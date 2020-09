„Bringen Sie Ihr Fahrrad in der kalten Jahreszeit zum Check Up. So vermeiden Sie Wartezeiten in der Hochsaison, diese können in den Frühlingsmonaten bis zu vier Wochen betragen“, lautet der Tipp von Werkstättenleiter Daniel Kronberger von Radsport Ginner in Amstetten. Hinweis an alle Radfahrer: „Vergessen Sie zu Ihrem eigenen Schutz nicht das Tragen eines Helms! Auch das Anbringen eines Lichtstrahlers bringt Ihnen viel mehr Sicherheit!“

