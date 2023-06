Lebens(T)raum im Ortszentrum

Neben Niederlassungen in Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Scheibbs und Wieselburg eröffnete SANOS (früher bekannt als Bandagist Gattringer) am PLATZ in Purgstall in Nachbarschaft des Primärversorgungszentrums eine weitere Filiale mit einem breiten Sortiment an Heil- und Behelfsmitteln bis hin zu Sportbandagen, Fitness- und Wellnessartikeln rund um Prävention, Therapie und Pflege.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Orthopädie- und Rehatechnik inklusive Maßanfertigung sowie Reparatur- und Serviceleistungen von Rollstühlen in der hauseigenen Rehawerkstatt.

Info & Beratung: 05/96611-86