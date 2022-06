Nach einem harten Schuljahr haben sich SchülerInnen eine Belohnung verdient. Dafür sorgt die Raiffeisenbank mit dem landesweiten RaiffEIStag am Freitag, dem 1. Juli 2022.

SchülerInnen in ganz Niederösterreich können einfach in die nächste Raiffeisenfiliale kommen und sich ein Gratiseis abholen. Also nichts wie hin!

Es warten aber auch tolle Angebote wie das Jugendkonto von Raiffeisen:

Gratis Kontoführung

Raiffeisen Debitkarte — mobil und online bezahlen.

Mitgliedschaft im Raiffeisen Club mit vielen Vorteilen.

Raiffeisen Mobil - Der smarte Handytarif.

Und nur von 1. Juli bis 31. August kann man auch noch zusätzlich eine JBL Partybox 310 gewinnen.

Dieses Angebot gilt ab 14 Jahren, in allen Bankstellen der Raiffeisenbanken des Mostviertels, solange der Vorrat reicht. Verlost werden 10 JBL Partyboxen 310.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Eröffnung eines kostenlosen Raiffeisen Jugendkontos im Zeitraum von 1. Juli bis 31. August 2022.

Vorteile sichern und gewinnen.

Mit Raiffeisen Mobil, dem smarten Mobilfunkangebot, bekommt man nicht nur günstige Tarife, volle Kostenkontrolle, Rufnummernmitnahme und die neuesten Smartphones, man spart auch richtig Geld – denn der 12. Monat ist in allen Tarifen gratis!

Es gibt keine Aktivierungsgebühr, keine Servicepauschale und kein Bearbeitungsentgelt.

Sämtliche Tarife gelten für alle Kunden der Raiffeisenbank. Eine Tarifübersicht gibt es auf der Homepage: www.raiffeisen-mobil.at