Diesmal durften wir den drei Kochkünstlern über die Schulter in den Kochtopf bzw. in die (Kipp)Bratpfanne schauen, um davon beeindruckt zu sein, wie rasch und mit welcher Leidenschaft gutes Essen zubereitet wird.

Für das Rindsbratl schmeckt die dicke Schulter am besten. Wichtig ist, dass diese ordentlich abgelegt ist. Beim Kochen mit Fleisch gilt immer, dass dieses im Ganzen saftiger wird, als wenn man es in Scheiben zubereitet. Um das Ganze noch g’schmackiger werden zu lassen bereits am Vortag im Most- und Gemüsesaftl einmarinieren. Dann mit Salz und Pfeffer würzen und mit Estragonsenf einschmieren. Daneben das klein geschnittene Gemüse (Karotten, Sellerie, Lauch, Zwiebel, gelbe Rüben, Lorbeerblätter) mit Tomatenmark anrösten. Nach kurzer Zeit mehlieren und mit Most, Rindsuppe und Gemüsebrühe aufgießen. Das Fleisch im Saft der Gemüsebrühe anbraten und dünsten. Rund 10 min köcheln lassen, bis die Sauce einreduziert ist und dann mit Rotwein ablöschen. Das Fleisch herausnehmen und die Sauce pürieren und gut abschmecken. Falls notwendig, noch mit Maizena binden. Gabelprobe und fertig!

Für das Erdäpfelgratin schmecken Speckige aus dem Mostviertel am besten. Diese schälen und in rund 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Dazwischen bereits das Backrohr gut aufheizen. Danach mit Schlagobers und Milch (halb-halb) vermischen, aufkochen und mit Salz, Pfeffer, Muskat und Kümmel würzen. Circa 5 min aufkochen lassen, sodass die Konsistenz schön sämig wird. Dazwischen die Auflaufform mit Butter einstreichen, die Masse dazugeben und dann Parmesan darüberstreuen. Danach mit Heißluft bei 180 ° rund 20 min backen, für weitere 10 min auf Oberhitze umstellen, sodass das Gratin schön knusprig wird. Trinkempfehlung: entweder ein oder mehrere Gläser Birnenmost oder trockener Rotwein.

Der Mostviertlerwirt liegt im Zentrum der Rosengemeinde Seitenstetten. Die gemütliche Mostviertler Stub’n, das Rosen- und Kristallstüberl sowie das Benediktinerzimmer, der große Hochzeitssaal und der schattige Gastgarten bieten Platz für bis zu 400 Personen. Bestens geeignet für Hochzeiten (die Seniorchefin ist übrigens Leutbitterin), Taufen, Feiern jeder Art oder einfach zum gemütlichen Beisammensein in geselliger Runde.

Weitere Infos unter www.mostviertlerwirt-ott.at