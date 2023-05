Professionelle Betreuung für mehr als 15 Friedhöfe

Der Tod ist ein Geheimnis, diesem zu begegnen ist unsere Berufung. Die Erinnerung an den einen, ganz besonderen Menschen, ist das, was in unserem Herzen bleibt. Seit Generationen begleitet der Familienbetrieb Bestattung und Trauerhilfe Beer, trauernde Angehörige in schweren Stunden. Dabei wird großer Wert auf Empathie, Brauchtum und Qualität gelegt. Einerseits begleiten wir die Trauerfamilie als helfende Hand bei der Organisation der Trauerfeier, Trauerbewältigung und jeglichen Behördengängen. Andererseits kümmern wir uns persönlich um die würdevolle Abholung des Verstorbenen, die hygienische, ästhetische Versorgung und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich nochmals ganz persönlich von ihren Liebsten zu verabschieden.

In den letzten Jahren sind nach und nach Friedhofsverwaltungen – Gemeinden oder Pfarren – auf uns zugekommen, mit der Bitte sich um die Grabarbeiten zu kümmern. Mittlerweile sind wir nicht nur im Fachwissen, sondern auch mit den spezifischen Maschinen der Friedhofstechnik professionell ausgestattet und dürfen mehr als 15 Friedhöfe zuverlässig und gewissenhaft betreuen.

So dürfen wir die notwendigen Grabarbeiten für die Friedhöfe Winklarn, Gleiß, Böhlerwerk, Neuhofen/Ybbs, Euratsfeld, Öhling, Mauer, Viehdorf, Ardagger-Markt, Ardagger-Stift, Kollmitzberg, Grein, Altenmarkt, Ysper und Pisching erledigen.

Dies erlaubt uns, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und damit sind wir in der Lage, die Angehörigen in allen anfallenden Angelegenheiten zu betreuen. Alles aus einer Hand!

