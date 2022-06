Ruhe in Frieden

Trends bestimmen das Leben. Trends begegnet man auch im Tod – besser bei den Beisetzungsformen, wie Elisabeth Jandl, Betriebsleiterin der Amstettner Bestattung „Tempora“, erklärt.

Neben den nach wie vor am weitesten verbreiten Erd- bzw. Feuerbestattungen häufen sich bei der jungen Mostviertlerin Anfragen nach alternativen Möglichkeiten. Vor allem Gräber am Fuße eines Baums oder im Wasser haben die Aufmerksamkeit ihrer Kunden erreicht.

Jedes begräbnis ist einzigartig

„Menschen, die zeitlebens sehr viel Zeit in der Natur verbracht haben, äußern oftmals den Wunsch, dort auch ihre letzte Ruhestätte zu finden“, weiß Jandl.

Beigesetzt wird natürlich nur die Asche der Verstorbenen. Für die Urnen werden biologisch abbaubare Materialien verwendet, die Wasser und Waldboden keinerlei Schäden zufügen.

„Jedes Begräbnis ist so individuell und einzigartig, wie der Mensch selbst. Deshalb stehen wir den unterschiedlichen Wünschen auch völlig offen gegenüber“, so die junge Mostviertler Trauerbegleiterin, die seit bald drei Jahren die Bestattung Tempora leitet und darin ihren erfüllenden Beruf gefunden hat.

Foto: zVg

Wer sich beim Gedanken an eine Baum- oder Wasserbestattung – oder auch Erinnerungsedelsteine – unsicher ist, dem empfiehlt die Tempora-Betriebsleiterin ein unverbindliches Vorsorgegespräch. „Es gibt viele Fragen, denen wir gerne Rede und Antwort stehen. Solche Gespräche sind vertrauensvoll und völlig kostenfrei“, versichert Jandl.

Dabei erfährt man zum Beispiel, dass bei Baum- oder Wasserbestattungen die gleichen Trauerzeremonien möglich sind, wie bei klassischen Begräbnissen.

Die Trauerfeier kann beispielsweise mit einem Gottesdienst vorab in der Kirche oder direkt beim gewünschten Beisetzungsort stattfinden.

Trotz der zahlreichen alternativen Möglichkeiten fällt oftmals die Wahl auf ein schlichtweg klassisches Begräbnis in den örtlichen Kirchen oder Aufbahrungshallen, was zeigt, dass an den Traditionen der Bestattungskultur festgehalten wird.

Elisabeth Jandl: „Unabhängig davon, für welche Bestattungsform sich unsere Kunden entscheiden: Wir stehen ihnen mit unserem geschulten Team immer zur Seite – in der Zeit der Trauer, wie auch in allen Belangen um die Vorsorge!“

www.tempora.at