„Regionaler, als man denkt. Das ist der Titel für unsere Geschichte“, strahlt Bäckermeister Richard Palmetzhofer zu Beginn des Hallo-Mostviertel-Talks im neuen Amstettner Bahnhofs-Backshop.

Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Rund zwei Dutzend Bauern und Lieferanten aus dem westlichen Mostviertel tragen dazu bei, dass die Amstettner Bäckerei & Konditorei im Großraum Amstetten heute eine große Fangemeinde hat.

Wer die Zutaten für die Danecker-Produkte liefert, daraus macht der Chef keinen Hehl. Ganz im Gegenteil: „Unsere Region hat so viel Qualität zu bieten. Hier die Wertschöpfungskette für hochwertige Lebens- und Genussmittel anzuknüpfen ist unser ehrgeiziges Ziel!“

Getreide, Obst, Butter und mehr

Wahrlich liest sich die Namensliste der regionalen Partner wie ein „Best of“. Da ist zum Beispiel Frank Untersmayr. Der Landwirt aus Leutzmannsdorf hat auf seinen Feldern Getreide angebaut – exklusiv für die Bäckerei Danecker. Hochwertige Sorten, die dann in der Bamberger-Mühle in Behamberg gemahlen werden.

Nur einen Steinwurf von der Bäckerei entfernt (Ardagger) ist die Landwirte-Familie Zarl zu Hause. Von ihr kommen die legefrischen Eier für die köstlichen Danecker-Mehlspeisen. In diesem Ton geht es weiter: Mohn, Kürbiskerne und Leinsamen liefert Markus Nadlinger aus Amstetten. Ebenfalls aus der Bezirkshauptstadt – von Familie Lueger – stammt der Kümmel fürs herzhaft geschmackvolle Danecker-Brot. Die fruchtigen Zutaten für Plunder & Co reifen auf den Feldern von Familie Halbmayr in Wolfsbach (Erdbeeren), bei „Sepplbauer“ Jürgen Datzberger in Amstetten (Heidelbeeren) oder auf den Bäumen von Familie Sturl in Aschbach (Äpfel).

Marillen liefert das Weingut Kolkmann in Fels am Wagram, Marmelade die Familie Lehner in Haag und Speiseeis der Gasthof zur Palme in Neuhofen (erfolgreich geführt von Palmetzhofers Schwester Theresia).

Wichtige Partnerbetriebe sind weiters die Taubinger-Mühle in Pöchlarn (liefert Dinkel-Mehl), die Zeidler – Inbegriff für Mostviertler Honigqualität sowie nicht zuletzt die Berglandmilch-Molkerei in Aschbach, die Butter und Milchprodukte in die Danecker-Backstube liefert.

Selbstredend, dass auch die Zutaten für die köstlichen Jausensnacks „Made in Mostviertel“ sind: „Schussi“ Freudenschuss aus Kematen, Rudi Schatz aus Amstetten sowie die Fleischereien Gürtler (Neuhofen) und Greisinger versorgen die Backshops mit ihren hochwertigen Erzeugnissen. Und weil es perfekt dazu passt, gibt es Quellwasser von Wildalp und Cult-Caffe aus Neumarkt an der Ybbs.

Große Liebe zum Bäckerhandwerk

Stolz ist der sympathische Mostviertler Bäckerei-Chef aber nicht nur auf seine Lieferanten. Mit großer Leidenschaft blickt er auf die Arbeit in der topmodernen Backstube an der B 121 in Mauer bei Amstetten.

Hier wird das Beste aus der Region zum Besten für die Region! Hier arbeiten kreative Bäcker und Konditoren, die ihr Handwerk lieben und die alte Bäckertradition hochleben lassen. „Die Grundzutaten für unsere Brote sind immer noch Mehl, Sauerteig, Wasser und Hefe. Das Geheimnis ist die Teigführung! Brot soll lange frisch bleiben, einen aromatischen Geschmack haben und der Verdauung bekömmlich sein. Dabei ist die Zeit der Teigführung ausschlaggebend!“

Backfrisch in den Backshops

Und weil in der Bäckerei Danecker keinerlei Enzyme oder Geschmacksverstärker zum Einsatz kommen, landen die Teiglinge spätestens nach fünf Tagen in den Öfen der lokalen Backshops. Dort wird aus ihnen mehrfach am Tag frisches Gebäck, das den Titel „Meisterbäcker-Qualität“ verdient.

Nicht anders ist das bei Mehlspeisen, Plundergebäck oder Croissants: In Danecker-Produkte kommt nur Butter hinein, keine gehärteten Fette. Das ist zwar etwas teurer in der Herstellung, aber das schmeckt man einfach!“

Stets auf dem letzten Stand ist Bäckerei-Chef Richard Palmetzhofer, wenn es um die Backtechnik geht. Erst vor wenigen Wochen hat er einen Natursteinbackofen der deutschen Meisterschmiede Heuft in Betrieb genommen.

In der preisgekrönten Manufaktur ist jeder Ofen ein Einzelstück, das speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Bäckerei abgestimmt wird. „Wir sind nach den ersten Wochen begeistert und haben auch schon viel positives Feedback unserer Kunden bekommen“, freut sich Palmetzhofer doppelt: Der Ofen heizt mit seiner Abwärme nämlich einen Großteil der Backstube. „Da sind wir auch in Sachen Nachhaltigkeit zusätzlich auf einem sehr guten Kurs!“

Nicht zuletzt möchte der Amstettner Meisterbäcker aber eines betonen: „Bei uns ist alles Handarbeit. Die Technik kommt genau dort zum Einsatz, wo keine Qualifikation notwendig ist und unnötige Arbeitsprozesse entstehen würden!“