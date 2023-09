carlo Loysch - Spezialist für innovative Wärmetechnik in Melk

Viele moderne Geräte werden heutzutage nicht mehr für Generationen gebaut und der Begriff „geplante Obsoleszenz“ (eine vom Hersteller geplante, absichtliche Verringerung der Lebensdauer von Produkten) ist in aller Munde. Um diesem — aus Umweltsicht bedauerlichem — Trend entgegenzuwirken, bietet das Traditionsunternehmen carlo Loysch für gute, aber alte Geräte Ersatzheizkörper nach Maß an - und das ab Stückzahl 1. Egal ob für Härteöfen, Kippbratpfannen, Saunaöfen oder Elektroboiler - wenn das Heizelement defekt ist, hat „carlo“ die Lösung.

Von Kirchenbänken und Haushaltstoastern

Bereits seit der Gründung im Jahr 1921 ist die Marke „carlo“ federführend im Bereich der elektrischen Heizgeräte und legt - wie der Firmenname schon verrät — großen Wert auf Innovationen in der Wärmetechnik. In den 1960er-Jahren gelang ein Meilenstein mit der Entwicklung von Nachtstrom-Speichereinsätzen für Kachelöfen, gefolgt von der Konzeption der elektrischen Zusatzheizung für holzbefeuerte Kachelöfen in den 70er-Jahren: Damit wird das Duo-Therm Hochtemperaturkabel geboren! Es folgte die Serienfertigung von Heizelementen für Haushaltstoaster und Vorschaltwiderständen (80er-Jahre) und Versuche mit Vollschamottheizplatten für Brotback- und Pizzaöfen in den 90er-Jahren. Das Millennium stand im Zeichen der Neuentwicklung des Infrarot-Kirchenbankstrahlers, der zum Standardheizelement in den Kirchen Europas wurde. 2010 begann das Jahrzehnt des Luftdruckerhitzers: Die innovative Lösung wird zum Serienstar.

Schwerpunkt Verpackungsmaschinen

Seit 2015 legt das Traditionsunternehmen seinen Schwerpunkt vermehrt auf Heizelemente für Verpackungsmaschinen: Egal ob Kekse, Sauerkraut oder Joghurt und Kaffeekapseln — alle Produkte müssen schnell und luftdicht verpackt werden. „Wir fertigen optimierte, wasserdichte, erschütterungsfeste Heizpatronen für unterschiedlichste Siegelbacken- und Verpackungsmaschinen“, erklärt Geschäftsführerin Susanne Riess die Firmenschwerpunkte. Aber auch Heizstäbe für Mauertrocknung, Heizwendeln für Härteöfen, Rauchfang-Zugbeschleuniger und Ersatzheizkörper sind erhältlich.

Individuelle & kompetente Betreuung

Gerade im Internet-Zeitalter hat das Melker Unternehmen als Nischenanbieter mit individueller Beratung, Fachkompetenz und einer eigenen Fertigung sehr großen Zuspruch bei seinen Kunden. „Wir bieten anschlussfertige Heizelemente, wie etwa Dachrinnen- und Palmenheizungen oder Ersatzheizkörper nach Maß für E-Herde, Boiler, Härteöfen oder sogar Hendlgriller“ erzählt Susanne Riess. Durch die gemeinsame Entwicklung von Heizlösungen mit den Kunden werden Kosten minimiert und ein entsprechender Wettbewerbsvorteil garantiert. „Wärme ist Emotion und lässt sich nicht über ein Prospekt verkaufen. Daher werden Sie bei carlo Loysch von erfahrenen Technikern beraten und betreut!“

Foto: zVg

carlo LOYSCH GmbH

