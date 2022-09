Ein „Maxi“ hat fast jeder zu Hause!

Vier waschechte Mostviertler sitzen in der Abendsonne im Haager Ortsteil Reichhub und plaudern über ihr erstes großes Vereinsabenteuer. Florian Gruber (32), Elektriker, Bernhard Hilber (27), Mechatroniker, Dominik Gugler (32), Techniker, und Thomas Brandner (28), Maschinenbauingenieur bilden den Vorstand vom Puchclub Haag. Der wurde am 4. Februar dieses Jahr aus der Taufe gehoben und geht beim Haager Volxfest mit einer großen Mostviertelausfahrt an´s Werk.

„Eine megalange Kolonne mit alten Puch-Zweirädern wäre schon super“, hofft Obmann Florian Gruber.

Fakt ist: Für Samstag, den 17. September, lädt der 20-köpfige Verein Puch-Freunde aus nah und fern zur gemeinsamen Ausfahrt ein. Treffpunkt ist ab 9 Uhr bei der GET-Tankstelle im Betriebsgebiet an der Steyrerstraße. Es gibt keine Startgebühr. Ab 10 Uhr rollen die Puch-Legenden über Weistrach, St. Johann und Wolfsbach eine gute Stunde lang gemütlich durchs Mostviertel.

50 Mopeds und Motorräder hat der Puchclub Haag in seinem "Fuhrpark" Foto: PUCHCLUB HAAG,

„Da viele unserer Fahrzeuge mäßig schnelle Mopeds sind, ist keine Eile geboten“, scherzt Gruber. „30 km/h sind da das höchste der Gefühle!“

Nach der Runde geht es direkt ins große Volxfest-Zelt. Dort wird zum einen dem Vereinszweck gefrönt – feiern und gemütlich beisammen sitzen. Zum anderen gibt es fünf Prämierungen – größte Gruppe, älteste/ältester Teilnehmer/in, ältestes Fahrzeug und weiteste Anreise.

Über 70 Anmeldungen haben die Burschen bereits in der Tasche. Sogar aus Graz und Seewalchen am Attersee reisen Puch-Liebhaber an.

Verbunden sind die vier Mostviertler seit der frühen Jugend. Die Idee zur Vereinsgründung war der gemeinsamen Leidenschaft für alte Puch-Mopeds und -Motorräder geschuldet. „Jeder von uns hatte zumindest ein Maxi-Moped zu Hause stehen“, erzählt Schriftführer Thomas Brandner, der sich bereits eine Werkstatt eingerichtet hat und nahezu jede freie Minute an den alten Fahrzeugen schraubt – gerne auch für (noch) nicht Vereinsmitglieder. Interessant: Bei seiner Arbeit setzt der HTL-Absolvent auch schon einmal seinen 3D-Drucker ein!

„Eigentlich ist das Volxfest schuld, dass es uns gibt“, verrät Kassier Dominik Gugler. „Wir wollten dazu einen Programmpunkt beisteuern, also haben wir uns formiert!“

50 Fahrzeuge für 20 Vereinsmitglieder

An Fahrzeugen mangelt es dem mittlerweile 20-köpfigen Verein nicht. Zusammen hat der Puchclub Haag 50 Mopeds und Motorräder. Das älteste ist eine Puch 800, Baujahr 1932.

Dabei wissen sie den Wert ihrer Fahrzeuge zu schätzen. „Für eine 6-Gang-Monza muss man schon gut und gerne 10.000 Euro auf den Tisch legen“, weiß Obmannstellvertreter Bernhard Hilber. „Und es braucht großes Glück, dass man eine bekommt!“

Das Internet ist bei der Suche eine große Hilfe. Vor allem Spanien und Schweden sind „Hoffnungsmärkte“.

Hoffnung machen sich die Haager Puch-Freunde nun auf mehr Mitglieder. Was es dafür braucht, ist einfach erklärt: Freude an einem ungezwungenen Vereinsleben und ein Puch-Moped oder -Motorrad.

www.puchclub-Haag.at