorrekturen, Lidstraffungen, Faceliftings und einmal Brust-OPs, also Verkleinerung, Vergrößerungen und Straffungen. Dazu kommen noch minimal-invasive Behandlungen – Botox und Hyaluronsäure – Behandlungen am Körper, meist Fettabsaugungen oder Straffungen. Hier möchte ich auch mit einem weit verbreiteten Irrtum aufräumen: Fettabsaugung dient in der Plastischen Chirurgie nicht dazu, um abzunehmen, sondern um hartnäckigen Fettpölsterchen, wie zum Beispiel Reiterhosen bei den Frauen, den Kampf anzusagen. Diese bringt man auch durch Training nicht weg. Die Behandlung dient also einzig der Körperformung und damit dem gesteigerten Wohlbefinden.

Wie lange dauert eine Brust OP oder eine Nasenkorrektur?

Hacker: Ganz genau kann man das natürlich nicht eingrenzen. In der Regel ist eine Brustvergrößerung mit einem ca. ein bis eineinhalb Stunden dauernden Eingriff erledigt. Verkleinerungen dauern etwas länger. Auch Nasenkorrekturen erfolgen ambulant und brauchen im Normalfall nur einen einzigen Eingriff.

Und wie teuer ist so ein medizinischer Eingriff?

Hacker: Brust-OPs können wir ab ca. 6.500 Euro anbieten. Dafür gibt es Top-Implantate, die von normalem Brustgewebe kaum mehr zu unterscheiden sind und auf die seitens der Hersteller lebenslange Garantie gegeben wird. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan!

Erleben Sie nach erfolgreichen Behandlungen auch das Glück ihrer Patienten?

Hacker: Sehr oft sogar. Frauen, die wieder stolz auf ihren Körper sind, berichten mir gerne von ihrem neuen Köpergefühl. Dass sie nach langer Zeit wieder einen Bikini tragen oder sich ein Sommerkleid gekauft haben. Das ist dann das schönste Lob für meine Arbeit. Was ich immer öfter höre, ist: Wenn ich gewusst hätte, wie unkompliziert so ein Eingriff ist, hätte ich nicht so lange gewartet! Schön langsam wird auch die weit verbreitete Skepsis und Angst vor plastisch chirurgischen Eingriffen immer leiser. Österreich ist im internationalen Vergleich sehr vorsichtig, aber es tut sich was!

Würden Sie an sich selbst auch schon Behandlungen durchführen lassen – auch wenn sie zugegeben sehr sportlich aussehen?

Hacker: Ganz ehrlich – ich bin extrem ängstlich, aber Botox wende ich schon an, seit ich 30 bin. Nicht nur wegen der Schönheit (lacht). Ich kann damit die sogenannten Zornesfalten auf der Stirn kontrollieren und ich liebe das angenehm entspannte Gefühl der glatten Haut.

Zum Abschluss noch eine Frage zu Ihrem Werdegang. Warum sind Sie bei der Plastischen Chirurgie gelandet?

Hacker: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Der Weg zum Arzt ist mir vielleicht in die Wiege gelegt worden – mein Vater ist Zahnarzt. Mein Wunschtraum war aber immer die Herzchirurgie. Irgendwann habe ich aber verspürt, dass mir dieses medizinische Feld zu schmal war. Ich wollte den ganzen Körper behandeln, mehr mit dem Menschen zu tun haben. So ist die Leidenschaft für die Anatomie gewachsen – und idealerweise jene für die Plastische Chirurgie. Schließlich behandelt man da den Körper vom Kopf bis zum Fuß.