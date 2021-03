In dieser für uns alle angespannten, ungewissen und fordernden Zeit, ist die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln und Produkten groß.

Dabei erfährt der Vertrieb über das Prinzip der Selbstbedienung einen regelrechten Boom. Die Kaufkraft bleibt in der Region und den Landwirten wird eine ideale Plattform zum Direktvertrieb geboten.

Mit unserem Kaufverhalten stärken wir gemeinsam unseren Lebensraum und können die Zukunft unserer Heimat mitgestalten. Bewusst einkaufen, bewusst genießen und das ohne weite Transportwege. Genau deshalb fördern die Raiffeisenbanken des Mostviertels gezielt diese regionalen Läden, denn wir tragen Verantwortung für unsere Region und die Menschen, die hier leben.

Regionalladen der ersten Stunde beliebt wie nie zuvor

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich der Nah Guat-Markt in der Scheibbser Gewerbestraße. Kein Wunder, gibt es dort doch eine enorme Vielfalt an regionalen Produkten, Schmankerln und Geschenkideen. „Es war einer der ersten Läden dieser Art im Bezirk. Für viele Betriebe war es damals – wir haben im Oktober 2017 gestartet – ein ganz neuer Weg der Vermarktung“, erinnert sich Daniel Aigner, neben Franz Reiterlechner und Anton Krenn einer der drei Gesellschafter der Nah Guat GmbH.

Mittlerweile hat sich der Betrieb bestens etabliert und wird sehr gut angenommen. Neben Milch-, Fleisch-, Käseprodukten, Brot, Obst, Gemüse, fertigen Speisen im Glas und vielen regionalen Spezialitäten wird auch mehrmals die Woche frisch aufgekocht. „Aktuell dienstags und freitags. Es gibt immer ein Fleisch- und ein vegetarisches Gericht, momentan nur zum Mitnehmen. Wenn wir unsere Gastro-Ecke wieder öffnen können, möchte ich aber wieder täglich frisch aufkochen“, verrät Geschäftsführerin Manuela Zenker. Zwei Vollzeit-, eine Teilzeitkraft sowie ein Lehrling kümmern sich mittlerweile um den Laden, der seit der Corona-Krise noch einmal an Beliebtheit gewonnen hat. „Das Bewusstsein der Menschen ist gestiegen, auf regionale, kurze Lieferketten zu achten“, weiß Daniel Aigner.

Partner der ersten Stunde war übrigens die Raiffeisenbank. „Wir haben in unserer Filiale in Scheibbs eine Begegnungszone geschaffen, in der sich neben Fairtrade Kaffee auch ein Regio-Automat mit Produkten vom Nah Guat-Markt befindet. Dieser wird täglich befüllt, ist 24 Stunden am Tag zugänglich und wird sehr gut genutzt“, berichtet Bankstellenleiter und Prokurist der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, Martin Luger.

Adresse: Gewerbestraße 1, 3270 Scheibbs

Mini-Hofladen: „Da hat jeder was davon!“

Es ist ein Erfolgsprojekt, das seinesgleichen sucht: der Mini-Hofladen in Stephanshart. Von der Landjugend im Zuge des Projektmarathons 2016 errichtet, wird der Selbstbedienungs-Hofladen seit 2017 von einem eigenen Verein betrieben. Rund 35 Produzenten aus Stephanshart und Umgebung bieten dort ihre Waren an: Von Brot über Mehlspeisen, Fleisch, Eier, Säfte, Käse oder Eis bis hin zu Dekorationsartikeln gibt es im Mini-Hofladen eine große Vielfalt an Waren. Seit Mai des Vorjahres gibt es außerdem ein neues Zahlungssystem, das sogar bargeldloses Zahlen mit der Bankomatkarte rund um die Uhr ermöglicht. „Das wird sehr gut angenommen“, berichtet der Obmann des Vereins, Ludwig Auer.

Und apropos Automat: Der Mini-Hofladen hat seinen Platz in der ehemaligen Stephansharter Raiffeisenbank-Filiale gefunden. Nach wie vor befindet sich darin ein Bankomat. „Da hat jeder was davon, denn Bankomat und Mini-Hofladen bringen sich gegenseitig viel Frequenz“, weiß Bankstellenleiterin Andrea Lettner. Besonders seit Beginn der Corona-Krise im März des Vorjahres verzeichnet der Mini-Hofladen auch eine deutliche Kundensteigerung: „Und der Anstieg hält bis dato an“, weiß Kassier Josef Gebetsberger.

Adresse: Dorfplatz 4, 3321 Stephanshart

Bewusstsein für regionales Fleisch steigt

„Es ist auf jeden Fall ein Umdenken im Gange. Den Menschen wird es zunehmend wichtiger, zu wissen, woher ihr Fleisch kommt. Bei uns werden die Tiere aufgezogen und geschlachtet. Das schätzen unsere Kunden sehr“, berichten Maria und Erwin Burgholzer aus Behamberg.

2015 starteten sie mit der Direktvermarktung von hofeigenem Schweine- und Rindfleisch. Seit 2016 betreiben sie auch einen eigenen Ab Hof-Laden, der sehr gut angenommen wird. „Es wird auch immer mehr. Seit Beginn der Corona-Pandemie achten die Menschen viel mehr auf Regionalität“, wissen die beiden.

Bei den Burgholzers werden die Tiere so gut es geht mit eigenem Futtermittel ernährt und im eigenen Schlacht- und Zerlegeraum geschlachtet und verarbeitet. Im Ab Hof-Laden gibt es ein reichhaltiges Angebot an Wurst, Speck, Geselchtem und Frischfleisch von den Tieren am Hof, aber auch Edelbrände, Most und Fruchtsäfte von regionalen Produzenten.

Mit der Raiffeisenbank hat die Familie Burgholzer nicht nur den optimalen Partner für die Finanzierung ihrer Vorhaben an der Seite, die Regionalbank unterstützt die Rind- und Schweinebauern auch sonst in verschiedensten Belangen: „Als Regionalbank achten wir besonders darauf, die Kaufkraft in der Region zu halten. Wir kaufen zum Beispiel unsere Weihnachtsgeschenke bei Betrieben in der Region um diese zu unterstützen“, berichtet der Haidershofner Bankstellenleiter Manfred Hartlauer.

Der Ab Hof-Laden der Familie Burgholzer hat von Mittwoch bis Freitag, 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Adresse: Gwengstraße 6, 4441 Behamberg

Alles vom Schwein aus eigener Aufzucht

Seit zwei Jahren erfreut sich der Hofladen der Familie Marchat in Inning (Hürm) mittlerweile schon großer Beliebtheit. Ab Hof gibt es hier viele Köstlichkeiten vom Schwein aus eigener Aufzucht: „Wir verarbeiten alles vom Schwein und haben dafür eine eigene Hausschlachtung. Die Tiere werden ausschließlich mit gentechnikfreiem Futter gefüttert und verlassen unseren Betrieb nicht“, erklären Andrea und Stefan Marchart. Der Familienbetrieb bietet aber nicht nur Frischfleisch vom Schwein an, sondern auch viele weitere bäuerliche Erzeugnisse. „Bei uns gibt es außerdem hofeigene Erdäpfel, Kürbisse, Brot, Mehlspeisen und Öle, aber auch regionale Produkte umliegender Produzenten zu kaufen“, berichtet die Hofladen-Chefin Andrea Marchat.

Mit der Raiffeisenbank als Hausbank hat die Familie Marchat seit Anbeginn den richtigen Partner bei der Verwirklichung ihrer unternehmerischen Vorhaben. „Im Zuge einer Mitarbeiteraktion wurden Gutscheine von Marchat’s Hofladen vergeben und anlässlich der Spartage wurden Marchat-Öle an die Kunden verschenkt, so unterstützen wir uns gegenseitig“, sagt Markus Zuser, Firmenkundenleiter und Prokurist in der Raiffeisenbank Region Schallaburg.

Marchat’s Hofladen ist übrigens nur wenige Minuten von der A1 (Loosdorf) entfernt und hat am Dienstag, Freitag von 8 bis 12.30 sowie 14 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Adresse: Inning 5, 3383 Hürm

Regionale Schmankerl sind sehr gefragt

Seit 15. November des Vorjahres versorgt der Zeller Bauernladen „Regionalhütte“ die Ybbstaler mit hochwertigen Produkten aus der Region. Eier, Brot, Honig, Fleisch, Fisch sowie Milch- und Käseprodukte gibt es im Selbstbedienungsladen genauso wie Mehlspeisen, Bio-Säfte und Tees, Beeren und Öl. Betreiberin Josefa Fuchsluger freut sich über eine hohe Akzeptanz: „Die Regionalhütte wird wirklich gut angenommen, wir sind sehr zufrieden. Daher eröffnen wir am 21. März auch eine zweite Hütte am Hohen Markt in Waidhofen mit genau demselben System“, berichtet sie.

Die Raiffeisenbank Ybbstal ist nicht nur Finanzierungspartner der Regionalhütte, sondern unterstützte diese auch aktiv beim Start: Auf facebook wurden zum Beispiel beim Weihnachtsgewinnspiel fünf gut gefüllte Geschenkkörbe verlost!

Der Selbstbedienungsladen hat täglich von 6 bis 19 Uhr geöffnet.

Adresse: Oskar-Czeja-Straße, 3340 Waidhofen/Ybbs