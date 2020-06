Urlaub bei uns ist Urlaub für Körper, Gesit und Seele.

In Maria Taferl gibt es Wiesen so weit das Auge reicht, traumhafte Wanderwege und mystische Wälder, die bei einem Spaziergang oder bei sportlichen Aktivitäten wahre Wunder wirken.



Wer Kultur liebt, hat rundherum die Möglichkeit, viele Attraktivitäten & Sehenswürdigkeiten zu besuchen.



Genießen Sie entspannte Stunden in unserer 10.000m² großen Gartenanlage unter Apfel- und Nussbäumen mit Freischwimmbad und bewundern Sie den atemberaubenden Blick zur Donau und ins Alpenvorland.

Wir freuen uns auf Sie!