Endlich wieder ans Meer! Unter dieser Devise reiste Richard Mader vom Reisebüro Richard Brandstetter Reisen aus Oed an die Ostseeküste und brachte inspirierende Eindrücke mit nach Hause. Die klare Meeresluft, kilometerlange Sandstrände und das Kreischen der Möwen, all das und vieles mehr bezauberte im Norden Deutschlands.

„Auf und davon“ von der Corona-Krise

Abends bei einem Gläschen Wein fielen plötzlich die Worte „Auf und Davon“ von der Corona Krise. Das Wichtigste ins Auto gepackt ging es frühmorgens nach Wismar, die Geburtsstätte der Hansestädte.

Bei der Ankunft im Hotel am alten Hafenbecken war die Unternehmenslust immer noch groß, um einen romantischen Spaziergang am kilometerlangen Sandstrand zu unternehmen. Hier bot sich die nahegelegene Insel Poel an.

Doch es gab hier nicht nur schneeweiße Strände zu entdecken, sondern auch wahrhaft kulturelle Juwelen.

So wurde am ersten Tag gleich die historische Altstadt von Wismar erkundet sowie auch das Verlangen nach Süßem in der Marzipanstadt Lübeck gestillt. Auch Rostock und Stralsund bezauberten mit ihren malerischen Backsteinhäusern sowie das prunkvolle Wasserschloss Schwerin.

Doch immer wieder war die Lust auf Meeresromantik spürbar und so wurde eine sanfte Meeresbrise am Timmendorfer Strand bei herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen genauso genossen wie der Reiz der mondänen Seebäder auf der Insel Rügen.

Kulinarisch begeisterte ein Abstecher nach Warnemünde, wo Fischbrötchen direkt von den Fischkuttern verspeist wurden. Alles in allem war es nicht nur der lange Sonnenschein bis spät abends, sondern auch die Abwechslung zwischen Meer und Kultur, die pure Lebensfreude brachten.