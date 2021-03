Nach mehreren hundert Wohnungen und Reihenhäusern, die wir in den letzten 35 Jahren für Bauträger und Wohnbaugenossenschaften geplant haben, wollen wir mit unserem Doppel- und Reihenhausprojekt PAVILLON 1 in 3362 Mauer bei Amstetten unsere Qualitätsvorstellungen verwirklichen. Das Angebot richtet sich dabei an Familien, die sich ihren Traum vom eigenen Haus zu einem erschwinglichen Preis verwirklichen wollen und keine Zeit haben selbst zu bauen.

Wir bauen daher so, wie wir es von unseren Einfamilienhauskunden gewohnt sind: MASSIV-HAUS mit 38 cm Ziegelmauerwerk Vollwertziegel. Wir verwenden nicht die im Reihenhausbau in der Regel genutzte günstige Polystyrol-Wärmedämmung („Styropor“), sondern den EDER V38W Vollwertziegel mit seinen hervorragenden Werten bei Energiesparen und Schallschutz. Dieses 38 cm dicke mit Mineralwollflocken gefüllte Außenmauerwerk ist zwar in der Anschaffung teurer, hält aber viel länger und muss nicht gewartet werden. In der Lebenszyklusbetrachtung rechnet sich das.

Schutz vor sommerlicher Überhitzung

Die großen Fenster bringen viel Licht ins Haus. Neben dem dicken Ziegelmauerwerk sorgen eine extensive Dachbegrünung, Dachvorsprünge und gedeckte Terrassen trotzdem für ein angenehmes Raumklima auch in heißen Sommern.

Ausstattung

Die 117 m² großen Häuser bieten 5 Zimmer, mit einem eigenen Schlaf- oder Arbeitszimmer und einem Bad im Erdgeschoss. Neben der Terrasse gibt es einen massiven, von außen zugänglichen Abstellraum. Das Bad im Obergeschoss verfügt über Badewanne, eigene Dusche sowie zwei Waschtische. Angeboten werden die Häuser zum Fixpreis belagsfertig ab € 298.000. Schlüsselfertig-Pakete mit Böden und Fliesen können individuell vereinbart werden.

Baufertigstellung: Juli 2021

Nähere Informationen und den Prospekt finden Sie unter www.schaupp-haus.at

SCHAUPP BAUPLANUNGS GmbH

Günzing 16

3325 Ferschnitz

Kontakt: Sven Carich

Tel.: 07473/6866-11