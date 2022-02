Rätselrallye im Doppelpack

Raus aus dem Alltag – rein ins Motor-Abenteuer mit Charity-Charakter! Dieser Gedanke stand Mario Schlemmer und Günter Lembacher 2020 bei der Gründung der Kolbentrophy Pate.

Heuer wagen sich die beiden Mostviertler erstmals über zwei Bewerbe: Eine 2-tägige Schnitzeljagd für Mopeds (6./7. Mai) und eine 3-tägige Rätselrallye für Autos (1. bis 3. September).

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit lieben Menschen Österreich samt dem benachbarten Ausland auf spannende und faszinierende Weise zu erleben, und dabei verschiedene wohltätige Projekte zu unterstützen“, umreißt Schlemmer die Teamevents der Extraklasse.

Worum geht´s? Die Teilnehmer-Teams müssen im Zuge der Ausfahrten kniffelige Aufgaben erfüllen, während sie „Lost Places“ samt sensationellen Sehenswürdigkeiten erkunden. „Am Abend werden die Eindrücke mit Gleichgesinnten verarbeitet“, so Schlemmer, der bereits auf reiche Rätselrallye-Erfahrung zurückblicken kann. Wichtig: Für beide Bewerbe gilt: „Qualität statt Quantität“ und daher limitierte Starterfelder – Motto: „first come, first serve!“

Kolbentrophy SCHNITZELJAGD

6. bis 7. Mai 2022

„Bist du Moped“-2Rad Rätsel Fahrt mit allen Straßen zugelassenen Zweirädern bis Baujahr 2000 (50 ccm, je älter umso besser). Start und Ziel: Landhaus - Heuriger Landstetter (Hasling 9, 3661 Artstetten);

eine Nacht in Gmünd; Siegerehrung & Party mit DJ

Kolbentrophy RÄTSELRALLYE

1. bis 3. September 2022

72 Stunden, 72 Rätsel,

720 KiIometer. Start und Ziel sind bei Ybbs/Donau. Die Strecke (zwei gegenläufige Touren) führt durch Tschechien, die Slowakei und Ungarn (jeweils eine Nacht in Brünn und in Györ).

Ein Team besteht aus zwei bis vier Personen in einem Auto.