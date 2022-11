Raureif - das neue alkoholfreie Erfrischungsgetränk

Das Produkt:

Bei Raureif handelt es sich um ein Erfrischungsgetränk mit Verjus (dem Saft unreif gelesener Trauben), Vogelbeere, Holunderbeere und Aroniabeere. Das Getränk ist in 0,33l Glasflaschen erhältlich und hat keine Kohlensäure. Produziert wird das Erfrischungsgetränk in Kematen an der Ybbs. Es ist nicht zu süß, leicht herb und alkoholfrei – ideal also für Kunden, die auf der Suche nach hochwertigen, regionalen und alkoholfreien Alternativen sind. „Auch für weinaffine Kundschaft ist Raureif eine sehr spannende Alternative!“, so Bernd Menzl, Gründer und Erfinder.

Das Unternehmen:

Der Geschäftsführer Bernd Menzl ist 29 Jahre jung, Familienvater und im schönen Mühlviertel aufgewachsen. Seit 2020 ist er „der Liebe wegen“ Wahlmostviertler und wohnt in Allhartsberg. Nach seiner Gastronomieausbildung (Matura 2013) arbeitete Bernd Menzl kurz in der Gastronomie, wo er das spannende Produkt „Verjus“ entdeckte! Das Unternehmen „Raureif“ wurde 2016 während des Studiums an der IMC Fachhochschule in Krems gegründet. Bereits seit der ersten Abfüllung im Jahr 2016 arbeitet Raureif erfolgreich mit Ferdl Most in Kematen zusammen.

Neugierig?

Raureif kann man jeden Donnerstag vormittags am Bauernmarkt in Amstetten kosten und natürlich auch kaufen! Jeden zweiten Samstag gibt’s Raureif außerdem am Schmankerlmarkt in St. Peter/Au. Für 2023 sind zudem diverse Kunsthandwerksmärkte und Gartenausstellungen in der Umgebung geplant.