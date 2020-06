Wikipedia hat 39 verschiedene Erklärungen für die drei Buchstaben SAM. In Amstetten bedeutet SAM Stadterneuerung Amstetten. Egal ob Sie die deutsche oder die englische Aussprache des Wortes bevorzugen, hinter SAM versteckt sich eine ganze Menge.

Bereits zum zweiten Mal wurde die Stadtgemeinde Amstetten in die Stadterneuerungsaktion des Landes Niederösterreich aufgenommen, für die Laufzeit von Jänner 2020 – Dezember 2023. Der geplante Start im Frühling musste aufgrund von Corona etwas nach hinten verschoben werden. Und auch jetzt sind leider noch immer keine Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern erlaubt, bei denen aktiv miteinander gearbeitet wird.

Situationen wie diese fordern und fördern die Kreativität der Beteiligten und so wird der Startschuss für die Stadterneuerung in Amstetten per Livestream erfolgen. Am 2. Juli 2020 geht es los – mit einer Mischung aus Videobotschaften und Liveübertragungen aus der Remise im Quartier A.

Bürgerbeteiligung ist eine wichtige Grundlage in der Stadterneuerung. Gemeinsam mit den BürgerInnen der Stadt Amstetten erarbeiten politische Verantwortliche und Mitarbeiter der Verwaltung Projekte. Das wohl bekannteste Projekt aus der letzten Stadterneuerung (2000 – 2004) ist der Ybbsbegleitweg – wohl einer der beliebtesten Naherholungsbereiche der Amstettnerinnen und Amstettner. „Ohne Bürgerbeteiligung würde es den Ybbsbegleitweg nicht geben“, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter, der bereits beim letzten Stadterneuerungsprozess Leiter einer Arbeitsgruppe war und der diesmal die Stadterneuerung leitet. Die Bürgerbeteiligung bei SAM wird zumindest am Beginn stark digital erfolgen, über die Webseite www.sam.amstetten.at. Hier finden sich alle Infos über SAM und die Projekte, hier können sich interessierte BürgerInnen anmelden zur Mitarbeit, Ideen einbringen oder auch ganz einfach nur nachlesen, was gerade läuft. Die Webseite wird mit SAM wachsen, sich verändern und lebt sehr stark von den Inputs der Bevölkerung.

HERMANN KNAPP

Die Stadt Amstetten hat sich immer sehr aktiv an laufenden Entwicklungsprozessen beteiligt oder diese auch selbst angeregt. Nun kann die Stadterneuerung auf diesem Wissen aufbauen und in der Stadterneuerung die erarbeiteten Maßnahmen umsetzen. Die Hauptthemen für SAM haben sich aus City Kompass und Vision 2020 heraus entwickelt – Hauptplatzentwicklung, Mobilität und Leben. Stadtentwicklung betrifft alle Generationen und es ist den Verantwortlichen sehr wichtig, auch die Jugend aktiv in die Stadterneuerung einzubeziehen. Nach einer sehr erfolgreichen Jugendumfrage im November 2019 soll diese konstruktive Zusammenarbeit weitergeführt werden. In eigenen Formaten sind Jugendliche eingeladen, ihre Ideen und Anforderungen in den Stadterneuerungsprozess einzubringen und so die Stadt in ihrem Sinn mitzugestalten.

SAM – was passiert jetzt?

Am 2. Juli 2020 findet die Kick-Off Veranstaltung in der Remise statt. Wir laden alle interessierten Amstettnerinnen und Amstettner sehr herzlich ein, dabei zu sein unter www.facebook.com/StadterneuerungAmstetten oder tinyurl.com/SAM-Amstetten. Die Veranstaltung spannt den Bogen von den erfolgreichen Projekten des ersten Prozesses zur Gegenwart und lädt ein, an der Gestaltung der Stadt aktiv mitzuarbeiten.

SAM wird sichtbar – direkt am Hauptplatz wird Stadterneuerung sichtbar gemacht. In mehreren Schritten entsteht ein Objekt, das SAM im Herzen der Stadt sichtbar und erlebbar macht.

SAM – ich möchte mit dabei sein

Wie geht das? Am besten einfach anmelden auf unserer Webseite unter www.sam.amstetten.at oder per Email info@sam.amstetten.at. Alle Informationen werden auch über die Stadtnachrichten AmPuls an alle Amstettnerinnen und Am-stettner übermittelt.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Menschen in Amstetten, Projekte für unser Amstetten umzusetzen“, so Bürgermeister Christian Haberhauer. „SAM wird von allen Fraktionen des Gemeinderats unterstützt und mitgetragen. Gemeinsam mit externen Experten, den MitarbeiterInnen der Verwaltung und mit der fachlichen Begleitung der NÖ.Regional.GmbH werden wir Ideen entwickeln und realisieren und so Amstetten miteinander gestalten“, ist Vizebürgermeister Markus Brandstetter als Projektverantwortlicher überzeugt.