Regionale Nahversorgung, neu erfunden

In unseren Einkaufscontainern – den BOXEN – bieten wir ausschließlich Produkte von regionalen Erzeugern an. Bei uns finden Sie von frischem Brot und Gebäck der Bäckerei Danecker über beste Fleisch- und Wurstprodukte bis hin zu Obst, Gemüse und Säften, über 200 regionale Lebensmittel. Ganz wichtig ist uns auch das Thema Nachhaltigkeit: Daher verzichten wir, so weit es die Hygiene erlaubt, auf Plastik- und Wegwerfverpackungen. Modernste Technik und höchste Sicherheitsstandards an unseren Standorten erlauben es Ihnen, Ihre Produkte selbst an unserer Kasse zu bezahlen, um Ihren Einkauf so angenehm wie möglich zu machen.

Unsere ersten beiden Standorte in Winklarn (Harterstraße 61) und Öhling (Gartenstraße 11a) haben uns deutlich gezeigt, dass nachhaltige Lebensmittel mit bekannter Herkunft äußerst gut bei den Menschen ankommen. Daher freuen wir uns schon, wenn wir gegen Ende des Jahres, unseren dritten und vierten Standort in der Stadt Amstetten (Waidhofner Straße 11, alte Trafik) und am Leiner Parkplatz eröffnen können. Unser Ziel ist es, mit besten regionalen Produkten das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung zu stärken und somit die Wertschöpfung in der Region zu behalten.

Noch ein kleiner Tipp für die Adventzeit: Bei uns bekommen Sie ab sofort frische Christstollen und Weihnachtsgebäck der Bäckerei Danecker.

www.inthebox21.at

info@inthebox21.at