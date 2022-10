Allhartsbergerhof - Genuss Pur

Es gibt nicht viele Plätze im Mostviertel, wo die Fernsicht vom gemütlichen Gastzimmer aus fast endlos scheint. Einer ist der Allhartsbergerhof. Das Gasthaus inmitten der gleichnamigen Mostviertler Marktgemeinde blickt auf eine lange Tradition zurück und erstrahlt nach einem Großumbau im völlig neuen Glanz. Gastwirt Franz Kloimwieder hat den Betrieb vor fünf Jahren übernommen und ihn nun zum gastronomischen Schmuckkästchen gemacht – mit neuer Küche, neuem Saal, Gästezimmer, Dachterrasse und, und und.

Aber blicken wir ein wenig zurück. Die Geschichte des Allhartsbergerhofs reicht zurück bis ins frühe Mittelalter.

Der Name scheint erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 1116 als „Adelhartsperge“ auf, in der Bischof Ulrich von Passau dem Kloster Seitenstetten die Pfarre Aschbach mit der Filialkirche Allhartsberg übergibt. In der Folge nennen sich mehrere Ritter nach dem Ort, der zum Herrschaftsbereich der Landesfürsten von Steyr gehört. So findet man in mehreren Urkunden die Oreuhaven von Steyr als Besitzer der Allhartsberger Burg. Diese wird 1277 ausdrücklich erwähnt.

Wo diese Burg stand bleibt im Dunkel gehüllt. Da außerhalb des Ortes Allhartsberg keinerlei Spuren einer Feste aufzufinden sind, nimmt man an, dass der heutige Allhartsbergerhof auf den Grundfesten dieser Burg steht oder aus deren Mauern umgebaut wurde. Ab 1666 ist Allhartsberg im Besitz des Grafen Lamberg. Im 17. Jahrhundert erhielt das Haus seine heutige Form und wurde mit großzugigen Gewölben und straßenseitig mit zwei offenen Arkadenbögen ausgestattet. Kriegswirren und Brände der Türken- und Franzosenkriege sind über das Haus hinweggezogen, doch seine Mauern hielten stand.

1982 wurde der Allhartsbergerhof vollständig restauriert. Mit viel Liebe zum Detail und Verständnis wurde Altes erhalten und Neues stilvoll hinzugefügt.

Im Dezember 2017 übernahm Franz Kloimwieder das Traditionsgasthaus. Nun hat er es mit großem Aufwand umfassend renoviert und ausgebaut.

Historisches liebevoll renoviert

Herzstück für das Meisterköche-Team im Haus ist die neue Küche. Sie ist auf dem letzten Stand der Technik und lässt allen, die darin arbeiten keine Wünsche offen.

Eine Augenweide im doppelten Sinn hat Kloimwieder mit dem neuen Saal geschaffen. Rund 200 Quadratmeter groß, hat der Zubau alles, was ein Fest zum Erfolg werden lässt, sogar eine geschützte Dachterrasse. Eindrucksvoll ist der Ausblick, der an schönen Tagen bis ins tiefe Wald- und Mühlviertel reicht.

Für Gäste, die im Allhartsbergerhof übernachten wollen, hat der Wirt im Obergeschoß sieben Zimmer eingerichtet, fünf Doppel- und zwei Einzelzimmer.

Nicht zuletzt präsentiert sich auch der Innenbereich völlig neu – mit modernen Sanitäranlagen und einem großzügigen Personalraum.

Neu ist auch die Außenansicht. So wurde die Fassade erneuert und bekam das ganze Haus moderne, zeitgemäße Fenster.

Zubau mit reichlich Platz für Feiern

Die La-Linea GmbH, als Generalunternehmer übernahm nicht nur die gesamte Konzeption des Bauvorhabens, die Planung und Einreichung und Visualisierung, das Baumanagement und die Bauleitung, sondern trat auch als Generalunternehmer, mit Augenmerk auf die Beauftragung von regionalen Subunternehmen, für die schlüsselfertige Herstellung auf.

So wurde reichlich Platz für Firmen- und Weihnachtsfeiern oder Hochzeiten geschaffen — angenehmer Nebeneffekt — durch den Zubau entstand eine zusätzliche überdachte Parkfläche, die den Gästen zur Verfügung steht.

Auf den Dachflächen wird in den nächsten Monaten noch eine 30kWp Photovoltaikanlage, samt Speicher errichtet.

Klassiker und Schmankerl

Wirt Franz Kloimwieder setzt bei der Auswahl seiner Speisen vor allem auf beliebte Österreichische Klassiker, internationale Spezialitäten und saisonale Themenwochen, aber auch Veganer und Vegetarier kommen auf ihre Rechnung. Besonders beliebt sind die günstigen Mittagsmenüs. Die Themenwochen richten sich vor allem nach dem saisonalen Angebot — ob Steak-, Pilz-, Spargel-, Salat-, Bärlauch-, Schwammerl- oder (jetzt) die Wildwochen.

Wichtig ist Kloimwieder die Verwendung von ausgezeichneten Produkten, von Produzenten aus der Region. So kommen beispielsweise die Erdbeeren und der Spargel aus Haag, das Bio- Rindfleisch aus Hollenstein und aus Hiesbach oder das Hühner- und Putenfleisch aus Weistrach und die Erdäpfel aus dem Weinviertel. Die köstlichen Säfte und Schnäpse werden ebenfalls „um‘s Eck“ produziert – stammen diese doch vom „Ferdl“ Ferdl-Getränke Litzellachner, einem Kematner Familienbetrieb in dritter Generation.

Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch werden gleich direkt, in einem Hochbeet vor dem Haus, angebaut und frisch geerntet. Außerdem bietet der Allhartsbergerhof selbstgemachte Marmeladen, auch für Zuhause. Besonders wichtig ist es dem Gastronomen zu betonen, dass alle Speisen stets frisch gekocht werden.