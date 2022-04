Wir können liefern!

Der Trend zum Radfahren boomt! Und das weltweit. Vielerorts macht sich das in leeren Verkaufsräumen bemerkbar. Nicht so bei Rad-Sport-Ginner in Amstetten und Waidhofen an der Ybbs.

„Wir sind in der glücklichen Lage, durch einen weitblickenden Einkauf und starke Händlerbeziehungen noch gut liefern zu können - vor allem im High-End-Segment“, beruhigt Firmenchef Wolfgang Resch. „Über 1.000 Räder stehen in unseren Lagern, was im Normalfall völlig ausreicht. Da aber Nachbestellungen zur Zeit dauern, kann es sein, dass eben das Wunschbike nicht dabei ist“, macht er vor allem bei Kinder- und Einstiegsmodellen keinen Hehl aus möglichen Schwierigkeiten.

Wie Resch erklärt, haben die Lieferprobleme ihren Ursprung in der enormen Nachfragesteigerung. „Bis zu 400 Prozent sind die Märkte in den vergangenen Jahren gewachsen, weniger in Europa als vielmehr auf dem Rest der Welt. Da hilft es auch nicht, wenn der Marktleader Shimano (85 % Marktanteil) auf Rekordniveau produziert!“

Foto: zVg

Ebenfalls auf Rekordniveau bewegt sich der E-Bike-Boom. Hier gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen, wie Wolfgang Resch weiß: schwerer und stärker gegen leichter und besser ausgestattet. „Wir tendieren eher zu den leichteren Modellen, die bei mittlerweile 15 Kilogramm angekommen sind. Diese brauchen dank der Gewichtsreduktion kleinere Akkus, sind weniger verschleißanfällig und ermöglichen unter dem Strich ein sportlicheres Fahren mit unvermindert hohen Rechweiten, auch über 25 km/h. Solche E-Bikes sind sportiver!“

Einen Trend sieht Resch auch hin zu den sogenannten SUVs: Die sind für den Berg genauso geeignet, wie für einen Donauradweg! Nicht zuletzt eine Empfehlung vom Sport-Ginner-Chef: Wer antizyklisch kauft, hat bessere Karten!