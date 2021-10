Das macht Schule!

Sr. Franziska Bruckner

Generaloberin der Franziskanerinnen Amstetten und stellv. Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz

Sr. Franziska heute und am rechten Bild bei ihrer Erstkommunion mit Tante, Kusine und ihrer Mutter.“ (3.v.l.) DORIS SCHLEIFER-HÖDERL, PRIVAT

Haben Sie gerne die Schulbank gedrückt?

Sr. Franziska Bruckner: Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen und habe mich immer gefreut meine Schulfreundinnen zu treffen, gemeinsam zu lernen und vieles auszuprobieren.

Waren Sie eine gute Schülerin und was war Ihr Lieblingsfach?

Sr. Bruckner: Ich war immer eine eher mittelmäßige Schülerin, hab gern mit Zahlen gearbeitet und mich für Geschichte interessiert. Besonders in der vierten Hauptschule war es spannend, als es um die Kriegszeit(en) ging. Unser damaliger Lehrer hat das sehr gut aufgearbeitet und mit Bildmaterial (Filme) unterlegt. Sein Unterrichtsstil hat mich sehr beeindruckt.

Welches Erlebnis ist Ihnen von Ihrer Schulzeit in Erinnerung geblieben?

Sr. Bruckner: Aus meinen ersten Schuljahren sind mir die Schulwege im Winter besonders in Erinnerung geblieben, wenn der Schnee geknirscht hat unter unseren Schuhen und wir nicht eingebrochen sind, weil die obere Schneedecke so stark war. Gern erinnere ich mich an die interessanten Debatten mit meinen Mitschülern, die es nicht so gerne gesehen haben, wenn wir Mädchen besser abgeschnitten haben bei den Tests und Schularbeiten. Das war besonders spannend während der Hauptschulzeit.

Ein Ausflug nach Grein – ich vermute in der 4. Klasse Volksschule – hat mich sehr beeindruckt, weil am anderen Ufer der Donau ein anderes Land lag, standen wir doch gerade in OÖ. Wie das wohl funktionieren mag? Das war für mich eine tief bewegende Frage.

Welchen Stellenwert hat Bildung für Sie?

Sr. Bruckner: Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Vor allem in unserer global vernetzten Welt braucht es eine gediegene Grundausbildung, um die vielen Fragen und Herausforderungen zu erkennen, zu benennen und um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Zu dieser Grundausbildung gehören meines Erachtens eine dem Lebensrecht und der Menschenwürde förderliche Wertevermittlung, um die persönliche und schöpfungsgerechte Verantwortung für das eigene Handeln gut wahrnehmen zu können. Bildung in diesem umfassenden Sinn beginnt mit dem ersten Atemzug und ist eine lebenslange Aufgabe für jeden von uns.

Was müsste Ihrer Meinung nach am Bildungssystem verbessert werden?

Sr. Bruckner: Unser Bildungssystem ist sehr stark auf Ausbildung fokussiert, um Wissen zu erwerben. Die oben angesprochene Wertevermittlung braucht Räume und Zeiten, wo dies ermöglicht wird. Die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen der Welt von heute, mit den Anliegen der Klimagerechtigkeit und der Schöpfungsverantwortung, setzt voraus, dass wir lernen mit Menschen anderer Weltanschauung, anderer kultureller und religiöser Einstellungen zusammen zu leben um die Welt von Heute und Morgen lebenswert zu gestalten. Soziales Lernen, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, ein gutes Umgehen mit Konflikten gehören meines Erachtens zum Grundstock jeder – nicht nur schulischen - Bildung.

Johannes Deinhofer

Direktor des Bildungs-Zentrums St. Benedikt in Seitenstetten

Johannes Deinhofer heute und zur Zeit seiner Erstkommunion. PRIVAT



Haben Sie gerne die Schulbank gedrückt?

Johannes Deinhofer: Meine Schulzeit ist schon lange her und im Rückblick verklärt sich manches. Aber ich bin gerne in die Schule gegangen. Mit anderen zusammen sein, lachen und natürlich auch etwas lernen, war schön. Nur einmal, beim letzten Test vor der Matura, habe ich mich krank gestellt und das Thermometer auf 37 Grad manipuliert.

Waren Sie ein guter Schüler und was war Ihr Lieblingsfach?

Deinhofer: Das Lernen fiel mir leicht, sodass die Entscheidung für das Gymnasium schnell getroffen war. Dann war ich im Internat in Seitenstetten, für mich eine schöne Zeit. Durch die vorgegebenen Lernzeiten hat es zumeist für gute Noten gereicht. Sehr interessiert haben mich Fächer wie Geografie, Geschichte und Religion. Im Nachhinein denke ich, ich hätte mich z.B. für Sprachen mehr interessieren sollen.

Welches Erlebnis ist Ihnen von Ihrer Schulzeit in Erinnerung geblieben?

Deinhofer: Im September 1970 habe ich zusammen mit über 40 anderen Kindern in der Volksschule Preinsbacherstraße Amstetten begonnen. Nach einigen Wochen musste unsere Lehrerin aus Altersgründen aufgeben. Sie war aus der Pension zurückgeholt worden. Unsere Klasse wurde auf die anderen Klassen in Amstetten aufgeteilt. In meiner neuen Klasse waren dann mehr als 45 Kinder. Als wir das „e“ lernten, hat mich die Lehrerin zum ersten Mal drangenommen. Und als die Lehrerin einmal krank war, hatten wir den Unterricht am Nachmittag. Heute nicht vorstellbar: Eine Lehrerin und 45 Kinder am Vormittag und 45 andere Kinder am Nachmittag.

Welchen Stellenwert hat Bildung für Sie?

Deinhofer: Bildung ist sehr wichtig für mich, aber nicht nur die schulische und berufliche Ausbildung, sondern auch das soziale Lernen, die Persönlichkeitsbildung und Herzensbildung. Insofern ist Bildung kein nach der Jugendzeit abgeschlossener, sondern ein lebensbegleitender Prozess, Stichwort „LLL – Lebenslanges Lernen“. Da freue ich mich, dass ich mich in meinem Beruf als Bildungshausleiter ständig weiterbilden kann.

Was müsste Ihrer Meinung nach am Bildungssystem verbessert werden?

Deinhofer: Eine Rückbesinnung auf die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen ist wichtig. Bei aller Wertschätzung für die Digitalisierung: aber die Handschrift, das sinnerfassende Lesen von Texten und die Grundrechnungsarten sind unumgänglich. Da viele Erziehungsthemen in die Schule verlagert werden, braucht es zudem personelle Unterstützung von Schulsozialarbeiterinnen zur Entlastung der Lehrpersonen. Sehr gut finde ich das Konzept der verschränkten Ganztagesschule mit integrierten Sport-, Musik- und anderen Freizeitstunden.

Harald Vetter

Geschäftsstellenleiter Arbeitsmarktservice Amstetten

Harald Vetter heute und als Schüler. FOTONOVO.AT, PRIVAT



Haben Sie gerne die Schulbank gedrückt?

Harald Vetter: Natürlich nicht immer, aber im Prinzip überwiegen die schönen Erinnerungen.

Waren Sie ein guter Schüler und was war Ihr Lieblingsfach?

Vetter: Während der Pflichtschule haben mich Gegenstände wie Geschichte und Geografie interessiert. In der Handelsakademie ist mein Interesse für betriebs- und volkswirtschaftliche Themen entstanden. Als Schüler habe ich das „Minimalprinzip“ beherrscht. Das ist ein ökonomisches Prinzip, wo ein Ziel mit möglichst geringem, also minimalem Aufwand erreicht werden soll.

Welches Erlebnis ist Ihnen von Ihrer Schulzeit in Erinnerung geblieben?

Vetter: Sicher die Matura, vielleicht war auch die Maturafrage in Betriebswirtschaft mit dem Produktionsfaktor „Arbeit“ für meinen beruflichen Werdegang ein Wink mit dem Zaunpfahl?!

Welchen Stellenwert hat Bildung für Sie?

Vetter: Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert. Man muss sich im Job immer weiterbilden, so habe auch ich noch neben meinem Job in späteren Jahren ein Studium absolviert.

Was müsste Ihrer Meinung nach am Bildungssystem verbessert werden?

Vetter: Es gibt in unserem Bildungssystem ein sehr vielfältiges Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. Der Stellenwert des Lehrberufes müsste unbedingt erhöht werden, um mehr Jugendliche für eine Lehre zu motivieren. Fachkräfte sind in Zukunft gefragt und diese sind absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet.

Martin Zehetgruber

Leiter der StadtOASE Amstetten, einer Einrichtung des Sozialdienstes Mostviertel

Bis zur 8. Schulstufe hat Martin Zehetgruber die Schulbank eher mit Widerwillen als mit Freude gedrückt. Danach kam auch das fachspezifische Interesse, das das Schulleben interessanter machte. Sozialdienst Mostviertel, Privat

Haben Sie gerne die Schulbank gedrückt?

Martin Zehetgruber: Heute rückblickend, bis zur 8. Schulstufe eher mit Widerwillen. Ab der landwirtschaftlichen Fachschule, späteren Berufsschule und Krankenpflegeschule kam auch das fachspezifische Interesse. In der Pflichtschulzeit war mir das Mithelfen am elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit Abstand wichtiger, als Englisch-Vokabeln zu lernen.

Waren Sie ein guter Schüler und was war Ihr Lieblingsfach?

Martin Zehetgruber: Ich war wohl ein durchschnittlicher Schüler mit Ausnahme in Englisch und Deutsch – da war ich eher mäßig gut! Lieblingsfächer waren alles Richtung Bewegung, Ballspiele und Biologie. In späteren Schulen eher fachspezifischer praktischer Unterricht. In der Krankenpflegeschule war Neurologie mit Abstand mein Lieblingsfach.

Welches Erlebnis ist Ihnen von Ihrer Schulzeit in Erinnerung geblieben?

Martin Zehetgruber: Als Hauptschüler bin ich das erste Mal beim Skikurs, im Gegensatz zu meinen Schulkollegen, erstmals auf Skiern gestanden. Unser Skilehrer Herr Schörghuber, der zugleich mein Mathematiklehrer war, nahm mir die Nervosität bei den ersten praktischen Übungen. Ich bin in die vorletzte Leistungsgruppe gekommen und habe und habe überraschend den 2. Platz beim Abschlussrennen erreicht. Ein Ereignis, das meine Eltern nicht glauben konnten und ich war umso mehr stolz darüber.

Welchen Stellenwert hat Bildung für Sie?

Martin Zehetgruber: Bildung hat für mich einen hohen Stellenwert. Diese Meinung hat sich jedoch erst während meines beruflichen Einstiegs in die Krankenpflege entwickelt. Bildung ist für mich nicht nur sich theoretisches Wissen anzueignen, sondern auch ein Eruieren der eigenen Stärken und Ressourcen. Bildung sollte keine Altersfrage sein, sondern wenn Bildung ein Ziel hat, dann sollte es die richtige Mischung aus Kompetenz, Ethik und Authentizität in meinem Handeln und Tun sein.

Was müsste Ihrer Meinung nach am Bildungssystem verbessert werden?

Martin Zehetgruber: Aus meiner Sicht ist das Bildungssystem in letzter Zeit beweglicher geworden und spricht auch höhere Altersgruppen an. Verbesserung sehe ich in der praktischen Bildung. Menschen mit einem guten praktischen Verständnis sollten auch in diesem gefördert und nicht behindert werden. Bildung ist ein wertvolles Fundament mit den individuellen Verwirklichungsmöglichkeiten, die ein Menschenleben bereichern kann. Es müsste meiner Meinung nach auch mehr dafür getan werden, um den Facharbeitermangel endlich in den Griff zu bekommen. Ein Manko ist außerdem das Selbstfinanzieren von Ausbildungen. Mich z.B. würde die Psychotherapieausbildung sehr reizen. 40. 000 bis -50.000 Euro für diese Ausbildung selbst zu investieren ist für mich jedoch unmöglich.