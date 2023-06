8.000 Kilometer, 8 Wochen, 8 Länder

Seit 5. Mai sitzt der Melker Reinhard Carda auf seinem Rad (ohne Elektroantrieb). Der 54-jährige CAD-Konstrukteur will bis 9. Juli bis zum Nordkap und wieder retour radeln. Im Zuge seiner Tour will er für den in Rappottenstein ansässigen Verein „Hands up for down“ Spenden lukrieren. Diese stellt er dem geplanten „Café Downtown“ zur Verfügung, in dem zwei Menschen mit Down-Syndrom ausgebildet und angestellt werden sollen.

Im Etappenziel ist Reinhard Carda bereits angekommen, aktuell hat sich das Glück aber etwas gegen ihn verschwört. Alles der Reihe nach!

Los ging es am 5. Mai am Hauptplatz von Gföhl. Über Tschechien und Deutschland schaffte er es in einer Woche an die Ostsee. Am 27. Tag seiner Tour überquerte Reinhard Carda die Grenze von Schweden nach Finnland. 33 Tage nach dem Start begegnete Carda zum ersten Mal einem Wegweiser zum Nordkap. Der zeigte „nur mehr“ 343 Kilometer. In Norwegen gelandet stieg die Spannung. Am 12. Juni war es dann soweit. 3.939 Kilometer oder 35 Tage nach der Abfahrt in Gföhl erreichte er am 12. Juni den Wendepunkt seiner Radtour. Für die Anstrengungen – er spulte seit dem 5. Mai stolze 3.939 Kilometer alleine mit Muskelkraft ab – wurde er mit einem tiefblauen Himmel über dem Nordkap entschädigt.

„Das war schon fast kitschig. So ein Wetter erleben hier nicht viele“, betont Carda. Er habe in den vergangenen 37 Tagen seiner Tour überhaupt Wetterglück gehabt. „Ich befinde mich in einer Wetterblase. Zwar war es einige Male sehr kalt und es regnete auch kurz, aber ein Dauerregen ist bisher ausgeblieben.“

Je näher er zum Nordkap gekommen ist, desto größer seien die Anspannungen geworden. „Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, musste auch oft aufs Klo“, berichtet Carda. Seine Nerven seien dann bei der letzten Etappe zum Nordkap regelrecht blank gelegen. „Der Morgen begann wie im Bilderbuch. Die Sonne schien und Rentiere waren direkt vor meiner Hütte am Campingplatz. Dass die kommenden 25 Kilometer kein Spaziergang werden, war klar“, schreibt Carda am 10. Juni in seinem Reisetagebuch, das man unter reinontour.com mitverfolgen kann.

Vor dem Nordkap-Tunnel, der knapp sieben Kilometer lang ist und an der tiefsten Stelle 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, habe er großen Respekt gehabt. „Zuerst musst du neun Prozent runter und dann wieder diese Steigung wieder rauf. Außerdem fahren Lkw, Wohnmobile, Autos, Motorräder und auch die Radfahrer durch“, erzählt Carda. „Trotz dieser Anstrengung war es ein innerliches Blumenpflücken. Eine Welle der Anerkennung durch Motorradfahrer, Wohnmobilnutzer und Wanderer trug einen über diese Distanz.“

Es wären während dieser Fahrt auch Tränen geflossen. „Als zwei Wanderer mir zu applaudierten, musste ich vom Rad. Das war dann zu viel für mich.“ Das Erreichen des Nordkaps sei dann ein umwerfendes Gefühl gewesen. „Da haben mich ganz fremde Personen abgefeiert“, erzählt Carda über dieses emotionale Highlight.

Mit dem Erreichen des Nordkaps sei auch eine gewisse Anspannung weggefallen. „Man fragt sich ja immer wieder, ob man dieses Vorhaben überhaupt schaffen kann. Jetzt weiß ich, dass es geht, und freue mich auf das Heimkommen. Das gibt mir wieder den notwendigen Schub für die nächsten 4.000 Kilometer“, meint der Melker, der während dieser Tour auch mentale Tiefs erlebte.

Der Kopf ist das Ausschlaggebende

„Der Kopf ist das Ausschlaggebende, vom Körper her habe ich keine Beschwerden.“ Das Zusammentreffen mit tollen Menschen, die ihn auch teilweise ein Stück begleitet haben, hätte sich auch positiv auf die Psyche aufgewirkt.

Nach ein wenig Faulenzen , einer Etappe auf dem Postschiff der Hurtigrouten und einem weiteren erholsamen Tag in Tromsö stand der Plan Reinhard Cardas wieder auf radeln. Leider ist er, der in der liebevollen Stadt – auch Paris des Nordens genannt – noch einer Radlerin mit Reifenschaden geholfen hatte, seit 14. Juni selbst in einem großen Dilemma. Am 41. Tag seiner Radtour hatte er selbst eine Reifenpanne. „Wenig später musste ich feststellen, dass mein Rahmen gebrochen ist. Das ist meine erste wirkliche Panne.“

Zusammen mit seinem Radshop Kalteis in Mautern wird gerade alles versucht, noch in Norwegen einen neuen Rahmen samt Umbau zu bekommen. Reinhard Carda: „Meine Herausforderung ist es jetzt, das Rad soweit zu fixieren, damit ich es schaffe, damit auf das Festland zu kommen“, postete er am 14. Juni. Das Malheur passierte nämlich kurz vor der Fährenfahrt bei Botenhilmen auf die Insel Senja.

Abbruch war die letzte Alternative. Aktuell herrscht wieder Optimismus, denn der Radshop Kalteis und Roland Pichler haben es geschafft, einen Rahmen nach Oslo zu bringen und in Folge dort mit Cardas Komponenten auszustatten. Also sieht der Plan vorerst so aus: Am Schiff bis Bodo und dann mit der Bahn weiter über Trondheim nach Oslo.

Über die schwierige Zeit hilft dem Melker die Routine, die sich in den letzten Wochen eingestellt hat: „Auspacken auf ein Minimum reduziert, um morgens weniger Zeit zu brauchen. Wäsche waschen geht zeitgleich mit Duschen. Auch das spart Zeit und Energie, wenn man es gemeinsam machen kann.“

Dazu gehört auch das Schreiben seines Reisetagebuches, das man auf den gängigen Internetforen (reinontour.com) mitverfolgen kann. Laufend aktualisiert Carda auch seine Homepage www.8000.bike, auf der es auch alle Infos zum Projekt „Café Downtown“, über den Verein „Hands up for down“ und wie man spenden kann, gibt.

Mit den mentalen und körperlichen Tiefs könne er nach den vielen Radtouren auch gut umgehen. „Ich habe gelernt, wie ich mit dem Teufelchen auf meiner Schulter umgehe, das mich zum Aufgeben animieren will.“ Er setzt auf die „Engelchen“ auf der anderen Schulter, die ihn auch bei schlechtem Wetter zum Weitermachen überreden.

„Es sind die positiven Begegnungen mit helfenden Menschen, die motivieren.“ Und von dieser Begegnungen hatte er in den vergangenen Wochen zwischen Österreich und Norwegen einige. „Da gab es eine Schulklasse, die eine Radreise nach Usedom macht, oder einen Griechen, der auch zum Nordkap auf einer anderen Route radelt. Ein Freund ist mittlerweile der > Deutsche Mario geworden, den ich zufällig in Finnland und dann wieder am Nordkap getroffen habe. Das ist eine der Begegnungen, die man nicht mehr vergisst“, meint der Melker, der im finnischen Santa Claus Village den Santa Klaus getroffen hat und bei nur einem Grad den Polarkreis überschritten hat.

Fixiert hätte Reinhard Carda schon das Ende seiner Tour: Am 9. Juli will er in Melk eintreffen. „Zwei Tage davor werden mich ein paar Freunde in Passau erwarten und wir radeln gemeinsam am Donauradweg nach Hause“, hofft er, dass dann auch sein Spendenkonto gefüllt ist. Bisher sind ca. 10.000 Euro eingegangen.

www.reinontour.com

www.8000.bike