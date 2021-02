Im Moment findet der Unterricht am Bildungshof Mostviertel Gießhübl nur in Kleingruppen und unter Beachtung der COVID-19 Maßnahmen statt. Aber die Freude am praktischen Tun ist sowohl bei Schülern wie auch bei Lehrern ungebrochen.

Anmeldungen sowie ein Kennenlernen des Mostviertler Bildungshof Gießhübl sind nach wie vor möglich unter 07472-62722 oder www.mostviertler-bildungshof.at