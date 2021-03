Die Wurzeln des traditionsreichen Unternehmens liegen im Jahre 1550. Damals wurde in Ybbsitz im Mostviertel eine Pfannenschmiede gegründet. Als traditioneller Betrieb an der niederösterreichischen Eisenstraße lebt die Familie und der Betrieb Riess seit Generationen mit und in dieser Region. 1922 begann der metallverarbeitende Betrieb mit der Fertigung von hochwertigem Kochgeschirr aus dem damals neuartigen Werkstoff Emaille.

Heute leiten Julian Riess, Friedrich Riess und Susanne Rieß – die neunte Generation – das Familienunternehmen. Man ist der einzige Kochgeschirrhersteller in Österreich und führend am heimischen Markt mit den beiden Marken RIESS und KELOMAT. Mit der Traditionsmarke RIESS (Emaillegeschirr) ist man über Österreich hinaus in sehr vielen Ländern Europas, den USA, Australien, Neuseeland, Korea und Japan beliebt und vertreten, in insgesamt 35 Ländern weltweit.

Emailletöpfe und Küchenhelfer von RIESS sind mittlerweile Kultobjekte und mit neuem, nachhaltigem Design und neuen Farben erobert man laufend neue Fans für das Kochen mit Emaille.

Neben der Produktion und dem Vertrieb von Kochgeschirr steht man mit zwei weiteren Geschäftsfeldern wirtschaftlich auf festen Beinen. Im Emaillierwerk in Ybbsitz fertigt der Emaille-Spezialist auch Qualitätsschilder aus Emaille (Objekt- und Wegebeschilderung, Straßenschilder, Werbeschilder, Namens- und Firmenschilder) sowie Industriekomponenten in Klein- und Mittelserien im Tiefzieh-, Stanz- und Drückverfahren. Neben hydraulischen Pressen beim Tiefziehen kommen für Metalldrücken moderne CNC-gesteuerte Maschinen zum Einsatz. Als Partner der Industrie werden vom Unternehmen auch spezielle Industriekomponenten emailliert, immer dort wo die hervorragenden Materialeigenschaften von Emaille wichtig sind: extreme Hitzestabilität (Feuerfestigkeit), UV- und Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit, bakterienhemmende und glatte Oberflächen. Kleinteile aus einem Verbund von Stahl mit Kunststoff werden ebenfalls für andere Industrieunternehmen erzeugt.

Nachhaltigkeit hat bei RIESS KELOMAT lange Tradition. Wirtschaften im Einklang mit Natur und Mensch ist fest im Leitbild des Unternehmens verankert. „Schon unsere Großväter lebten nach diesen Überzeugungen. Im 19. Jahrhundert war Kochen schadstoffbelastet. Damals übliches Kochgeschirr gab beim Erhitzen problematische Stoffe ab. Die Idee des Großvaters war es „Gesundheitsgeschirr“ aus Emaille zu erzeugen“, erklärt Friedrich Riess die Philosophie. Auch heute noch setzt man sich bei RIESS KELOMAT für Geschirr zum gesunden Kochen ein, das energiesparend, sicher und langlebig ist.

Bereits in den 30er Jahren wurden die Kohleöfen durch saubere Wasserkraft ersetzt und man produziert so heute noch CO2-neutral. An weiteren Verbesserungen in der Umweltbilanz wird laufend gearbeitet und die Fortschritte alle drei Jahre im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Die Basis für den nachhaltigen Erfolg ist das engagierte Team. Der Betrieb lebt vom guten Ruf als Arbeitgeber in dem Teamgeist gefördert und die Zufriedenheit, Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten ernst genommen werden. Karriere mit Lehre und die laufende Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen werden gefördert. Ein bis zwei Lehrlinge (oft in einer Doppellehre) werden pro Jahr in den Bereichen Metalltechnik, Metallbearbeitungs-, Elektroinstallations-, Oberflachen-, Drucktechnik (keramischer Siebdruck) ausgebildet.

Mehr Infos zum Unternehmen: www.riesskelomat.at, www.riess.at